" 4 +4+4 eğitim sisteminde Sağlık Raporu karmaşası " yazı dizisi

12 E ylül 2012 tarihinde başlayacak olan yeni eğitim döneminde 4+4+4 eğitim sisteminin uygulamada yol açtığı karmaşa devam ediyor. Yeni dönemde hem velilerin hem de öğretmenlerin kafası çok karışık. Bu konuda en büyük kaygı ise okulda küçük çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak fiziksel şartları uygunluğu ve çocukların ilkokula başlayama hazır olup olmadığı tartışmasıdır. Fiziki şartlardan önce çocukların okula başlamaya hazır olup olmadığı konusu bu günlerde gündemde yer alıyor. M.E.B ve Sağlık Bakanlığı bu konuda yeni açıklamalar yaptı.

4+4+4 eğitim sistemi ile ilgili resmi açıklamalar

Öncelikle Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer 5.5 yaşındaki çocukların okula başlamaları konu sunda şu şekilde açıklama yapmıştır :

“66 aylık veya 66 aydan büyük çocuğunu ilkokula göndermek istemeyen veli, Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelere başvuracak. Aile hekimlerinden ya da özel hastanelerden gelen raporları kabul etmeyeceğiz. Veli, çocuğu için 'Fiziken okula başlamaya uygun değil' ya da 'Zihnen okula başlamaya uygun değil' şeklinde rapor alacak. Bu raporları alanında uzman olan çocuk doktoru, çocuk psikiyatristi ya da nörologlar verecek. Rapor alan çocukları da eğitimden uzaklaştırmayacağız. İlkokula başlayamayacağını belgeleyen çocukların kaydını anaokuluna yapacağız.”

Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer “Fiziken ya da ruhen okula başlamaya uygun değildir” raporunu çocuk doktoru, çocuk psikiyatristi ya da nörologlar verecek” demişti. Ancak pek çok psikiyatri bölümü sadece gelişim geriliği ve psikiyatrik hastalığı olan çocuklara rapor verildiğini söyleyerek bu raporu verm ediklerini açıkladı.

Aileler rapor konusunda endişeli!

Ailelerin çocukları için çok endişeli... Bu raporu kim verecek, bu raporu almak çocuğu damgalayacak mı gibi birçok kaygıyı yaşıyorlar. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise bu raporun sadece çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olan çocuk doktorları tarafından verileceğini açıklanmıştır. Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda yaptığı açıklama şu şekilde;

'Bakanlığımızca yapılan değerlendirmede, ilkokul için bedeni veya zihni gelişimi yeterli olmadığı düşünülen 66 ay ve üzeri çocuklara verilecek tıbbi tanılı rapor'un, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları tarafından düzenlenmesi uygun görülmüştür. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları yapacakları muayene ve değerlendirme neticesinde rapor düzenleyecektir. Ancak ihtiyaç duyulması halinde, gerekli tetkikler ve konsültasyonlar yapılmak suretiyle ilgili hekim tarafından tek hekim raporu tamamlanacaktır. Bu rapor, kamu ve üniversiteye bağlı sağlık kurumlarında görev yapan çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları verecektir. '

Özetle 66 ay ve üstünde olan çocuklar ın ya ilkokula ya da anaokuluna başlaması zorunlu. Ancak devlet ve üniversite hastanelerindeki çocuk doktorları tarafından "bedenen ve zihnen okula başlamaya uygun değildir" açıklaması yapılarak verilen rapor alınırsa ilkokula başlamak yerine anaokuluna zorunlu kaydı alınacak.

Rapor talebine çocuk doktorları yetişebilecek mi?

Öncelikle bu kadar çocuğun rapor talebin e sadece devlet ve üniversite hastanelerinde çalışan çocuk doktorları nasıl karşılayacak? Çocuk doktorları alanı olmadıkları bu konuda çocuğu nasıl değerlendirecekler ve bu değerlendirmeye ne kadar süre ayıracaklar? Ayıracakları bu süre doğru bir değerlendirme yapmaya yetecek mi?

Ailelerin hepsi bu konuda endişeli olduğuna göre çocuk doktorları kapısında uzun kuyruklar oluşacağı kesin. Peki hem çocuk doktorlarını alanı dışındaki bir işle meşgul etmek, hem de çocukların gelişimlerinin bu alanda uzman olmayan bir uzman tarafından değerlendirilmesi ne kadar doğru?

Bu konudaki yorumlarınızı bu yazının altına yazmanızı rica ediyorum. Bende bu konudaki uzman görüşlerimi düşüncelerimi sizinle paylaşmak istedim.

Çocuk D oktorlarının görevi çocuğun sağlığı ve hastalığıdır, okul olgunluğu değil!

Çocuk doktorlarının görevi çocuğun sağlığını ve hastalığını kontrol ederek tedavi etmektir. Okula başlamaya hazır olmamak 'bir hastalık' mıdır ki çocuk doktoru bir tanı koysun ve tedavi etsin.

Çocuk doktoru belki çocuğun fiziksel gelişimini çocuğun yaşıtlarına ve kendi büyüme skalasına göre boy ve kilosunu ve sağlığını okul açısından değerlendirebilir. Fakat çocuğun okul olgunluğu sadece çocuğun boyuna kilosuna, sağlık durumuna bakılarak anlaşılamaz ve kapsamlı bir değerlendirme gerektirir. Çocuğun tüm gelişim alanları ve becerileri değerlendirilir.

Neden Çocuk Doktorları çocuğun okul olgunluğunu değerlendiremez?

Çocuğun okul olgunluğunun birçok alanı vardır. Birincisi çocuğun akademik olarak hazır olması, ikincisi ince ve kalın motor gelişimi, üçüncüsü sosyal-duygusal ve psikolojik olgunluğudur. Bu değerlendirmeyi ancak çocuk gelişimi ve psikolojisi uzmanı pedagoglar çeşitli psikolojik ve akademik testler yaparak, aile ve çocuk ile görüşerek yapabilir.

Ç ocuk doktoru çocuğun gelişimini bir pedagog gibi Metropolitan Okul Olgunl uğu Testi, AGTE ve Denver II Gelişim Tarama Testi gibi gelişimsel testler yaparak değerlendiremez. Yine çocuğun duygusal, sosyal, psikolojik olgunluğunu çocuk ve aile si ile görüşerek anlayamaz. Çünkü çocuk doktoru o alanda eğitim almamıştır. Uzmanlık alanı farklıdır.

Eğer çocuk doktorları çocukların gelişimini, akademik ve duygusal-psikolojik olgunluğunu değerlendir ebilseydi pedagog diye bir meslek olmazdı ?

Kısacası doktorlar açısından bakıldığında çocuk doktorlarını alanı dışındaki bir işle meşgul etmek , çocuklar açısından bakıldığında ise plastik cerrahın kalp ameliyatı yapması gibi bilime terst bir durum söz konusudur .

Okul olgunluğu değerlendirmesi titiz bir iştir!

Ayrıca b u değerlendirme ve testlerin yapılması bir tek çocuk için saatler ce sürer ve birkaç görüşme gerektirir. Çocuğun gelişimini değerlendirmek Sağlık O caklarında işe başlamak için 5dk alınan rapor gibi değildir . Çocuğun tüm hayatını etkileyecek bu değerlendirme ciddi bir iştir ve belli bir zaman ayırmak gerekir.

Çocuk doktorlarının uzmanlık alanı dışındaki bu işi nasıl yapacakları ve ne kadar zaman ayırabilecekleri, taleplere nasıl yetişecekleri merak ediliyor.

Bu durumda raporun anlamı nedir?

Ayrıca çocuk gelişiminin evrensel yaş dönemleri vardır. Bu gelişim çocuktan çocuğa bir kaç ay fark etse de belli bir yaş aralığına göredir ve çocuk o yaş aralığını doldurmadan o gelişim seviyesine erişemez. Yani ilkokula başlamaya hazır olmak için tüm gelişim alanlarında belli bir seviyeye gelmiş olmak gerekir. Bu da yaşla bağlantılı olduğuna göre çocuk ne kadar iyi yetişmiş de olsa yaşından büyük olamaz.

Çocukların 72 aydan önce ilkokul a başlamaya hazır olmadığı yabancı ve yerli literatürde akademik makaleler yazılıyorken çocuğun bu yaştan daha önce ilkokula başlamaya hazır olmadığına dair rapor almaya ne gerek var? Yani çocuğun normal gelişim sürecinde 72 aydan önce okula hazır olmadığı neden sanki bir kusur gibi belgelenmeye çalışılıyor? Neden çocuklarımıza bu haksızlığı ediyoruz?

Sevgili anne babalar, bu konudaki kaygılarınızı ve sorularını, yorumlarınızı bur adan tüm anne babalarla paylaşabilirsiniz. Ben de bu konuda sorularınızı cevaplayacak uzman görüşlerimi paylaşırım.

Bu konudaki yorumlarınızı yazmanız dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Öğretim Görevlisi, Çocuk, Ergen ve Aile Psikolojisi Uzmanı,

Aile ve Çift Terapisti, PSD Play Terapisti

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Öğretim Görevlisi, Çocuk, Ergen ve Aile Psikolojisi Uzmanı,

Aile ve Çift Terapisti, PSD Pla

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com