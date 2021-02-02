Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerRuh Sağlığı Haberleri Pandemi sürecinde ruh sağlığınıza iyi gelecek öneriler
02.02.2021 - 11:59 |

Pandemi sürecinde ruh sağlığınıza iyi gelecek öneriler

Covid-19 sürecinde ortaya çıkan kaygı, paranoya ve stres bozuklukları bireylerin psikolojisini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Uzman Klinik Psk. Hande Taştekin, pandemi sürecinde ortaya çıkan koronafobinin etkileri ve alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verdi.

Pandemi sürecinde ruh sağlığınıza iyi gelecek öneriler
ABONE OL

Covid-19 sürecinde ortaya çıkan kaygı, paranoya ve stres bozuklukları bireylerin psikolojisini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Günlük rutinlerin farklılaşması, evde geçirilen sürenin uzaması ve insanların sevdiklerini uzun süre görememesi nedeniyle yaşam alışkanlıkları da tamamen değişiyor. Bu dönemde sağlığın korunması, fiziksel açıdan olduğu kadar ruhsal yönden de önem kazanıyor. Uzman Klinik Psk. Hande Taştekin, pandemi sürecinde ortaya çıkan koronafobinin etkileri ve alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verdi.

Depresyon, anksiyete ve panik bozukluk artış gösteriyor

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan pandemi süresince toplumdaki panik ve kaygı düzeyinde artış yaşanmaktadır. Daha önce hiç bilmediğimiz bu virüs insan hayatında önemli bir yer tutarken, salgının etkileri hakkında tüm alanlarda araştırmalar devam etmektedir. İnsanlar maske kullanarak, sosyal mesafe kuralına uyarak ve hijyene önem vererek tedbir almaya çalışmaktadır. Ancak özgürlük ve yaşam alanları bireylerin ve toplumun sağlığı için kısıtlanmış durumdadır. Bununla birlikte pek çok kişide depresyon, anksiyete, panik ve uyum bozuklukları gibi psikolojik sorunlar görülmektedir. Koronafobi her geçen gün daha fazla sayıda insanı etkisi altına almaktadır. Belirsizliğin, korkutucu olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Fakat bu dönemde aşırı kaygının yanı sıra ölüm korkusunun da yoğun bir şekilde tüm toplumlarda yaşanmaya başlandığı gözlemlenmektedir. 

Pandeminin etkilerini azaltmak için değişiklik şart

Pandemi sürecinin olumsuz etkilerini daha aza indirebilmek için günlük yaşantımızda küçük değişiklikler yapmak mümkündür. Daha önce şikayetçi olduğumuz durumları pandemi sürecinde değiştirmek daha kolay olacaktır. 

-Bu dönemde kendimize daha fazla vakit ayıracağımızdan kendimizi tanıyıp, keşfedebiliriz.

-Hobiler edinerek, daha verimli zaman geçirebilir yani kendimize yatırım yapabiliriz.

-Bağışıklığımızı kuvvetlendirecek besinlere tüketerek daha sağlıklı olabiliriz.

-Meditasyon, yoga, nefes egzersizleri gibi ruhsal dinliği sağlayacak etkinlikleri yapabiliriz.

-Ertelediğimiz işleri bu süreçte tamamlayabiliriz.

Online eğitime uyum için yapılması gerekenler

Okul çağındaki çocukların online eğitime geçmesi nedeniyle hem ailelerde hem de çocuklarda şaşkınlık, panik ve gelecek kaygısı ortaya çıkmaktadır. Okul döneminde yüz yüze yapılan aktif ve katılımcı eğitim, yerini salgın nedeniyle çocukların online olarak dersi ekran başında takip ettiği bir eğitime bırakmış durumdadır. Ekran önünde geçirilen uzun saatler ise çocuklarda dikkat eksiliğine yol açmaktadır. Bu dönemde online eğitime çocukların uyumunu nasıl sağlamamız gerektiği ise önemle üzerinde durulması gereken bir konudur. Bu konuda öneriler şöyle sıralanmaktadır:

-Çalışma ortamı düzenli ve sabit olmalı 

-Ders arası molalara uyulmalı, fakat molalarda elektronik ilgiyi dağıtıcı aletler kullanılmamalı

-Demir, B12, çinko, D vitamini, Omega- 3 yönünden zengin besinler tüketilmeli

-Düzenli, hafif derecede spor egzersizleri stresi azaltıcı etkilerinden dolayı rutin olarak yapılmalı

-Sosyal çevre ile iletişim halinde kalınmalı

-Ders esnasında ilgi dağıtıcı ortam, gürültü ve aletlerden uzak durulmalı.

Anne ile bebeğin arasındaki bağ kuvvetlendirilmeli

Gebelikte pandemi sürecine uyum sağlamaya çalışmak birçok kadında stres ve kaygı düzeyini artırmaktadır. Kadınlar sürekli bir tedirginlik ve korku yaşamaktadır. Fakat bu dönem içerisinde anne ile bebeğin bağı kuvvetlendirilmelidir. 

-Gün aşırı gebeler için özel tasarlanan egzersizler yapılmalıdır.

-Besin değeri yüksek yiyecekler tüketilmelidir.

-Gebelik ve doğum hazırlığı ile ilgili bilgi edinmek kaygı düzeyini düşürecektir.

-Hamilelikte yararlı olduğu bilinen nefes egzersizleri öğrenilmeli ve uygulanmalıdır.

-Pozitif düşünmeye devam edilmelidir.

-Gerektiğinde uzman yardımı almaktan çekinilmemelidir. 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Eşinizle ilgili konularda kendinizi daha fazla ortaya koymak isteyebilirsiniz. Gün içinde denge arayışı içinde olacağınız zamanlar var. Sabah saatlerinde ani tepkiler vermemeye çalışın. Sorumlu olduğunuz işlerde daha cesaretli olabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde tepkilerinizi kontrol etmeye çalışmalısınız. Uğraştıran durumlara karşı dikkatli olun.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki koşullar gündeminizi etkileyebilir. Bugün yeni sorumluluklar almak içi kendinizi hevesli hissedebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla iletişiminizde dikkatli olmanızda fayda var, ani değişiklikler keyfinizi kaçırabilir. Daha fazla aksiyon almanız gereken zamanlarda olabilirsiniz. İşlerinizde ilerleme kaydedebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün keyif aldığınız konulara zaman ayırabilirsiniz. Hobileriniz için harcama yapacağınız zamanlar var. Sorumlu olduğunuz konularda mücadele içinde olabilirsiniz. İşlerinize yön vermek isteyebilirsiniz. İlişkilerinizde olası küçük tartışmaları derinleştirmemeye özen gösterin. Eğlenceli programlar içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ailevi konularda huzursuzluk yaşayabilirsiniz. Eski konular açılabilir. Babanızla ilgili olaylara ilgilenebilirsiniz. Gün içinde güven aradığınız koşullar oluşabilir. Sorumlu olduğunuz konularda daha atak davranabilirsiniz. İşlerinize yön kazanmak için çaba göstereceksiniz. Gün içinde çıkabilecek tartışmalar dikkat etmenizde fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde iletişimden kaynaklı sıkıntılar çıkabilir. Hareketli bir gündeminiz var. Birlikte çalıştığınız kişilere karşı daha hoş görülü olmanız gereken bir gündesiniz. Yakın çevrenizdeki değişikliklerden etkilenebilirsiniz. İşlerinize ilerletmek isterken acele etmemelisiniz. Hatalara karşı dikkatli olmalısınız. Ticari konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde maddi konulara yoğunlaşabilirsiniz. Parasal birikimlerinizi yönlendirmek isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda ilerleme kaydetmek için çabalayabilirsiniz. Bu konuda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Önünüzdeki engelleri aşmak için yeteneklerinizi kullanabilirsiniz. Huzursuzluklara karşı kendinizi korumalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendi ilgi alanlarınıza yönlenebilirsiniz. Hassas olduğunuz konulara önem vermelisiniz, ani tepkilerle karşılaşabilirsiniz. Gün içinde yeni başlangıçlar yapmak için kendinizi cesaretli hissedebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Küçük kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Sorumlu olduğunuz konularla ilgili çaba göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde bilemediğiniz konularla ilgili yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz. Sorumlu olduğunuz konularda mücadele içinde olabilirsiniz. Sizi hapseden koşullar canınızı sıkabilir. Akışta kalmaya çalışın. Kendi iç dünyanızda kalmak sizi rahatlatacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde planlarınız ve beklentileriniz için mücadele vermek durumunda kalabilirsiniz. Küçük tartışmalara karşı dikkatli olmalısınız. Fevri çıkışlar yapmamaya özen gösterin. Sosyal konular ilginizi çekebilir. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. İşten gelen kısmetler olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda destek alabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Üstlerinizle ilgili konulara daha özenli davranmanızda fayda var. Gün içinde hedeflerinize ulaşmak için mücadele verebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulara yön kazandırmak isteyebilirsiniz. Ortaklı konularla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yaşadığınız olayları daha iyi algılayabileceksiniz. Yeni ufuklara açılmak için mücadele içinde olabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde tartışma yaşamamaya özen göstermelisiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. İlgilendiğiniz konularda acele karar vermeyin. Arkadaşlarınıza zaman ayırmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde sizi yoran ve yıpratan konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Ortaklı para konuları gündeminizi meşgul edebilir. Endişe duyduğunuz konular zihninizi yorabilir. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla çaba sarf etmeniz gereken zamanlardasınız. İşlerinize yön kazandırmak için tüm engelleri açmaya hazırsınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Uzman Diyetisyen Esra Işıkdemir
Uzman Diyetisyen Esra IşıkdemirAç kalarak zayıflamak mümkün mü?
Dr. Rengin Türkgüler
Dr. Rengin Türkgüler Evden çıkmadan ultrason hizmeti alabilirsiniz!
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanDuygu ve düşünce kontrolü
Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
Op.Dr. Evrim UçkunkayaVücut şekil bozukluklarında tedavi mümkün
Dt. Pertev Kökdemir
Dt. Pertev KökdemirÇatlak diş sendromu nedir?
Sibel Yücesan
Sibel YücesanMenüden seçer misin?: Sempati, empati, şefkat
Didem Devay
Didem DevayBalkan mutfağının gözde böreklerinden: Boşnak mantısı tarifi
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir TaşŞubat ayında bahçede yapmanız gereken işler
Özge Tezcan
Özge TezcanBebeklerde BLW (Baby Led Weaning) beslenme ve parmak gıda
Avukat Yaşar Öksüz
Avukat Yaşar ÖksüzFiili Ayrılık Sonrası Boşanma
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Et ve tavuk dönerde tadarak anlaşılamayan hileler

Et ve tavuk dönerde tadarak anlaşılamayan hileler

'İyileştiren baharat' safranın faydaları ve yan etkileri

'İyileştiren baharat' safranın faydaları ve yan etkileri

Geçici dövme çocuklara zarar veriyor!

Geçici dövme çocuklara zarar veriyor!

Ciddi ilişki arayanlar potansiyel eşlerde ne arıyor?

Ciddi ilişki arayanlar potansiyel eşlerde ne arıyor?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet