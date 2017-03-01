AÇIK HAVADA OYUNLAR ÇOCUKLARI GELİŞTİRİR

İlk cemre havaya düştü ve bugünlerde bahar havasını hissetmeye başladık. Bizim gibi çocuklarımız da güneşli bahar havalarını çok özledi. Onların sağlıklı büyümeleri için açık havada hareket etmeye ve oyun oynamaya ihtiyaçları var.

Anne-babalar soğuk günlerde aşırı korumacı yaklaşarak çocuklarının temiz hava almasına izin vermiyor. En azından güneşli günlerde onların hava almasına ve dışarda oyun oynamasına izin vermeliyiz.

Güneş bizim ihtiyacımız

Çocukların, bedensel ve psikolojik olarak sağlıklı olabilmesi için harekete, açık havaya ve güneşe ihtiyaçları vardır. Bunun giderilmemesi sadece gelişimlerini olumsuz etkilemez, aynı zamanda çeşitli davranış problemlerine de neden olur. Özellikle açık hava oyunlarının, çocukların temel ihtiyaçlarından biri olduğunun farkına varmamız ve fırsat yaratmamız gerekir. Bu oyunların çocuklar üzerindeki faydalarını öğrenince bu konuda daha hassas olacaksınız:

- Güneş ışınları, vücutta D vitamini oluşturur. Minikler açık havada oynayarak bu vitaminden faydalanır.

- Çocukların beyin dokuları ve bedeni oluşturan gözeleri, yetişkinlere oranla daha yüksek düzeyde oksijene gereksinim duyar. Açık havada oynayanlar oksijen ve temiz havadan doğal olarak yararlanır.

- Koşma, atlama, tırmanma, sürünme, sıçrama vb. fiziksel güç gerektiren hareketleri içeren oyunlar, solunum, dolaşım, sindirim ve boşaltım gibi sistemlerinin düzenli çalışmasını sağlar.

- Minikler hareketli oyunlar oynarken, kan dolaşımları da hızlanır.

- Açık hava oyunları, fazla enerjinin harcanmasına yardımcı olur ve dinlendirir. Aksi takdirde çocuğun nörotik, içine kapanık, çekingen ve alıngan bir yapıya sahip olmasına neden olabilir.

- Açık havada oynanan oyunlar çocukların uykusunun düzene girmesine yardımcı olur ve iştahını açar.

- İnce ve kalın motor beceriler için gerekli kasların çalışmasına destek olur.

- Hareketli oyunlar sırasında terleme yoluyla zehirli atıklar vücuttan atılır.

- Oyunlar, çocuğun çevresini, yaşadığı dünyayı tanımasına ve keşfetmesine destek olur. Ayrıca minikler açık havada oynarken doğayı ve doğadaki canlı ve cansız tüm nesnelerin özelliklerini tanıma fırsatı bulur.

- Koşma, tırmanma ve atlama gibi hareket gerektiren oyunlar sayesinde çocuklar, denge, ağırlık ve hacim gibi kavramları doğal bir şekilde öğrenir.

- Minikler açık havada oynarken özgür, neşeli ve mutludur.

Kısacası oyun ve özellikle de açık havada oynanan oyunlar, çocukların güneşten yararlanmasına, temiz havada oksijen almasına, hareket etmesine ve böylece sağlıklı büyümesine destek olur. Bu nedenle onun sık sık açık havadan yararlanmasına fırsat verin ve doğayla tanıştırın. Doğa gezileri düzenleyin. Tatilde çocuklarınızı sadece kum ve denizin olduğu otellere götürmeyin; onların doğayı tanımasına ve temiz hava almasına destek olun.

Çocuğunuzun açık havada yeterince oynaması dileğiyle...