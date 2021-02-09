Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇocuk Sağlığı Haberleri Pandemi, dijital bağımlılığı artırdı mı?
09.02.2021 - 12:28 | | DHA

Pandemi, dijital bağımlılığı artırdı mı?

Psikolog ve Dr. Öğr. Üyesi Tevfik Fikret Karahan, online ders dışı saatlerde telefon, bilgisayar, tablet ve televizyon karşısında geçirilen sürede önemli ölçüde artış olduğunu, bu duruma bağlı olarak çocuklarda ve ergenlerde dijital bağımlılığın yaygınlaştığını belirterek, Dijital bağımlılık, tıpkı bir uyuşturucu bağımlılığı gibi tüm nesilleri tehdit ediyor dedi.

Pandemi, dijital bağımlılığı artırdı mı?
ABONE OL

Pandemi sürecinde virüsün bulaşmasını engellemek amacıyla vatandaşlar evde kendini izole etti, iş hayatı eve taşındı, okullarda da uzaktan eğitime geçildi. Bu süreçte tablet, bilgisayar, telefon ve televizyon ekranı karşısında geçirilen süre de arttı. Özellikle online ders dışı saatlerde bu aygıtlarda geçirilen zamanın artmasıyla çocuklarda ve ergenlerde dijital bağımlılığın yaygınlaştığını ifade eden Psikolog ve Dr. Öğretim Üyesi Tevfik Fikret Karahan, ebeveynleri uyardı. Dijital ortamlarda yaşanan sürenin artmasıyla yalnızlık, asosyal eğilimler, dikkat ve konsantrasyon gibi problemlerin de tetiklendiğini belirten Karahan, yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.

'Çığ gibi büyümeye devam ediyor' 

Pandeminin en çok çocukları ve ergenleri etkilediğini ifade eden Karahan, "Online ders saatlerinde ev içindeler, televizyon, tablet, bilgisayar veya telefonda geçirilen süre de arttı. İlk ve ortaokul çocuklarında dijital bağımlılık ciddi şekilde arttı, çığ gibi büyümeye de devam ediyor. Dijital bağımlılık tıpkı bir uyuşturucu bağımlılığı gibi yetişen tüm nesilleri tehdit ediyor. Dijital bağımlılıkla birlikte çocuklar ve ergenler, günlük yaşantının sorumluluklarından ve gerçeklerinden uzaklaşarak, telefon, tablet, bilgisayar ve televizyon karşısında daha çok zaman geçiriyor. Dolayısıyla günlük yaşamdan bir kopuş oluyor" diye konuştu.

'Çocuklarda asosyal eğilimler artmaya başladı' 

Dijital obje veya nesnelerden uzaklaşınca yoksunluk belirtilerinin ortaya çıktığını anlatan Karahan, şöyle konuştu: 

"Bu yoksunluk uyuşturucu bağımlılarının gösterdiği tepkilere de benziyor. Sinirlilik, öfke, uyku uyuyamama, uykuya dalmada güçlük çekme, evde anne ve babayla tartışma, anksiyetenin yükselmesi gibi durumlar ortaya çıkıyor. Ayrıca depresyon, dikkat eksikliği, hiperaktivite, yeme bozukluğu gibi birçok psikolojik durumunu da tetikliyor. Asosyal eğilimler de çocuklarda bir hayli artmaya başladı. Bu durum ayrıca obezite, karaciğerde yağlanma, metabolik sendrom ve diyabet gibi fiziksel hastalıkları da beraberinde getiriyor. Tüm bu problemlere karşı anne ve babalar mutlaka evde olumlu tarzda model olmalıdır. Anne ve baba olarak elimizden telefonu, tableti bırakacağız. Telefon, tablet ve bilgisayara da erişimi zorlaştırmak gerekiyor. Çocukların odalarında tablet, bilgisayar, telefon ve televizyon asla bulundurulmamalı. Anne ve babalar, ders dışı zamanlarda çocuklarıyla oyun zamanları yaratmalıdır. Hobiler üzerinde yoğunlaşmalıyız, en çok müzik ve dansı öneriyorum."

'Sosyal medyada geziniyorum' 

Günde 2-3 saat telefonda vakit geçirdiğini söyleyen Özcan Akyüz, "Bence bu süre çok değil, normal. Bilgisayarda oyun oynuyorum, telefonda ise sosyal medyada geziniyorum. Bu süreçte kitaba da yöneldim, daha çok kitap okuyorum" dedi.

'Bilgisayarda vakit geçirmelerine izin vermiyoruz' 

Pandemi nedeniyle şartların çok zorlaştığını belirten Pınar Baytuğa, "Çocuklarımız, sürekli online dersteler. Benin kızım da 8'inci sınıfa gidiyor. Eğer derse katılmazlarsa notları kırılıyor. Çocuklar, neredeyse günün yarısını bilgisayarın başında geçirmek zorundalar. Online ders dışında telefon veya bilgisayarda vakit geçirmelerine izin vermiyoruz. Bizde öyle bir durum yok. Online ders, çocukları masa başına bağladı, dışarı da çıkamıyorlar" diye konuştu.

'Dijital bağımlılık kaçınılmaz gibi'

Online dersten sonra bilgisayar ve telefonda 4 saat vakit geçirdiğini söyleyen Yiğit Günaydın, "Dersler bittikten sonra bir saat falan dinleniyorum. Daha sonra boş zamanlarımda bilgisayar ve telefona yöneliyorum. Her şey bilgisayar üzerinde olmaya başladı, dijital bağımlılık da kaçınılmaz gibi görünüyor. Bunun önüne geçmek için okulların açılması lazım. Ben dijital bağımlı değilim ama olanlar var" dedi.

'Belki çoktan dijital bağımlı oldum, haberim yok' 

Online derslerden sonra arkadaşlarıyla sosyal medya üzerinden sohbet ettiğini ve oyun oynadığını anlatan Murathan Ordulu, "Gün boyu oyun oynuyorum, sıkıntı burada. Bunun zararıma da olduğunu biliyorum ama bir süre sonra insan bırakmak istemiyor. Bu durum da bağımlılık olarak biliniyor. İstesem belki bırakabilirim ve başka aktiviteler yapabilirim ama insan kendine hakim olamıyor. Okulların açılması gerekiyor. Gün içinde bilgisayarda geçirdiğim süre değişiyor, bazen sabahtan akşama kadar oyun oynuyorum bazen oyun oynamayıp sohbet ediyorum bazen de hiç zaman geçirmiyorum. Belki çoktan dijital bağımlı oldum, haberimiz yok" diye konuştu.

'Ödevler bitince evde yapacak bir şey kalmıyor' 

8 saat online dersin ardından 3-4 saat bilgisayarın başında zaman geçirdiğini ifade eden Agah Deniz Aslan, "Daha sonra ödevlerimi yapıyorum. Ödevler bitince evde yapacak bir şey de kalmıyor ve can sıkıntısından telefona veya bilgisayara yöneliyorum. Arada sırada dizi izliyorum. Çünkü yapabilecek hiçbir şey yok, sosyal hayat öldü nerdeyse. Pandemiden önce yaklaşık 2 saat falan bilgisayarda zaman harcıyordum" dedi.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

İş hayatınızda sorumluluklarınızla ilgili sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak için sabırlı davranmanız gereken zamanlar var. Bazı işlerinizi bitirebilmeniz için, feragat etmeniz gereken durumlar olabilir. Bürokratik konularla uğraşıyorsanız, işleri fazla aceleye getirmemeye özen göstermelisiniz. Ailevi işler de uğraştırabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde yeni uğraşlar edinebilirsiniz. Seyahat programları yapmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Yaşadığınız olaylarda bütünü görmekte zorlanabilirsiniz. Akşam saatlerinde keyif aldığınız işlerle uğraşmak size iyi gelecektir. Eğlenceli programlara katılabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Parasal konularınız gündeminizi etkileyebilir. Ödemelerde sıkışıklık yaşayabilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar tarafından engellendiğinizi hissedebilirsiniz. Akşama doğru kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmekten keyif alabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Karşılıklı etkileşimde olduğunuz kişilere karşı özen göstermeniz gerekebilir. İlişkilerde çözülme yaşanabilir. Karar vermeniz gereken konularda iç sesinizi dinlemenizde fayda var. Uğraştıran durumlara karşı kabullenme içinde olabilirsiniz. Akşam saatlerinde zevk alacağınız uğraşlarınızla ilgilenmeye zaman bulacaksınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızla ilgili koşullarınız gündeminizi oluşturabilir. Sağlığınızla ilgili konuları göz ardı etmemelisiniz. Çalışma konularında tamamlanmalar olabilir. İşleriniz yavaş ilerleyebilir. Ani gelişen olaylara karşı kontrolünüzü elden bırakmayın. Akşam saatlerinde duygularınıza daha fazla yoğunlaşabilirsiniz. Keyif alacağınız zamanlar geçirebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendinizi daha rahat ifade edeceğiniz bir gündesiniz. Yaratıcılığınızı kullanacağınız işlere zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Akşam saatlerine doğru ufak tefek tartışmalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Bitirmeye çalıştığınız işlerinizde sıkıntılar çıkabilir. Sakinliğinizi korumaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Geçmişe yönelik konular gündeme gelebilir, fazla etkisinde kalmamaya özen gösterin. Aile içindeki konularda sıkışmalar yaşanabilir. Bitmemiş işlerinizle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Arkadaşlarınızla keyifli uğraşlar içinde olacağınız zamanlar var. Akşam saatlerinde çıkabilecek tartışmalara dikkatli olmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgileneceğiniz bir gündesiniz. İletişiminizin yüksek olduğu hareketli zamanlar geçirebilirsiniz. Yeni haberler gündeminizi değiştirebilir. Bugün yapacağınız ticari sözleşmelerde sıkışıklıklar yaşanabilir. Öğleden sonra arkadaşlarınızla zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Sanatsal uğraşlar içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla sorumlulukları paylaşmakta anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. Öğleden sonraki saatlerde uyum içinde olmak size iyi gelecektir. Hobilerinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde olası tartışmalardan uzak durmaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular ön plana çıkabilir. İlişkilerde anlayış ve uyum arayacaksınız. Beslenme düzeninizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Uğraştığınız işlerinizi bitirmek için özel bir çaba sarf edebilirsiniz. Akşam saatlerinde keyif alacağınız işlerle uğraşmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hayatınızda gizli kalan konular gündeminizi etkileyebilir. Ruhsal gelişiminizi etkileyecek olaylar yaşayabilirsiniz. Toplu konulara yönelmek isteyeceğiniz zamanlar olabilir. İlerleyen saatlerde işleriniz yoluna girecektir. Akşam saatlerinde yaşayacağınız ufak çaplı tartışmalardan uzak kalmanızda fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecekle ilgili beklentileriniz gündeminizi etkileyebilir. Sosyal sorumluluk projeleriyle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde sonlanmalar yaşanabilir. İşten gelen destekler var. Arkadaşlarınızla birlikte sanatsal konularla uğraşabilirsiniz. Akşam saatlerinde duygularınızı daha fazla gösterme eğilimi içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
Op.Dr. Evrim UçkunkayaAnti-selülit Dostu 5 Besin
Uzman Dr Nezih Karaca
Uzman Dr Nezih Karaca Çene dolgusu ile çene hattı keskinleştirme
Dr. Rengin Türkgüler
Dr. Rengin Türkgüler Saç dökülmesini durduran en etkili yöntem hangisidir?
İpek İleriak
İpek İleriakKalbin duygularla savaşı: Panik atak
Uzman Diyetisyen Esra Işıkdemir
Uzman Diyetisyen Esra IşıkdemirEmziren annelerin dikkatine! Emzirirken nasıl beslenmeli?
Tuna Cankurtaran
Tuna CankurtaranE-Ticaret sitelerini olumsuz etkileyen en önemli 7 hata
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan Kozluca11 Şubat Kova Yeniayı burçlara etkisi
Uzm. Dr. Seda Ülgen
Uzm. Dr. Seda ÜlgenBilinçaltı ile pandemiyi yönetmek
Y.Mimar Işıl Şenozan
Y.Mimar Işıl ŞenozanKapının ardında
Berna Türköver
Berna TürköverYaşam koçluğu eğitimi
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Arı zehri karaciğer ve meme kanserlerine karşı koruyor!

Arı zehri karaciğer ve meme kanserlerine karşı koruyor!

Bağırsakları rahatlamak için bunları yapın! Kefir, badem...

Bağırsakları rahatlamak için bunları yapın! Kefir, badem...

Salgın döneminde en çok ev yemekleri tüketin!

Salgın döneminde en çok ev yemekleri tüketin!

Reiki Nedir, Ne İşe Yarar? Reiki Nasıl Öğrenilir Ve Nasıl Uygulanır?

Reiki Nedir, Ne İşe Yarar? Reiki Nasıl Öğrenilir Ve Nasıl Uygulanır?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet