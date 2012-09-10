4+4+4 sisteminde okulda ilk gün: Okul korkusunu "okul öncesi müfredatı" yenecek mi?

Sevgili Anne Babalar,

Bu hafta çocuğunuzun ilk defa okula başlama heyecanını paylaşacaksınız. Bu sene geçen senelere göre talihsiz bir okula başlama yılı olması sizi kaygılandırıyor. Bunun nedeni ise 4+4+4 eğitim sisteminin alt yapı çalışmaları tamamlanmadan, pilot uygulamaları yapılmadan, çocukların, okulların ve öğretmenlerin yeni sisteme hazır olması beklenmeden küçük çocukların ilkokula başlamak zorunda kalmasıdır. Yeni eğitim sisteminde ne kadar yapıcı olunmaya çalışılsa da ailelerin, öğretmenlerin kafası çok karışık. Yaklaşık 40-80 kişilik sınıflarda 60 ile 83 aylık çocukların aynı sınıfı paylaşacağı bu yeni eğitim sisteminde okul sorunlarının katlanarak artacağı şüphesiz.

.4+4+4 eğitim sistemine hazır olmadan başlamanın getireceği sorunların yanı sıra çocukların ilk defa sosyal bir çevreye girmenin neden olacağı uyum problemleri de yaşanacak. Bu uyum problemlerini azaltmak ve çocuğunuzun okula alışmasını kolaylaştırmak için neler yapabilirsiniz?

Çocuğunuza okulda geçireceği ilk günlerde nasıl yaklaşmalısınız?

Çocuğunuzun okuldaki ilk günü onun hayatındaki önemli hatıralardan biri olacak. Bu önemli günde işinizden izin alabiliyorsanız mutlaka çocuğunuzun yanında olun. Çocuğunuz diğer çocukların anne babasını yanında görüp sizi yanında göremediğinde üzülecektir. Zaten onun için çok endişe verici bir günde sizden güç almaya ihtiyacı varken, yokluğunuz onu daha savunmasız bırakacaktır. Sayın iş verenlerin ilkokula yeni başlayacak çocuğu olan ebeveynlere karşı anlayışlı olmasını umuyoruz.

Okul öncesi müfredatı çocuğunuzun okula uyum sağlamasına destek olacaktır!

Güzel haberlerden biri yeni eğitim sisteminin olumsuzluğunu, karmaşasını çocuklar ilk günler pek yaşamayacaktır. Çünkü ilk günler oryantasyon amaçlıdır. İlk haftalar çocuğunuzun okulla ilgili olumlu algılar geliştirmesi için iyi bir fırsattır. Yine güzel haberlerden bir diğeri ise çocukların ilkokul programlarının okul öncesi aktiviteleri içermesidir. Bu uygulama çocukların ilk günlerini okulda eğlenerek geçirmesine destek olacaktır.

Okula özendirmek için somut adımlar atın!

İlkokula yeni başlayan çocuğa yaklaşımınız "Sen artık büyüdün okula gideceksin. Artık oyuncaklarla oynamayı bırak, derslerine çalışacaksın" gibi bir açıklama ile çocuğa okulu sevimsiz bir yer gibi tanıtmak olmamalıdır. Tam tersine çocuğun okulu sevmesi için motivasyonu artırmalısınız. Mesela çocuğunuzla birlikte okul alış verişi yaparak sevimli kırtasiye ürünleri alabilirsiniz. Odasını okul için yeniden düzenleyebilirsiniz. Çanta, kalemlik gibi okul için gerekli araç gereçlerini çocuğunuzun seçmesine izin verebilirsiniz.

Çocuğunuz okula gitmek istemezse kararlı olun!

Daha önce okul öncesi deneyimi olmayan çocuklar, okula hazır olmadan okula başlayan çocuklar okula gitmek istemeyebilir. Okuldan korkabilir. Sosyal-duygusal gelişimi sosyal bir çevreye yani okula uyum sağlamaya yetecek kadar gelişmediyse çocuğun okula gitmek istememesi doğal bir süreçtir. Eğer okula gitmek istemeyen çocuğa "istemiyorsan bugün okula gitme" derseniz çocuk için bu durum daha zor hal alabilir. Bu nedenle çocuğunuzun isteksiz duruşunu desteklemek yerine çocuğun okula gitmesi için ısrarcı ve kararlı olun. Bir kaç gün sonra çocuğunuz okul korkusunu yenecektir.

Okul korkusunu yenemeyen çocuğunuz için pedagog desteği alın!

Bazı çocuklarda okul korkusu sıradan bir korku değildir. Yani çocuğun heyecan, endişe duyduğu belirsizliğin yarattı basit bir kaygı değil, ciddi bir fobisi halini almıştır. Bu durumda çocuğunuza yaklaşımınızdaki hata çocuğunuzun okul fobisini daha da pekiştirebilir. Eğer okul fobisinden şüphe ediyorsanız mutlaka uzman bir pedagogdan destek alın. Okul fobisi yaşayan çocuk, karnının, başının ağrıdığını söyler ve yoğun bir kaygı duyar. Çocuğun okul kelimesi geçtiği zaman yoğun bir kaygı yaşadığını yüzünden fark edebilirsiniz.

Kısacası çocuğunuzun okuldaki ilk günlerinde onun yanında olmaya çalışın ve çok ilgili ve gözlemci olun. Mümkün olduğunca okulu sevdirmeye çalışın ve okula düzenli gitmesi için ısrarcı olun. Çocuğunuzun bahaneler uydurarak okuldan kaçmasına izin vermeyin. Çocuğun sizin bu konudaki kararlı duruşunuzu görmesi okula alışmasına destek olacaktır.

Yeni eğitim sisteminin uygulamaya geçtiği yeni eğitim yılında çocukların mutlu bir yıl geçirmesi dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Öğretim Görevlisi, Çocuk, Ergen ve Aile Psikolojisi Uzmanı,

Aile ve Çift Terapisti, PSD Oyun Terapisti

Parenting Skills & Counseling Center

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