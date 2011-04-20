23 Nisan coşkusunu çocuğunuzla birlikte yaşayın!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Atatürk’ün Türk çocuklarına armağan ettiği bayram dünya çocukları arasında sevgi ve dostluk bağlarının geliştirilmesi ve tüm insanların barış içinde yaşayacakları bir dünyanın oluşmasına katkıda bulunmak için her yıl düzenlenmektedir. 1979′ yılında, UNESCO tarafından bu yılın ‘çocuk yılı’ ilan edilmesiyle de bu bayram, uluslararası nitelik kazanmıştır. 1979’dan bu yana her yıl 23 Nisan’da TRT tarafından geleneksel olarak 23 Nisan Çocuk Şenliği düzenlenmektedir. Bir hafta süren etkinliklere 8 – 12 yaş arası dünya çocukları davet edilmektedir.

Atatürk’ün çocuklara duyduğu sevgi ve güven herkes tarafından bilinmektedir. Atatürk her fırsatta ‘‘Bugünün küçükleri yarının büyükleri” diyerek çocukların toplumların gelişimi için ne denli önemli olduğunu belirtmiştir. Çocuklarımıza duyduğumuz güveni göstermek için 23 Nisan’da geleneksel olarak büyükler, koltuklarını küçüklere bırakarak yarının yetişkinlerine bir günlük mutluluk yaşatıyorlar. Peki, çocuklarımız için bugünün anlamı nedir ve bu günde ebeveynler nasıl bir yaklaşım sergilemeli bu konuda bilgi vermek istedim.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram’ının çocuklar için anlamı nedir?

Hepimizin içinde bir çocuk vardır. Okul hayatımızla ilgili geçmişi bir gözden geçirdiğinizde mutlaka 23 Nisan ile ilgili bir veya birkaç anınız dün gibi aklımızdadır. Sadece çocukluk yıllarımızı hatırlamamız bugünün çocuklar için olan önemini anlamamızı sağlayacaktır. 23 Nisan’da duyduğunuz coşku, sevinç hala tazeliğini koruyor olmalı. Tek fark geçmişin çocukları bugünün anne babaları oldu ve 23 Nisan’da kendi çocuklarının coşkularını paylaşıyor.

Bu bayramın çocuklar için ne kadar önemli olduğunu belirtmeye gerek olmasa da çocukların psikolojisindeki rolünü anne babalara açıklamak istiyorum.

Eğer çocuğunuz 23 Nisan gösterilerinde yer aldıysa 23 Nisan kendini kanıtlaması için büyük bir fırsattır. Bu gösterilerde mutlaka çocuğunuz yanında bulunmanız gerekir. Çocuğunuz sizin onu izleyerek, onunla gurur duymanızı arzulayacaktır. Çocuğunuzun bu gururu yaşamasına fırsat vermelisiniz.

Bazen bu gösterilere sadece bir ebeveyn gider. Özellikle boşananmış anne babalarda bu çok olur. Çocuğunuz bu coşkuyu hem annesiyle, hem de babasıyla paylaşmak isteyecektir. Boşanmış anne babalar bile olsanız çocuğunuzun 23 Nisan gösterilerinde mutlaka yanında olun. Mümkünse işiniz ne olursa olsun önceden ayarlayarak anne babası olarak 23 Nisan'da çocuğunuzun yanında olun. Çünkü çocuğunuz arkadaşlarının anne babasını yanlarında gördüğünde üzülecek ve kendini değersiz hissedecektir. bu duyguyu çocuğunuza yaşatmamak için işlerinizi ayarlayın ve bu özel günü onunla geçirin.

Çocuğunuz bu gösteride rol almasa da arkadaşlarını izlemesi, böyle özel bir günün coşkusu sizinle paylaşması, çocuğunuzun yaşadığı, unutamayacağı anılardan biri olacaktır. Bu nedenle çocuğunuza armağan edilmiş bu bayramı çocuğunuzla birlikte geçirin.

Dünyada çocukların sahip olduğu tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hepimize kutlu olsun.

Ulu önder Atatürk’ün önemle üstünde durduğu barış dolu günlerin temeli tüm dünya çocukları tarafından atılması dileğiyle,

Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk ve Ergen Psikolojisi Uzmanı

Psikolojik Danışman

Filial Oyun terapist

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com