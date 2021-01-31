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31.01.2021 - 15:27 | | DHA

Ozon tedavisi koronavirüsten korur mu?

Dahiliye Uzmanı Dr. Nuray Evrin, Covid-19'dan korunmak isteyen ya da hastalığı geçirdikten sonra etkilerinden kurtulmak isteyenlerin ozon tedavisi yaptırdığını söyledi.

Ozon tedavisi koronavirüsten korur mu?
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Dahiliye Uzmanı Dr. Nuray Evrin, Covid-19 pandemisi başlangıcından beri ozon tedavisine ilginin arttığını belirtti. Evrin, ozon tedavisiyle birlikte vücudun oksijen kullanma kapasitesini artırdıklarını ve kan dolaşımını düzenlemiş olduklarını söyleyerek, "Covid geçirmeyen vatandaşlar hastalığı daha hafif atlatmak için ozon tedavisine başvuruyor. Ayrıca yine covid geçirenlerde, hastalığın halsizlik, yorgunluk gibi etkilerinden kurtulmak için ozon tedavisine oldukça ilgi gösteriyor. Ozon tedavisiyle birlikte vücudun oksijen kullanma kapasitesini arttırırız ve dolaşım düzenlenmiş olur.

Covid-19 enfeksiyonunda bir bağışıklık sistemi hücrelerinin az ya da aşırı çalışması sıkıntıya yol açmaktadır. Dolaşımdaki oksijenin azalması sıkıntıya yol açmaktadır. Böyle baktığımızda bağışıklık sisteminin dengelenmesini sağlaması, dolaşımdaki oksijen miktarını arttırması sebebiyle hem tedavisinde hem de sonrasında oluşabilecek komplikasyonları engellemede ozon tedavisi sıkça kullanılmakta ve başarılı sonuçlar alınmaktadır" dedi.

'Pıhtılaşmayı gidermeye yardımcı oluyor' 

Evrin, covid sonrasında genellikle yaşanan en büyük sıkıntılardan bir tanesinin damar içi pıhtılaşmaya bağlı problemler olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bundan dolayıdır ki ozon, kan sulandırıcı bir tedavi yöntemi olması sebebiyle de tercih ediliyor. Aynı zamanda bağışıklığın dengelenmesini amaçladığımız için bağışıklığın aşırı ya da az çalışmasını engellemeyi de isteriz. Covid-19'a bağlı ölümlerde de en sık gördüğümüz durum aslında sitokin fırtınası oluyor. Ozon tedavisi önceden yapıldığında ya da tedavi esnasında tamamlayıcı; yardımcı olarak uygulandığında sitokin fırtınasını engellemeye de yardımcı oluyor. Pıhtılaşmayı gidermeye de yardımcı oluyor. Bu yöntem; Covid-19 geçirmeyenlerde de bağışıklığı güçlendirmek amacıyla; eğer Covid-19'a yakalanırlarsa da bunu daha rahat atlatmalarını sağlamak için de kullanılmakta. Covid-19 geçirdikten sonra ise hastaların çoğu kronik yorgunluk şikayetiyle geliyorlar. Bu gibi rahatsızlığa sahip olan hastalarda da bunu geçirmek için uyguladığımız bir yöntem oluyor."

'Ozon tedavisine ilgi arttı'

Evrin, özellikle Covid-19 geçirenlerin ozon tedavisi yaptırmak istediğini söyleyerek, "Özellikle koronavirüs enfeksiyonu sonrasında ozon tedavisine olan ilgi arttı. Ozon tedavisi özellikle otonom ve kronik dejeneratif hastalıklarda tamamlayıcı bir yöntem olarak sıklıkla kullandığımız; özellikle dolaşım problemi olan hastalarda; diyabeti, hipertansiyonu olan hastalarda sıklıkla kullandığımız bir tedavi yöntemi. Kolumuza sadece normal bir damar yolu açılıyor ve özel setler içerisine 100 cc kan alınıyor. Onun arkasında da 100 cc kişiye özel belirlenen dozlarla ozon gazı veriliyor. Ozonla karıştırılmış kişinin kendi kanını damar yolundan kendisine geri veriyoruz. İşlem yaklaşık 20 dakika sürüyor. Etkisinin göstermesi yaklaşık 3-4 haftayı buluyor. Çünkü 3-4 seanstan sonra genellikle etkisini göstermeye başlıyor. Bizde genelde 10-12 seans kadar önermekteyiz" ifadesini kullandı.

 

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