Mutfak Dekoru İçin 10 Bitki

Evde en çok vakit geçirdiğimiz mekanlardan birisi olan mutfaklarımızı bitkilerle renklendirmeye,doğallaştırmaya ve güzelleştirmeye ne dersiniz?..İşte mutfak dekorasyonunuzda kullanabileceğiniz on farklı bitki aşağıda sizi bekliyor!....

Aloe vera ;Hem görüntüsü hem faydaları ile mutfağınızı güzelleştirecek bu bitki hacim olarak fazla yer kaplamadığından ışık alan raflara veya masa üstüne dekoratif saksı ile konumlandırabilirsiniz.

Kurdela çiceği ; Dağınık görüntüsü ile hacimli olan kurdela çiceğinin bakımı kolaydır. Yüksek nem sayesinde hızlı büyüme gösterir. Direk güneş sevmeyen bu bitki ister ocak yanına ister mutfak tavanınıza rahatlıkla yerleştirebilirsiniz.

Aşk merdiveni ;Parçalı yapraklarıyla oldukça dikkat çekici bu bitki yüksek nemi sever. Herdaim yeşil olan aşk merdivenin yaprakları ortam kuruluğunda döker. Hacimli olan bu bitkiyi yüksek saksılığa ,raflara veya masa üstüne rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

Hedera helix ; Sarmaşık türünden olan hederayı mutfağınızda tavan bölümünde askıda veya istenmeyen mutfak bağlantı borusunu kapatmak için kullanabilirsiniz. Direk güneş istemeyen bu bitki yarı gölge yarı güneş ortamlarda gelişir. Mutfakta oluşan istenmeyen is ve deterjan kokularını kendine çeker.

Kılıç ciceği ; Dikey büyüyen bu bitki sulu yapısı ile dışarıdan fazla su istemez. Çok yer kaplamayan bu bitki mutfak tezgah üstünde, köşe kapatmada ve mutfak duvar önünde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Telgraf çiceği; İyi bakıldığında hızlı büyüyen telgraf çiceklerini mutlaka yüksek saksılıklarda veya tavan askılı saksılıklarda konumlandırılmalıdır. Direk güneş alamayan bol ısıklı ve nemli ortamda hızlı büyümektedir. Yaprak renklerinin güzelliği ile oldukça dikkat çekicidir. Küçük pembe çicekleri ile göz doldurur.

Potos bitkisi; Hızlı büyüyen potos bitkileri; mutfağınızda uygun yere konumlandırdığınızda ortamda bulunan zehirli gazları,tozu ve isi temizler. Mutfağaferah bir hava sağlar. Sarkıcı olan bu bitki mutlaka yüksek bir yerde konumlandırılmalı veya bir objeye sardırılarak dikine büyümesi sağlanmalıdır.

Barış çiceği; Diğer adı spaty olan bitki görümün ve yapısı ile bulunduğu yere naif bir hava bırakır. Ortasında açan çiceği beyaz olup dikkat çekicidir. Mutfak masanızda ve cam önünde konumlandırabilirsiniz. Ortamın havasını temizleme özelliği ile mutfakta bulundurulması oldukça doğrudur.

Gardenya; Beyaz kokulu çicekleri mutfağın havasını değiştirir ortama mis gibi bir hava bıraktırır. Yemek masasında ve raflarda tercih edebilinir. Topak formu ile mutfak içerisinde çok yer kaplamaz .

Orkide; Öyle estetik yönü ağır bir bitki ki bulunduğu heryeri güzelleştirme özelliğine sahiptir. Mutfak masasında raflarada ve mutfak cam önünde tercih edebilirsiniz. Bol ışık almasını sağlayın ve yapraklarını nemlendirmeyi unutmayın .

Bitkilerin dünyası sizi sevgi ile kucaklaması dileğimle……