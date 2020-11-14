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14.11.2020 - 02:29 |

Papatya Çayı Faydaları Nelerdir? Papatya Çayı Cilde Ve Saça İyi Gelir Mi?

Papatya çayı, belki de siyah çaydan sonra insanların en çok tercih ettiğidir. Papatyanın hoş kokusunun yanında, sağlık içinde önemli faydaları vardır. Papatya çayı neye iyi gelir? Papatya çayının faydaları nelerdir? Sizde bunları öğrenebilir, papatya çayının lezzetinin yanı sıra şifasından da yararlanabilirsiniz. Papatya çayının faydaları nelerdir? Papatya çayı hangi hastalıklara iyi gelir? Papatya çayı cilde ve saça iyi gelir mi? Sizler için derledik.

Papatya Çayı Faydaları Nelerdir? Papatya Çayı Cilde Ve Saça İyi Gelir Mi?
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Papatya, önceki çağlarda alternatif tıbbın önemli bir şifasıdır. Yeşil saplı beyaz yapraklı bu bitki, her yerde yetişebilir. Günümüzde sağlık, kozmetik ve ilaç sanayine ham madde olarak katkı sağlar.

Papatya Çayı Faydaları Nelerdir?

- İçeriğinde bulunan apigenin sayesinde kanserle savaşır,
- Kan şekeri seviyesini düşürerek diyabeti önler,
- Troid bezi kanserinin gelişmesini engeller,
- Tansiyonu düzene sokarak kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olur,
- LDL kolesterol ve tirigliserit düzeylerinde iyileştirme gösterir,
- Uyku kalitesini arttırarak deliksiz uyku uyumayı sağlar,
- Bulantı ve kusmada etkilidir,
- Gaz sancılarını hafifletir,
- İshale karşı koruma sağlar,
- Bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığını engeller,
- Cildi nemlendirerek cilt kuruluğunu giderir,
- Hoş kokusuyla vücut kokularını yok eder,
- Ateş düşürücü etkiye sahiptir,
- Kemik erimesinin yol açtığı osteoporoz hastalığına iyi gelir,
- Sakinleştirici etkisiyle depresyonu azaltır,
- Krampları azaltarak adet sancılarını keser,
- Safra kesesi şikâyetlerini azaltır,
- Gastrit gibi sindirim sistemi hastalıklarında etkilidir,
- Kas gevşetici etkiye sahiptir,
- Kırılan tırnakları onarır,
- Diş ağrısını geçirmede etkilidir,
- Doğal bir antibiyotiktir,
- Mikropları öldürücü etkisi vardır.

Papatya Çayının Cilde Faydaları

- Cilt yüzeyinde oluşan yaraların iyileşmesinde etkilidir,
- Cilt yüzeyine sürüldüğünde doğal tonik etkisiyle yüzeyi temizler,
- Cilde parlaklık ve canlılık verir,
- Cildi nemlendirerek kurumasını önler,
- Cildi pürüzsüzleştirerek daha fresh bir görüntü sağlar.

Papatya Çayının Saça Faydaları

- Saç dökülmelerini önler,
- Saç kırıklarını onarmaya yardımcı olur,
- Saç derisi hastalıklarına fayda sağlar,
- Saça canlılık ve parlaklık verir,
- Saçın uzamasına katkı sağlar,
- Saç derisindeki pullanmayı ve kepeklenmeyi önler,
- Saçları nemlendirir ve yumuşatır,
- Saça sürülüp güneşe çıkıldığında saç rengini açar.

Papatya Çayının Uykusuzluğa Faydası

Papatyanın en çok bilinen özelliklerinden biri de, mükemmel bir gevşetici ve sakinleştirici olmasıdır. Papatya çayı, günde 1 bardak içildiğinde kaslarda gevşeme sağlayarak uyumayı kolaylaştırır.

Papatya Çayının Regl Sancılarına Faydaları

Papatya çayı, rahatlatıcı etkisinin yanı sıra iyi bir kas gevşeticisidir. Regl döneminin ilk günlerinde, vücutta meydana gelen kasılmalar sonucunda ağrılar başlar. Papatya çayı, kasların aşırı kasılmasını önleyerek ağrıyı giderir. Kasları gevşeterek rahatlama sağlar.

Papatya Çayının Boğaz İltihabına Faydası

Papatya çayı, özellikle kış aylarında ortaya çıkan boğaz iltihaplarının iyileşmesinde büyük rol oynar. İçerisindeki yararlı maddeler sayesinde doğal antibiyotik etkisi yaparak, ağrıyı azaltır. Boğazda meydana gelen iltihaplanmayı iyileştirir.

Papatya Çayının Gaz Sorunlarına Faydası

Papatya çayı, midenin asit oranını dengeleyerek gaz ağrılarını kesmeye yardımcı olur. Ayrıca gaz toksinlerini atmaya yardımcı olarak rahatlama sağlar. Reflü ve ülser gibi hastalıklara da bu sayede iyi gelir.

Papatya Çayı Nasıl Demlenir?

Yarım litre suyun kaynatın, kaynamaya başlayan suyun içerisine 2-3 yemek kaşığı kurutulmuş papatya atın. 3 dakika demlenmesi için bekleyin, sonrasında süzerek fincana koyun. Dilerseniz bal veya limonla tatlandırabilirsiniz.

Papatya Çayının Menopoza Faydaları

Menopoz dönemi, kadınlar için son derece sıkıntılı geçebilen bir dönemdir. Papatya çayı, menopozun verdiği sıcak basmasını giderir. Stresi azaltıp gevşeme sağladığı için, bu dönemin rahat atlatılmasına katkı sağlar.

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