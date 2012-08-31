4+4+4 eğitim sistemine çocuklar, okullar ve öğretmenler hazır değil! Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Sevgili Anne Babalar,

Okullar açılmasına sayılı günler kala haber bültenlerin gündeminde yeni eğitim sistemi ile ilgili sorunlar ve yeni açıklamalar yer alıyor. Rapor polemiği henüz bitmeden iki yeni açıklama daha yapıldı. Birincisi ilkokula başlayan çocuklara ilk 3 ayında okul öncesi müfredatının uygulanacağı ikincisi ise yetersiz dersliklerden dolayı prefabrik sınıfların okul bahçelerine kurulacağı açıklamalarıdır. Gündemdeki sorunlar ve çözüm yollarını bu yazımda açıklamak istedim.

Neden 4+4+4 eğitim sistemi ertelenmelidir?

Gelişimsel olarak 72 aydan küçük çocuklar ilkokula başlamaya hazır değil! 72 ay altındaki çocuklar gelişimsel olarak ilkokula hazır değildir. Her çocuğun gelişiminde farklılık olabilir. Bazı çocukların gelişimi biraz daha ilerde olabilir ama bunlar istisnadır. Küçük çocuklar arasında bir kaç ay çok önemli fark yaratır. 60, 66, 68, 72, hatta 81 aylık çocukla arasında gelişimsel olarak büyük farklar yaşanacak ve bu durum çocukların okul başarısını ve psikolojisini olumsuz etkilemekle kalmayacak, çocuklar için tehlikeli de olacak. Örneğin tuvalet eğitimi almayan çocuklar hijyen sorunları yaşayacak, hastalıklar artacak, küçük çocuklar ezilecek ve fiziksel kazalar çok sık yaşanacak.

Müfredatı değiştirmek yeterli değil!

İlk 3 ay okul öncesi eğitimine benzer bir müfredatla oryantasyon çalışması yapılması çocukların okula alışması ve hazır olması için yeterli değil. Birinci dönem böyle geçecekse ikinci dönem müfredat nasıl olacak tartışmasına gelmeden, okul öncesi müfredatın okulların şuan ki fiziki şartlarıyla nasıl uygulanabileceği merak ediliyor. Çünkü okul öncesi eğitimi vermenin şartları vardır. Bunlar şu şekilde;

1. Okulların fiziki şartları iyileştirilmeli!

Öncelikle okulların fiziki şartları anaokulu, anasınıfı gibi olmalıdır. Lavabolar, tuvaletler, sınıftaki sıralar. 3 kişilik sıralar yerine çocukların grup olarak oturacakları anaokulu sıraları olması gerekir. Yeterli sınıf bile bulamıyorken bu düzenlemelerin her okulda yapılması çok uzun zaman alır. Her okulda bu çalışmaların tamamlanmadığı bilinen bir gerçek.

2. Sınıftaki öğrenci sayısı 20’yi geçmemeli!

Öğrenci sayısının bir sınıfta maksimum 16-20’yi geçmemesi gerekir. Çocukların grup olarak bir masa etrafından olması ve öğretmenin çocuklarla göz kontağı içinde faaliyet yapması gerekir. Bunun yapılabilmesi için yeni okulların inşaa edilmesi şarttır.

3. Sınıfta en az iki öğretmen ve yardımcı öğretmenler olmalı!

Bu sitemin uygulandığı ülkelerde 16 çocuklu bir sınıf için en az 2 öğretmen görev yaparken birde yardımcı bulunuyor. Bizim 40-80 kişilik sınıflarda en az 4 öğretmen öğretmen 2 yardımcı olması gerekecektir. Bu nedenle öğretmen sayısı ve yardımcı personel artırılmalıdır.

4. Öğretmenler okul öncesi eğitimi almalı!

Eğer öğretmenler 60-72 ay çocuklara eğitim verecekse bu yaşın gelişimsel özelliklerini bilmesi ve bu yaş grubundaki çocuklara nasıl yaklaşacağını bilmesi gerekir. Bu yaştaki çocukların anaokulu öğretmenlerinden eğitim alması gerekir. Sınıf öğretmenleri ana sınıfı öğretmeni olamazlar. Belki eğitimlerine ek en az bir senelik sıkıştırılmış bir eğitim alarak ilerleyen yıllar için hazır olabilirler. M.E.B tarafından yapılan açıklamada öğretmenlerin 3-7 Eylül arasında yeni sistemle ilgili eğitim alacakları belirtilmiş. Bu toplantılarda öğretmenlere sadece bu sistemle ilgili bilgiyi verilebilir. 5 günde öğretmenlerin 4 senelik anaokulu öğretmenliği lisans eğitimini alması mümkün değil.

Çocuklar ilkokul eğitimine 60-66 aylıkken başlayacaksa okul öncesi eğitime de 2-3 yaşlarında başlamalıdırlar!

Eğer çocuklar okula 72 aydan önce ilkokula başlayacaksa okul öncesi eğitim de yaygınlaşmalıdır. Bu sistemi uygulayan diğer gelişmiş ülkelerde okul öncesi eğitim 2-3 yaş itibariyle başlıyor. Bu sistemin Türkiye’de uygulanabilmesi için devlet anaokullarının sayı da arttırılmalıdır. Sadece büyük şehirlerde değil, bütün ülkede, ilçelerde, köylerde devlet anaokulları açılmalı ki aileler maddi sıkıntı yaşamadan çocuklarının okul öncesi eğitim alarak okula hazırlanma fırsatı versin.

Prefabrik sınıflar çocukların oyun alanlarını yok eder!

Son günlerdeki diğer bir açıklama yetersiz derslik nedeniyle okul bahçelerinde prefabrik sınıfların kurulmasıdır. Bu etkili bir çözüm değil. Her okulun bahçesi büyük değildir ve prefabrik sınıflar çocukların oyun alanlarını yok edecektir. Bu yaştaki çocukların sağlıklı gelişimi için oyun önemini tartışmaya gerek yoktur. Binlerce bilimsel yayın bunu açıklıyor. Bu çözüm yerine yeni okullar açılmalıdır.

Aileler bu sistem ile ilgili bilinçlendirilmelidir!

Aileler bu sistemle yeni tanışacaklar ve haklı olarak kaygılılar. Çocuklarının normalden 2 sene önce okula başlamasını beklemiyorlardı. Çocuklarını bu sürece hazırlayamadılar. Aileler bu konuda bilinçlendirilmeli ve anne baba okulları açılmalıdır.

Alanın uzmanlarından destek alınmalıdır!

Yetkililer bu sitemi çocukların daha az zarar görecek şekilde iyileştirmek için alanın uzmanlarından destek almalıdır. Uzmanların danışmanlığında müfredat hazırlanmalı, öğretmenler eğitim almalı, gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Çocukların gelişimi ve ruh sağlığı açısından çocukların ilkokula erken başlaması tüm bu hazırlıklar tamamlanana kadar ertelenmelidir. Kısacası çocukların, okulların, öğretmenlerin, ailelerin hazır olmadığı bir sistemi bu sene uygulamakta ısrar etmek yerine uzmanların fikri alınarak doğru bir müfredat ve gerekli olan fiziki şartlar sağlanana kadar küçük çocukların ilkokula başlaması ertelenmelidir.

4+4+4 eğitim sistemi için çözüm önerileri

Bu sistemin doğru şekilde uygulanabilmesi için yeni anaokulları yapılarak okul öncesi eğitim yaşı 2-3 yaşa inmeli ve çocuklar okula hazırlanmalıdır. İlkokullar bu yaş çocukların özelliklerine göre fiziki şartlarını düzenlenmelidir. Öğretmenler bu yaş çocukların özelliklerine göre eğitim almalı veya anaokulu öğretmenlerine bu görev verilmeli ve öğretmen sayısı artırılmalıdır. Sınıf mevcutların düşürülmesi için yeni ilkokullar yapılmalıdır. İdeal olan ise 24 ay ile 81 ayı kapsayan çocuklar için anaokulu-ilkokullar açılmasıdır. Okul öncesi 1-2-3. sınıf, ilkokul hazırlık (24-66 ay) ilkokul 1. sınıf (66-72 ay) öğrencilerin aynı okulda olacağı yeni okullar açılmalıdır.

Bu kadar eksikleri olan ve bu eksikliklerden dolayı çocukların zarar göreceği uygulamayı başlatmak çocuk haklarına ve insan haklarına aykırıdır!

Sorun sadece ilkokula erken başlama değildir. En büyük sorun bu sisteme ne okulların, ne de çocukların hazır olmamasıdır. Çocukların çoğu okul öncesi eğitim almadan ilkokula başlamak zorunda kalacak. Gerekli alt yapı çalışmaları yapılmadan şartlar iyileştirilmeden bu sene bu sisteme geçmek uzmanların belirtiği gibi çocuklara zarar verecek, çeşitli psikolojik ve gelişimsel problemlere neden olacaktır. Tüm bunları bilerek çocukları bile bile yangına atmak insan haklarına, çocukların çocukluklarını yaşama hakkına aykırıdır. Dileğimiz yetkililerin uzmanların, öğretmenlerin, velilerin ve çocukların sesine kulak vermesidir.

Çocuklarımızın ilkokula hazır olarak başlaması dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Öğretim Görevlisi, Çocuk, Ergen ve Aile Psikolojisi Uzmanı,

Aile ve Çift Terapisti, PSD Oyun Terapisti

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com