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10.01.2021 - 13:54 |

Panik atak belirtileri ve sebepleri nelerdir? Panik atağın tedavi yöntemleri nelerdir?

Bir tür kaygı bozukluğu olan panik atak, psikosomatik bir rahatsızlıktır. Psikolojik nedenlere bağlı olarak fiziksel semptomlar ortaya çıkar. Bu semptomların başında nefes darlığı gelir. Hastaların %80'inde önce boğulma hissi akabinde ölüm korkusu baş gösterir. Panik atağın belirtileri, nedenleri ve tedavi yöntemleri nelerdir? Merak edenler için detaylı bir şekilde derledik.

Panik atak belirtileri ve sebepleri nelerdir? Panik atağın tedavi yöntemleri nelerdir?
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Panik atak en çok ergenlik çağındaki çocuklarda görülür. Kız çocuklarında 13 - 16, erkeklerde ise 15 - 18 yaş, risk grubundadır. Bununla birlikte kadınların panik atak geçirme ihtimali erkeklere oranla 3 kat daha fazladır. 

Panik atak belirtileri nelerdir? 

Panik atak belirtileri kişiden kişiye göre değişir. Bu rahatsızlık bazı bireylerde uzun sürer ve kısa aralıklarla tekrar eder. Beyne gelen sinyaller doğrultusunda kişi kalp krizi geçirdiğini ya da boğulduğunu zannedebilir. Kişiler çevrelerini, etrafındaki cisimleri farklı şekillerde algılamaya başlar. 

Soğuk soğuk terleme ve titreme de en sık görülen belirtiler arasında yer alıyor. Panik atak geçiren kişiler sinir sisteminin çökmesi ile birlikte üşümeye ve titremeye başlayabilir. Fiziksel belirtiler ise göğüs ve karın ağrısı, vertigodur ve vertigodur. 

Atak sırasında kalp, taşikardi hastalığında olduğu gibi, hızlı atar. Bu çarpıntıya ve nefes darlığına neden olur. 

Panik atak sebepleri nelerdir? 

Panik atak ile anksiyete bozukluğunun nedenleri birebir aynı olmasa da benzerdir. Bu nedenlerin başında aşırı stres ve kaygı gelir. Kişinin özel hayatında yaşadığı hayal kırıklıkları ya da iş yerinde hissettiği tetikleyici olabilir. Hastalığın belirtileri fiziksel gibi görünse de aslında psikolojik bir rahatsızlıktır. Bu yüzden panik atağın temel sebepleri psikolojiktir. Ancak belli başlı fizyolojik faktörler de hastalığın ortaya çıkmasına neden olabilir. 

Alkol ve madde kullanımı, genetik faktörler ve bilinçaltına itilmiş travmatik olaylar panik atağın diğer nedenleri arasında yer almaktadır. 

Panik atağın tedavi yöntemleri nelerdir? 

En yaygın tedavi yöntemlerinden biri terapidir. Terapi esnasında psikiyatrist, çeşitli sorular sorarak hastayı yönlendirir. Temel amaç panik atağı tetikleyen nedenlerin bulunması ve hastanın rahatlamasıdır. Seans boyunca çeşitli nefes egzersizleri de yapılır. Gerekli durumlarda ilaç tedavisine başlanabilir. 

Son olarak çok yaygın olmasa da hipnoz yöntemi de uygulanan tedaviler arasında yer almaktadır. Hipnoz edilen hastanın geçmişinde yaşadığı ve panik atak geçirmesine neden olan olaylarla yüzleşmesi sağlanır. Bu zamana kadar hem Türkiye'de hem de dünya genelinde hipnoz yöntemi ile birçok panik atak vakasında başarılı sonuçlar elde edildi. 

Panik atak çeşitleri nelerdir? 

İki çeşit panik atak vardır: 

1- Durumsal panik atak. 

2- Spotan panik atak. 

Panik atak esnasında neler yapılmalıdır? 

Atak sona erene kadar mümkün olduğunca soğukkanlı kalınmalıdır. Doktorlara göre hasta, atak sırasında oturmak ya da uzanmak yerine ayağa kalkmalı. Bir masaya ya da duvardan güç alarak dik bir pozisyonda kalmalı. Derin derin nefes alarak bunun bir panik atak olduğunu ve vücudunda yaşanan değişimlerin aslında gerçekleşmediğini kendine hatırlatmalı. 

Çevresindeki kişiler onu teskin etmeli ve sakinleştirmeli. Atak geçiren kişinin yüzü soğuk suyla yıkanmalı. Tansiyon aniden yükseleceği için soğuk su içmek de faydalı olacaktır. Hasta, atak bitene kadar çevresindeki her şeyi farklı algılasa da bunun geçici ve kısa süreli bir şey olduğunu kendisine hatırlatmalı. 

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