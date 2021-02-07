Sevgi Çicekleri

Hayatımızda sevgiyi göstermenin bin bir yolu vardır. Ama içlerinden en masumu, en güzeli, en anlamlısı çiceklerle ifade edilebilendir. Her ciceğin kendine ait bir estetiği, kendine ait bir anlatım ifadesi vardır. Ama içlerinden bazıları var ki sevgiyi açık açık gösteriyor. Haydi sevgi günü yaklaşmadan, sevginizi ifade edebilecek çicekleri seçmeye başlayın.

Rosa spp.(gül); İster saksıda ister kesme çicek olarak tercih edebilirsiniz. Güller çicek renkleri ile duyguları ifade etmede oldukça sık kullanılmaktadır. Beyaz gül-Saflık, temizlik, Kırmızı gül-Aşk, Pembe gül-Gönlüm sende, Sarı gül- Sıcak sevgi ifade eder.

Dianthus (karanfil); Karanfiller çok çeşitli olup saksı veya kesme çicek şeklinde kullanabilirsiniz. Beyaz karanfil- Saflık, Kırmızı Karanfil- Sevgi, Pembe karanfil- İçtenlik, Sarı karanfil-Hüzün ifade eder.

Anemone (Dağ lalesi); Genellikle kesme çicek olarak tercih edilen anemonlar gençliği, canlılığı, heyecanı ifade eder.

Phalaneopsis (orkide); Orkide bitkisi sevgiyi anlatan en güzel çiceklerden birisidir. Gurur, Aşk, Zerafeti,Mutluluğu simgeler.

Tulipa (Lale);Görüntüsüyle zarifliğin, asilliğin simgesi olan bu çicek; renkleri ile derin anlamlar içermektedir. Beyaz lale-Saflık, Kırmızı lale-Sevgi, Pembe lale- Anlayış, Sarı lale-Hoşgörülüğü simgeler.

Saintpaula (Menekşe); Minik çicekleri ve güzel görüntüsü ile alçak gönüllüğü, tevazuyu ifade eder.

İris (süsen); Genellikle kesme çicek olarak tercih edilen bu çicekler; zerafeti, asilliği simgeler.

Camelia (Kamelya); Güle benzeyen çicekleriyle oldukça göz doldurur. Mağrurluğu simgeler.

Lilium (zambak,lilyum); Eşsiz çicek görüntüsü ile güveni,sadakati, temizliği simgeler.

Gerbera(İri papatya); Papatyaya benzer renkli çicekleri ile oldukça gösterişlidir. İyimserliğin, saflığın simgesidir.

Freesia (Frezya); Kesme çicek olarak rahatlıkla bulabileceğiniz bu çicekler masumluğu, umut, azmi simgeler.

Chrysanthemum (Krizantem); Saksı veya kesme çicek olarak tercih edebilirsiniz. Beyaz krizantem-Sadakat, bolluk, Kırmızı krizantem-İstek, Mor krizantem-Burukluk simgeler.

Narcissus (Fulya); Kesme çicek olarak talep edilen bu çicekler unutma, hatırda kalma, saygı gibi duyguları ifade eder.

Aster (Papatya); Baharın simgesi, mutluluğun yansıması olan bu çicekler uysal, samimi aşkı ifade eder.

ÇİCEKLERİN ENERJİSİ SİZİ SIMSIKI SARMASI DİLEĞİMLE…..

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YÜKSEK PEYZAJ MİMARI////ÖZLEM ÖZDEMİR TAŞ