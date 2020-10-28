Patates kızartması nasıl yapılır? Patates kızartması baharatlı sosu tarifi, püf noktaları...

İster kahvaltı, ister öğle yemeği, hatta ana yemeğin yanına yakışan lezzet olan patates kızartması çoğu zaman atıştırmalık yiyecek türünde de yer alıyor. Peki patates kızartması nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

PATATES KIZARTMASI NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

4 adetorta boy kızartmalık patates

2 su bardağı ayçiçek yağı

1/2 çay kaşığı tuz

Tercihe göre 1/2 çay kaşığıkuru baharat karışımı

PATATES KIZARTMASI PÜF NOKTALARI

Aynı oranda ve eşit sürede kızarmaları için kesmiş olduğunuz patateslerin aynı kalınlık ve uzunlukta olmasına dikkat edin.Patatesleri oda ısısında dinlendirdikten sonra üzerlerine hafifçe un eleyip yeniden kızdırdığınız yağda da kızartabilirsiniz. Un da çıtırlık verecektir.Kızartma yağının tavaya aldığınız patateslerle yaklaşık olarak aynı seviyede olması önemli bir ayrıntı.Doğranmış patatesleri birkaç partide kızartın.

YAPILIŞI

Üzerlerini fırçaladığınız kızartmalık patatesleri bol suda yıkadıktan sonra kabuklarını incecik soyun.

Büyük dikdörtgenler halinde kestiğiniz patatesleri, uzunlamasına doğrayıp parmak şeklinde patatesler hazırlayın.

Patates dilimlerini nişastalarını bırakması için tuzlu ve soğuk (buzlu) suda bekletin.

Kızartma yağını derin bir tava ya da tencereye alıp yavaş yavaş kızdırın.

Suyunu süzüp kağıt havlu yardımıyla kuruladığınız patatesleri kısık ateşte, derin yağda 3-4 dakika kadar pişirin. Aralarda karıştırmayın ve kızartmayın. Pişirin.

Yağını süzdürdüğünüz patatesleri kağıt havlu serili servis tabağına alın. Yağın altını kapatın. Patatesleri soğuması için bekletin. Arzuya göre bu esnada onları toz baharatlarla çeşnilendirin.

Ön pişirme işleminden geçen ve soğuyan patatesleri bu sefer gerçekten kızdırdığınız sıvı yağda altın sarısı renk alana kadar kızartın. Tuz ilavesiyle son lezzetini kattıktan sonra çıtır çıtır sevdiklerinizle paylaşın