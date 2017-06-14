Açık havada oynamasına izin verin

Son günlerde çocuklara karşı işlenen suçların artması anne babaları tedirgin etmeye başladı. Ebeveynler çocuklarını kime emanet edeceğini şaşırmış durumda. Okulda, parkta, sokakta ve her yerde bir şüphe içindeler; ya çocuğumun başına bir şey gelirse diye… Bu öyle bir hal aldı ki artık paranoyak bir şekildeler. Bu nedenle ister istemez çocuklarının hayatlarını kısıtlamak zorunda kalıyorlar. Bu durumdan en çok zarar gören tabii ki minikler oluyor. Yani onlar çocukluklarını yaşayamıyor. Anne babalarının güvenli bulduğu kapalı mekanlarda kalıyorlar. Tıpkı suçluların bir kapalı alana hapis olması gibi… Çocukların en temel ihtiyacı oyun oynamak ve hareket etmektir. Bu ihtiyacı yeterince karşılayamayan çocuklarda birçok problem ortaya çıkıyor. Hem gelişimsel hem de ruhsal problemler yaşıyor. Potansiyel gelişimini tamamlayamıyorlar. Ellerindeki teknolojik cihazlarla oyalanmaya çalıştıkça da onların bağımlısı oluyor ve onların fizyolojik etkilerine maruz kalıyorlar. Sağlıklarını daha da bozuyorlar. Yani çözüm çocukları eve hapis etmekte değil. Çocukları güvende olduğunun emin olmadan saatlerce sokakta tek bırakmak da doğru değil. En iyi çözüm güvenli bir ortamda anne babanın çocuklarına hareket etme, açık havada dilediği gibi oynama fırsatı vermesidir.

Nasıl mümkün?

Çocuğu eve hapsetmek yerine, ona eşlik ederek, onu gözleyerek dışarda oynamasına izin verebiliriz.

Güvenliğinden emin olduğumuz oyun alanlarına götürebiliriz. Bir ev alacaksak ya da yeni bir eve taşınacaksak onun güvenliğini ve temel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak tercih yapabiliriz. Çocukla gezme planları için kapalı AVM’ler yerine doğayla iç içe yerleri tercih edebiliriz. Böylece çocuk gözetiminiz altında doğada koşsun oynasın. Eğer programınız çok yoğunsa güvendiğiniz bir akrabanızı çocuğu dışarda gözlemesi ve güvenliğini sağlaması için görevlendirebilirsiniz. Tatil planlarınızı yaparken doğayla iç içe butik otelleri tercih edebilirsiniz. İmkanlarınız el verirse mümkün olduğunca kısa da olsa iki günlük şehir dışı doğanın hakim olduğu mekanlara tatile gidebilirsiniz. Yine imkanlarınız varsa yaz tatilini yazlıkta ya da köy de geçirebilirsiniz. Amaç çocuğun da sizin de güvende olacağınız, temiz hava alıp, rahatça açık havada oynayacağı fırsatlar yaratmaktır. Açık hava oyunlarının faydaları saymakla bitmez ama ben en önemlilerini açıklamak isterim.

Doğadaki oyunlarla gelişimini hızlandır!

Vücuttaki tüm sistemlerin düzenli çalışmasını sağlar. Yani çocuk yaşadığını hisseder ve sağlıklı bir şekilde hızlı büyür.

Kan dolaşımını düzenler.

Vücuttan toksinlerin atılmasını sağlar.

Uykuyu düzenler, iştahı açar.

Büyük motor gelişimini hızlandırır.

Vücuttaki fazla enerjinin atılmasını sağlar.

Öz güveni artırır.

Sosyal becerileri geliştirir.

Güneşten D vitamini alımını sağlar.

Mutluluğu artırır.

Gördüğünüz gibi onların sağlıklı büyümesine destek olur. Bu nedenle sizin zamanınızdaki çocukluğu ona verin. Yoksa çocuklarınız potansiyel gelişimini yakalayamaz ve çocukluğunu yaşayamamış biri, kendine güvenen bir birey olamaz.