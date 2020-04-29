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29.04.2020 - 14:10 |

Patatesli Top Köfte tarifi ve malzemeleri | Patatesli Top Köfte yapılışı

Kanal D ekranında yayınlanan sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler bugün Patatesli Top Köfte konusunda hünerlerini sergileyecek. Gün sonunda en yüksek puanı alan gelin Çeyrek altının sahibi olacak. Gelinim Mutfakta yarışmasını takip eden ekran başındaki izleyiciler Patatesli Top Köfte tarifi ve malzemeleri nelerdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Patatesli Top Köfte nasıl yapılır?

Patatesli Top Köfte tarifi ve malzemeleri | Patatesli Top Köfte yapılışı

Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün gelinler Patatesli Top Köfte yapacak. Patatesli Top Köfte konusunda hünerlerini sergileyecek olan gelinler gün sonunda Çeyrek altının sahibi olabilmek için yarışacak. Ekran başındaki izleyiciler ise Patatesli Top Köfte tarifi ve malzemeleri nelerdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Patatesli Top Köfte nasıl yapılır?

PATATESLİ TOP KÖFTE MALZEMELERİ

250 gr kıyma

1 küçük soğan

1 dilim ekmekiçi

2 büyük patates

2 çay kaşığı Tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çorba kaşığı kıyılmış maydanoz

1 su bardağı domates suyu

1 kahve fincanı zeytinyağı

1 tutam tarçın

100 gr dil peyniri

1 tatlı kaşığı kıyılmış dereotu

Kızartmak için: sıvı yağ

PATATESLİ TOP KÖFTE YAPILIŞI:

Köfte için soğanı soyup rendeleyin. Suyunu sıkıp süzün.

Ekmek içini su ile ıslatıp suyunu sıkın. Bir kasede kıyma, ufalanmış ekmek içi, kıyılmış maydanoz tuz ve baharatı ilave edip yoğurun.

Kıymadan misket büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzda yuvarlayın, kızgın yağda kızartın. Fazla yağını kağıt bir havlu üzerine alıp süzdürün. Domates suyu, zeytinyağı ve tarçını bir kasede karıştırın.

Patatesleri yıkayıp kabuklarıyla birlikte haşlayın. Ilınınca kabuklarını soyup enine ikiye kesin.

Parizyen kaşık yardımıyla içini hafifçe çukurlaştırın. Patatesleri fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine domates suyunun yarısını gezdirerek dökün.

Köfteleri her yarım patatesin üzerine paylaştırıp dil peynirini yerleştirin. En son olarak kalan domates suyunu dökün.

Önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı fırında peynirler kızarıncaya kadar pişirin. Fırından alın. Kıyılmış dereotu ile süsleyin.

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