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03.10.2020 - 11:41 |

Patatesli çilav nasıl yapılır? - Patatesli çilav tarifi

İnternette çok aranan ve tarihi eskiye dayanan İran'ın meşhur yemeği patatesli çilav tarifini sizinle paylaşıyoruz. Yapımı çok basit olan ve lezzetine doyamayacağınız patatesli çilav tarifi için malzemeleri hazırlayın. Peki, çilav nedir? Çilav nasıl yapılır? Patatesli çilav nasıl yapılır? İşte patatesli çilav tarifi...

Patatesli çilav nasıl yapılır? - Patatesli çilav tarifi
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Patatesli pilav olarak bilinen patatesli çilav tarifini sizlere sunuyoruz. Tarihi çok eskiye dayanan ve çilav olarak adlandırılan bu lezzet İran'da pişirilen bir yemek. Pilav ve çilav arasındaki fark ise; pilav Türkçesi, çilav Farsçası olarak biliniyor. Çilav, içerisine hiçbir şey katılmadan sade pilav olarak sunuluyor. Biz de internette çok aranan patatesli çilav tarifine yer verdik. Peki, patatesli çilav nasıl yapılır? İşte patatesli çilav tarifi... 

Patatesli çilav tarifi için malzemeler:

-2 su bardağı pirinç

-3 su bardağı sıcak su

-2 adet patates

-1 çay bardağı sıvı yağ

-Yarım tavuk veya et bulyon

-Tuz

Patatesli çilav nasıl yapılır? 

-Öncelikle patatesleri yarım ay şeklinde doğrayıp, sıvı yağda kızartın.

-3-4 dakika sonra üzerine pirinçleri ekleyin ve kavurmaya başlayın.

-Daha sonra tuz, sıcak su ve bulyonu ekleyip karıştırın.

-Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın ve suyunu çekmesini bekleyin.

-Suyunu çektikten sonra altını kapatın ve 5 dakika dinlendirin.

-Servis için pilavı tabağa alın ve üzerine kızarmış patatesleri ekleyin.

İşte patatesli çilav tarifi hazır! Afiyet olsun. 

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