Patricia MacLachlan’dan duygu yüklü bir hikaye

Nickel ve Flora bir kar fırtınasında mahsur kalırlar. Korku içinde ormanın bir köşesinde sinmiş beklerken hiç tahmin etmedikleri biri onları bulur ve iki kardeşi sıcak, sevimli ve bol yiyeceğin olduğu bir eve götürür. Teddy buranın bir şaire ait olduğunu söyler ama işin garibi adam ortada yoktur. İki çocuk bir yandan da şaşkınlık içindedir, çünkü Teddy konuşmaya başlamıştır… Şairin Köpeği arkadaşlığı, sadakati, sevgiyi anlatan; duygu yüklü kelimelerin gücüne inanan bir hikâye…

“Büyülü, mizah yüklü, sevgi dolu, dokunaklı.”

Kirkus Reviews

“Zarif, etkileyici, duygulandıran bir masal.”

Publishers Weekly

Sayfa Sayısı: 72

Fiyatı: 9.00 TL