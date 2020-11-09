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09.11.2020 - 17:45 |

Pandemi sürecinde diş tedavileri için nasıl bir yol izlenilmelidir?

Koronavirüste vakalar hızlıca artmaya devam ederken, ağız ve diş sağlığı problemleri olan hastalar için bazı önlemleri diş hekimi Talha Sayıner paylaşıyor.

Pandemi sürecinde diş tedavileri için nasıl bir yol izlenilmelidir?
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs vakaları git gide artmaya devam etmektedir. Koronavirüsten korunmak için verilen tavsiyeler doğrultusunda önlemlerin alınması gerekiyor.

Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Diş Hekimi Dt. Talha Sayıner Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan uyarılara mutlak suretle uyulması gerektiğini belirtirken ‘eğer ateş, öksürük, kas ağrısı gibi belirtileniz varsa diş muayenenizi mutlaka erteleyin’ diyor.

Koronavirüsten korunmanın en bariz yöntemi sosyal mesafeyi dikkatli şekilde korumak ve en çok bulaşma yöntemi solunum yolu risklerine karşı maske kullanımını ihmal etmememiz gerekmektedir.

Küçük bir ihmal yüzünden bile virüse yakalanma oranımız çok yüksek olduğunu vurgulayan Dt. Talha Sayıner diş hekimlerinin alması gereken önlemleri  ve diş tedavilerinde alınabilecek yöntemleri şu şekilde sıraladı.

Diş hekimlerinin alması gereken önlemler:

-Maske kullanımı ihmal edilmemeli

-Koruyucu gözlük veya siperlik kullanımına uyulmalı

-Tek kullanımlık cerrahı önlük kullanılmalı

-Tıbbi cihazların sterilizasyonu bozulmayacak şekilde kullanıma dikkat edilmeli

-İşlem sonrası hijyen kurallarına uyarak hekim kendini muhafaza etmelidir

 

Diş tedavilerinde alınabilecek önlemler

-Diş hekimi peş peşe hasta almamalıdır

-Odaların sterilizasyonuna mutlaka uyulmalıdır

-İşlem sonrası odanın en az yarım saat havalandırması bir sonraki hasta için hazırlanması gerekmektedir

-Acil diş tedavilerinde (diş ağrısı, dişeti kanamaları...) mutlaka hekiminize danışma ihmal edilmemelidir

-Randevu saatine en yakın sürede muayenehanede olmalısınız ki bekleme salonunda diğer bekleyen kişilerle temasınızı minimuma indirmek için önemlidir.

 

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