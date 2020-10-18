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18.10.2020 - 03:08 |

Pasaport İçin Gerekli Evraklar Nelerdir? 2020 Pasaport Alma Şartları

Kişilerin yurtdışına seyahat etmek veya herhangi bir nedenden gitmeleri durumunda pasaporta ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle uluslararası seyahat etmek için pasaport çıkartılması şarttır. Pasaport çıkarmak için bazı belgelerin hazır olması gerekir. Peki Pasaport için gerekli evraklar nelerdir? 2020 Pasaport alma şartlarını sizlere detaylıca açıkladık.

Pasaport İçin Gerekli Evraklar Nelerdir? 2020 Pasaport Alma Şartları
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Pasaport genellikle ülkenin hükümeti tarafından vatandaşlarına verildiği ve uluslararası seyahat etmek amacı ile kimliğini belgeleyen seyahat belgesidir. Pasaport çıkarmak isteyen vatandaşların izleyeceği belirli yollar ve gerekli evraklar bulunmaktadır.

Pasaport Çeşitleri Nelerdir?

Pasaport almak isteyen vatandaşların ilk olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden randevu almaları gerekmektedir. Ayrıca başvuruya gelmeden önce vatandaşların harç ve defter bedellerini bankaya yatırmış olmaları gerekir. Pasaportlar için istenen belgeler pasaport çeşidine göre değişkenlik gösterebilir. Pasaport çeşitleri şunlardır:

- Umuma Mahsus Pasaport
- Hususi Damgalı Pasaport
- Hizmet Damgalı Pasaport
- Diplomatik Pasaport
- Geçici Pasaport
- Göç İdaresi Müdürlüğünce Verilen Yabancılara Mahsus pasaport

Pasaport İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Birçok pasaport çeşidi bulunmaktadır. Bunlardan Umuma Mahsus Pasaport çeşidi en çok kullanılan pasaport çeşididir. Umuma Mahsus pasaport diğer adı ile Bordo pasaport herkese verilebilen bir pasaporttur. Bordo pasaportu bulunan vatandaşlar vizesiz girilen ülkelere bu pasaportları ile giriş yapabilirler. 6 ay ve 10 yıl süre ile verilen bu pasaport 38 sayfadan oluşmaktadır. Bordo pasaport için gerekli belgeler şunlardır:

- TC kimlik belgesi
- Biyometrik resim ( Son 6 ayda çekilmiş olması lazım)
- Kısıtlı ve ergin olmayan kişiler için muvafakatname
- Harçsız başvurularda öğrenci belgesi
- Pasaport için defter ve harç ücretinin ödenmesi
- Var ise eski bir pasaport

Pasaport Harç Ücretleri

pasaport için harç ücretleri pasaportun süresine göre değişmektedir. 6 ay veya 4 yıl olmak üzere ücretler değişkenlik gösterir. 2020 yılında pasaport defter ücreti 160 TL olmaktadır. Pasaport başvurusu yapılmadan önce vatandaşların harç ve defter bedelini ilgili bankalara yatırmış olmaları gerekmektedir. Pasaport harç ücretleri ise şunlardır:

- 6 aylık pasaport için 208,30 TL
- 1 yıllık pasaport için 304,40 TL
- 2 yıllık pasaport için 497,00 TL
- 3 yıllık pasaport için 705,90 TL
- 4 ile 10 yıl arası pasaport için 994,80 TL olmaktadır.

Bu ödemenin ve defter bedelinin yatırılmasının ardından başvurular yapılır. Başvurunun ardından sonuç olumlu sonuçlanır ise başvurular genellikle en geç 7 iş günü içerisinde belirlenir ve adrese teslim edilir.

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