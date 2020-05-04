Mayıs Ayının Çicekleri

İlkbaharın son ayını rengarek çiceklerle karşılamaya ne dersiniz?. İşte size balkonlarınızı bahçenizi renklendirecek on farklı çicek…..

Pelargonıum spp./Sardunya; Çok yıllık olan sardunyalar güneşli ve bol ışık alan yerlerden hoşlanır. İyi bakıldığında sonbahar mevsimine kadar çicekli kalır. Kırmızı, beyaz, pembe…. renkli çicekleri vardır. Boylanan ve sarkan çeşitleri mevcuttur.

Begonıa spp./Begonya; Begonyalar çok çeşitli olup hem gölgede hem güneşli ortamda yaşayabilirler. Güneşi seven begonya türleri sonbahar mevsimine kadar 30-40 cm kadar boylanabilirler. Gölge seven türlerinin çicekleri iri olup doygun bir görünüm sunar.

İmpatıens/Cam güzeli; Çok yıllık olan cam güzeller, tüm yaz mevsiminde çicekleri üstünde kalır. Yarı gölge yarı güneş ortamlarda iyi gelişme gösterir. Küçük olan cinslerinin yanında iri olan türleride vardır. Kalıcı olup iyi bakıldığında bir dahaki sene yine çicekli olarak kalır.

Tagates spp./Kadife çiceği; Çiceklerinin rengi sarı, turuncu ve alacalı renklidir. Yaprak dokuları kadifemsi olduğundan kadife çiceği adı almıştır. 20 cm den 40 cm kadar boylanır. Yaz sonuna kadar çicekli kalır. Tohum ile çoğalır. Saksılarda tek tek bahçelerde grup halinde dikilir. Güneşli ortamları sever.

Mathiola incana/ Şebboy çiceği; Sarımsı, mor, pembe beyaz… gibi renkleri vardır. Bazı türleri oldukça hoş koku salar etrafa. İki yıllık veya çok yıllık cinsleri vardır. Tohum ile çoğalır. Yarı gölge yarı güneş ve güneşli ortamda rahatlıkla gelişir.

Verbena offıcınalis/ Mine çiceği; Mine çiceği sıcak ortamlarda hızlı gelişir. Yer örtücü olarak da kullanılır. Kırmızı, beyaz, pembe, mor renkli küçük çicekleri vardır. Kumlu, gübreli toprakları severler. Grup dikilir. Tohum veya kökten ayırarak çoğaltılır.

Petunia hybrida/ Petunya; Oldukça renkli ve gösterişli çicekleri ile dikkat çekicidir. Özellikle saksılarda daha iyi gelişme gösterir. Fazla derin olmayan, drenajı sağlanmış yayvan saksılara dikebilinir. Güneşli ve yarıgölge yarı güneş ortamları severler. Tohumla çoğaltılır. Vitaminli toprakta çok çicek açar. Sarkıcı çeşidiyle gösterişlidir.

Salvia spp./ Ateş çiceği; Kırmızı huni şeklindeki çicekleri ile oldukça dikkat çekicidir. Yaz sonuna kadar çiceklerini açar. Ortalama 40 cm e kadar boylanır. Güneşli ve yarı gölge yarı güneş ortamlarda sağlıklı gelişme gösterir.

Chamomillia recutita/ Mayıs Papatyas ; Toprak isteği çok seçici değildir. Güneşli ortamlarda yetişir. Yayılma özelliği nedeniyle büyüyebilmesi için geniş alanlar ister. Bahçenizin uygun bir yerine dikebilirsiniz. Mayıs papatyası, tohumlarını toprağa bırakarak seneye yine aynı yerden çıkmasını sağlar.

Helianthus spp./Ay çiceği; Güneşli ortamlardan hoşlanır. Mineral bakımından zengin topraklarda sağlıklı gelişir. Saksıdan ziyade bahçede daha iyi gelişir. İyi bakıldığında 40cm den fazla boylanabilmektedir. Çicekleri güneşi yönüne göre hareket ettiğinden ‘günebakan’ çiceği de denilmektedir.

HAYDİ SAKSILARINIZI BAHÇENİZİ ÇİCEKLERLE RENKLENDİRİN……..KOLAY GELSİN.