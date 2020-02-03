Özgüvenin seksteki yeri nedir?

Cinsel ilişki esnasında gerginlik ve stres, cinsel performansı olumsuz yönde etkiliyor. İşte sekste özgüvenli hissetmenin yolları...

1. Vücudunuzla barışın!

Kendinizi sevişirken daha iyi hissetmenin en kısa yolu vücudunuz ile barışmaktır. Vücudunuzu sevin. Hata olarak değerlendirdiğiniz unsurları, kusur olarak görmekten vazgeçin. Kendinizi sevmek, sizin için cinsel hayatı daha eğlenceli hale getirecek.

Her insanın bireysel bir çekiciliği olduğuna inanın. Kendinizi bunu düşünerek rahatlatın. Siz olduğunuz gibi tam ve güzelsiniz! Yeterlisiniz. Bunu hiçbir zaman unutmayın.

2. Kendinizi moda sokun

Sevişmeden önce size iyi gelecek şeylere odaklanın. Kendinize dokunun, yoga ya da meditasyon yaparak hazırlanın. Ruh halinizi yükseltmek ve seks sırasında daha özgüvenli hissetmek için müzik dinleyebilirsiniz.

3. Kendinizi en iyi siz tanıyorsunuz

Partneriniz, sizinle ilgilendiği için bu anı yaşayacak. Ona yetersiz olduğunuzu hissettirmek sadece ortamın büyüsünü bozacaktır. Onun ne istediğine, neyi sevdiğine odaklanın. Ancak kendinizi de asla unutmayın. Cinsellik hiçbir zaman tek taraflı bir aktivite değildir. Ne istediğinizi bilmeniz, sizin özgüvenli duruşunuzu destekleyecektir.