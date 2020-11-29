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29.11.2020
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Aralık Ayında Bahçe İşleri

Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir Taş
blue-regret@hotmail.com

Aralık Ayında Bahçe İşleri

İşte yılın son ayıda geldi.’’Sağlık, huzur,bereket getirmesi dileğimle!’’….. dedikten sonra bu ayda bahçede neler yapılması gerektiğini gelin hep birlikte belirleyelim!.

  • Bahçenizin kontrol edin. Donlardan, kardan etkilenebilecek bitkilerinizi, eşyalarınızı tesbit edin
  • Bahçenize dökülmüş yaprakları temizleyin ve kompost gübre yapımı için geniş bir kapta biriktirin.
  • Sert esen rüzgarlardan etkilenen bitkilerinizin kırılmış dallarını budayın ve budadığınız ksımlara aşı macunu sürün.
  • Ay içerisinde sert esen kış rüzgarlardan etkilenmiş bahçe mobilyanızı, çardaklarınızı veya bahçe aksesuarlarınızı tamir edin ve cila sürün. Koruyucu örtüler ile kapatın.
  • Bulunduğunuz yerin iklim şartlarını baz alarak ağaçlarınıza ve çalı grup bitkilerinize budama yapabilirsiniz. Budama yaptıktan sonra mutlaka aşı macunu ile kesim yerlerini kapatın.
  • Bu aydan itibaren bitkiler uyku dönemine girdiği için bahçenizde ki tüm bitkilerin yerlerini değiştirebilirsiniz. Bu işlem için mutlaka bir uzmandan yardım alınız.
  • Çimlerinizi kontrol edin. Mantar,böceklenme var ise ilaçlama yapmayı ihmal etmeyin. Çimleriniz arasındaki yabani otları temizleyin. Çimlerinizi çok kısa biçmeyin.
  • Güllerinizi budayın ve bordo bulamacı karışımı ile ilaçlayın.Bu ilaçlama sayesinde bitkiniz hastalıklara karşı dirençli olacaktır. Özellikle fungusit ve bakteriyel hastalıkları karşı korumada kullanalabilirsiniz.
  • Bordo bulamacını yaprağını dökmüş ve budanmış meyve ağaçlarında da kullanabilirsiniz.
  • Soğuklardan çabucak etkilenebilecek çalılarınızın ve ağaçlarınızın kökleri donmaması için toprak üzerine; yaprak torfu, yanmış koyun gübresi veya malç koyun.
  • Sebze bahçenizde bozulmuş, kırılmış, hasar görmüş dal ve gövde kısımlarını temizleyin,budayın.Toprak altı sebzelerin soğuktan etkilenmemesi için üst yüzeye yanmış hayvan gübresi serin.
  • Meyva ağaçlarınızın üzerine kışlık yağ cilası sürün. Soğuk hava şartlarına karşı ağaçlarınız dayanıklı olacaktır.

KOLAY GELSİN…..!

(BİR SONRAKİ YAZI NE OLSUN?....HAYDİ…..YAZIN)

https://www.instagram.com/tasozdemirozlem/

ÖZLEM ÖZDEMİRTAŞ///YUKSEK PEYZAJ MİMARI

https://www.instagram.com/tasozdemirozlem/

Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir Taş
blue-regret@hotmail.com
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