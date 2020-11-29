Aralık Ayında Bahçe İşleri

İşte yılın son ayıda geldi.’’Sağlık, huzur,bereket getirmesi dileğimle!’’….. dedikten sonra bu ayda bahçede neler yapılması gerektiğini gelin hep birlikte belirleyelim!.

Bahçenizin kontrol edin. Donlardan, kardan etkilenebilecek bitkilerinizi, eşyalarınızı tesbit edin

Bahçenize dökülmüş yaprakları temizleyin ve kompost gübre yapımı için geniş bir kapta biriktirin.

Sert esen rüzgarlardan etkilenen bitkilerinizin kırılmış dallarını budayın ve budadığınız ksımlara aşı macunu sürün.

Ay içerisinde sert esen kış rüzgarlardan etkilenmiş bahçe mobilyanızı, çardaklarınızı veya bahçe aksesuarlarınızı tamir edin ve cila sürün. Koruyucu örtüler ile kapatın.

Bulunduğunuz yerin iklim şartlarını baz alarak ağaçlarınıza ve çalı grup bitkilerinize budama yapabilirsiniz. Budama yaptıktan sonra mutlaka aşı macunu ile kesim yerlerini kapatın.

Bu aydan itibaren bitkiler uyku dönemine girdiği için bahçenizde ki tüm bitkilerin yerlerini değiştirebilirsiniz. Bu işlem için mutlaka bir uzmandan yardım alınız.

Çimlerinizi kontrol edin. Mantar,böceklenme var ise ilaçlama yapmayı ihmal etmeyin. Çimleriniz arasındaki yabani otları temizleyin. Çimlerinizi çok kısa biçmeyin.

Güllerinizi budayın ve bordo bulamacı karışımı ile ilaçlayın.Bu ilaçlama sayesinde bitkiniz hastalıklara karşı dirençli olacaktır. Özellikle fungusit ve bakteriyel hastalıkları karşı korumada kullanalabilirsiniz.

Bordo bulamacını yaprağını dökmüş ve budanmış meyve ağaçlarında da kullanabilirsiniz.

Soğuklardan çabucak etkilenebilecek çalılarınızın ve ağaçlarınızın kökleri donmaması için toprak üzerine; yaprak torfu, yanmış koyun gübresi veya malç koyun.

Sebze bahçenizde bozulmuş, kırılmış, hasar görmüş dal ve gövde kısımlarını temizleyin,budayın.Toprak altı sebzelerin soğuktan etkilenmemesi için üst yüzeye yanmış hayvan gübresi serin.

Meyva ağaçlarınızın üzerine kışlık yağ cilası sürün. Soğuk hava şartlarına karşı ağaçlarınız dayanıklı olacaktır.

KOLAY GELSİN…..!

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ÖZLEM ÖZDEMİRTAŞ///YUKSEK PEYZAJ MİMARI

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