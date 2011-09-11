1. Sınıf çocukların okula başlama heyecanı!

1. Sınıf öğrencilerinin okul heyecanı!

Okulda ilk Gün!

Bu sene 2011-2012 eğitim-öğretim yılı 19 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Diğer taraftan ilköğretime ilk defa ayak basacak minikler için ise eğitim 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak. 1. sınıf öğrencilerinin okula uyum sağlamasını kolaylaştırmak için bir hafta önce okula başlama uygulamasını destekliyorum.

Peki, anne babalar çocuklarının okula uyum sağlayabilmesi için neler yapabilir?

İnanıyorum ki çocuğunuzun ilköğretime başlayacak kadar büyüdüğüne inanmıyorsunuz ve onlardan daha çok siz heyecanlısınız. Çocuğunuz okulda sorun yaşar mı diye de heyecanlı olduğunuz kadar da endişelisiniz de.. Şunu bilmelisiniz ki çocuğunuz sizin duyduğunuz kaygıyı hissedecektir. O yüzden önce kaygınızı yansıtmamaya çalışın.

Çocuğunuzla birlikte okul için alış-veriş yapmak, onun seçtiği şirin okul-araç gereçlerini almak çocuğunuzun okula başlama hevesini artıracaktır.

Hem sizin için, hem de çocuğunuz için okulda ilk gün çok önemlidir. Bu nedenle çocuğunuzla birlikte okula gidebilirsiniz. Eğer çocuğa bakan bir bakıcı varsa veya çalıştığınız için akrabalarınız bakıyorsa mutlaka bu önemli günde işten izin alıp ona eşlik etmenizi tavsiye ederim. Çünkü arkadaşlarının anne veya babasını yanında görünce duygusallaşacaktır. Ayrıca bu günde çocuk okulun kapısından korkar girmek istemezse, çocuğunuzu en iyi siz tanıdığınız için siz onu daha iyi ikna edebilir ve bu ilk başlangıç için ona güç verebilirsiniz.

Okul çıkışı için çocuğunuzun seveceği bir etkinlik programı hazırlayın. Bu etkinlik, parka gitmek, bir hediye almak, sevdiği birini ziyaret etmek, dondurma ısmarlamak, vb. gibi basit bir etkinlik olabilir. Bu çocuğun okul saati bitene kadar okulda kalmasını sağlayacaktır.

Bunun yanı sıra çocuk ilk gün veya ikinci gün ben okula gitmek istemiyorum derse mutlaka gitmesi gerektiğini ifade edin ve bu konuda ısrarcı olun. Eğer çocuğunuz kusuyor, karnım ağrıyor diyor ve çok ağlıyorsa bu durum okul fobisine dönüşmeden mutlaka pedagog desteğini zaman kaybetmeden alın. Pedagoga gidene kadar ise okula devam etmesi konusunda ısrarcı olun. Eğer taviz verirseniz okula gitmek onun için daha zor olacaktır.

Çocuklar, okula büyüme şartlarına ve kişilik özelliklerine göre farklı tepkiler verebilirler. Bu nedenle çocuğunuzun vereceği her tepkiye ilk haftalarda hazırlıklı olun.

Çocuğunuz ve sizin için okula ilk başlangıç yılı hayırlı olsun,

Pedagog Sevil Yavuz,

Çocuk & Ergen Psikolojisi Uzmanı, Aile ve Çift Terapist, Filial Play Terapist

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com