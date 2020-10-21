Patates hem haşlama hem de kızartma üzerinden birçok amaç doğrultusunda değerlendirilmektedir. Aynı zamanda en dayanıklı olan ve en çok tüketilen sebzeler içerisinde yer alır. Tabii sürelerine bağlı olarak haşlama ve kızartma patates değişik dakikalarda hazırlanmaktadır.



Patates Kaç Dakikada Haşlanır, Kaç Dakikada Kızartılır?



Pişirme yöntemine bağlı olarak patates farkı dakikalar üzerinden haşlanır. Örneğin kabukları soyulmuş olan bütün bir patates 30 dakika içerisinde haşlanmaktadır. Aynı zamanda küp halinde bölünmüş patatesler ise 15 dakikada haşlanmaktadır. Serbest biçimde doğranmış olan ya da püre haline getirilmiş patatesler ise orta ateşte yaklaşık 20 dakikada pişmektedir.



Eğer patatesler kabukları soyulmadan haşlanmak isteniyor ise o zaman bu biraz daha uzun sürebilir. Düzenli kontrol edilmek suretiyle 40 dakika boyunca haşlamak yeterlidir. Düdüklü tencerede yapılacak olan haşlama ise 10 dakika içerisinde patateslerin hazır hale getirilmesine imkan tanıyor.



Patatesi kızartmak ise daha kısa süre içerisinde gerçekleşmektedir. Bunun için öncelikle 170 derece gibi bir sıcaklıkta bir dakika kadar tutulmalıdır. Daha sonra patatesler atılmak suretiyle 4 ya da 5 dakika içerisinde kızartma işlemi tamamlanabilir. Bu sürenin dışına çıkmamak gerekir. Eğer bu süre geçilirse patatesler yanar ya da içleri tamamen boş hale gelebilir. Çünkü bu durumda patatesler öz suyunu kaybeder ve kurur.



Bu şekilde patatesleri ister haşlama ister kızartma yöntemi ile kısa sürede hazır hale getirebilirsiniz. Önemli olan dakikaları geçirmemektir. Aksi takdirde patatesler istenilen kıvamda ve tat içerisinde olmaz.