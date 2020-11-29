Aralık Ayında Bahçe İşleri
İşte yılın son ayıda geldi.’’Sağlık, huzur,bereket getirmesi dileğimle!’’….. dedikten sonra bu ayda bahçede neler yapılması gerektiğini gelin hep birlikte belirleyelim!.
- Bahçenizin kontrol edin. Donlardan, kardan etkilenebilecek bitkilerinizi, eşyalarınızı tesbit edin
- Bahçenize dökülmüş yaprakları temizleyin ve kompost gübre yapımı için geniş bir kapta biriktirin.
- Sert esen rüzgarlardan etkilenen bitkilerinizin kırılmış dallarını budayın ve budadığınız ksımlara aşı macunu sürün.
- Ay içerisinde sert esen kış rüzgarlardan etkilenmiş bahçe mobilyanızı, çardaklarınızı veya bahçe aksesuarlarınızı tamir edin ve cila sürün. Koruyucu örtüler ile kapatın.
- Bulunduğunuz yerin iklim şartlarını baz alarak ağaçlarınıza ve çalı grup bitkilerinize budama yapabilirsiniz. Budama yaptıktan sonra mutlaka aşı macunu ile kesim yerlerini kapatın.
- Bu aydan itibaren bitkiler uyku dönemine girdiği için bahçenizde ki tüm bitkilerin yerlerini değiştirebilirsiniz. Bu işlem için mutlaka bir uzmandan yardım alınız.
- Çimlerinizi kontrol edin. Mantar,böceklenme var ise ilaçlama yapmayı ihmal etmeyin. Çimleriniz arasındaki yabani otları temizleyin. Çimlerinizi çok kısa biçmeyin.
- Güllerinizi budayın ve bordo bulamacı karışımı ile ilaçlayın.Bu ilaçlama sayesinde bitkiniz hastalıklara karşı dirençli olacaktır. Özellikle fungusit ve bakteriyel hastalıkları karşı korumada kullanalabilirsiniz.
- Bordo bulamacını yaprağını dökmüş ve budanmış meyve ağaçlarında da kullanabilirsiniz.
- Soğuklardan çabucak etkilenebilecek çalılarınızın ve ağaçlarınızın kökleri donmaması için toprak üzerine; yaprak torfu, yanmış koyun gübresi veya malç koyun.
- Sebze bahçenizde bozulmuş, kırılmış, hasar görmüş dal ve gövde kısımlarını temizleyin,budayın.Toprak altı sebzelerin soğuktan etkilenmemesi için üst yüzeye yanmış hayvan gübresi serin.
- Meyva ağaçlarınızın üzerine kışlık yağ cilası sürün. Soğuk hava şartlarına karşı ağaçlarınız dayanıklı olacaktır.
KOLAY GELSİN…..!
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ÖZLEM ÖZDEMİRTAŞ///YUKSEK PEYZAJ MİMARI
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