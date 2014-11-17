Ağır okul sorumlulukları çocukların psikolojisini bozuyor!

Uzun okul saatleri çocukları yoruyor ve oyuna zaman bırakmıyor!

Sevgili Anne Babalar

Anne babalar ve çocuklar arasındaki en büyük sorunlar ders çalışma konusunda ortaya çıkıyor. Çocuklar ders çalışmak istemiyor, anne babalar ise çocuklarının başarısız olmasından kaygılandığı için çocuklara ders çalışması için baskı yapıyor. Bu durum neredeyse haftanın her günü kapsıyor. Bu durum hem çocukları hem de anne babaları yoruyor. Çocuklara uzun okul saatleri yetmez gibi bir de uzun ev ödevleri veriliyor. Adeta çocuklar dünya sadece okula gitmek ve ödev yapmak için gelmişler.

Çocuklar yaşlarına göre çok ağır bir tempo içindeler. Nerdeyse bütün gün okuldalar. Yetişkinlerin iş saatlerinden daha uzun saatler okulda kalan çocuklar var. Okulda kaldıkları saatlerdeki ders programı çocukların yaşına uygun değil. Okulda uzun dersler kısa teneffüsler var. Çocukların saatlerce kapalı ortamda rahat olmayan tahta bir sırada tüm gün oturması bekleniyor. Eğer bu sıralarda oturamazsa hemen uzman yönlendiriliyor çocuk yerinde durmuyor diye. Bütün günkü sıkı tempo yetmiyor gibi oldukça uzun ev ödevleri veriliyor. Akşamda bu ödevleri yapmak için uğraşıyorlar çocuklar. Çocukların çocuk oldukları tamamen unutulmuş. Ağır okul sorumlulukları anne babaları da çok kaygılandırıyor. Çocuklarına baskı yapmasa geride kalacağından korkuyorlar. Okul programının çocukların yaşlarına uygun hala getirilmesi gerekiyor. Çocukların uzun teneffüslere ve kısa ders saatlerine ihtiyacı var. Çünkü çocukların dikkat süreleri kısadır ve gelişmeleri büyümeleri için oyun oynamaları hareket etmeleri gerekir.

Okullar şuan ki sistemde çocuğun akademik becerileri dışında diğer gelişim alanlarını desteklenmiyor. Howard Gardner’ın çoklu zeka kuruma göre çocukların birçok zeka alanı var, müziksel, doğasal, sosyal, vb. Çocukların tüm başarıları sadece akademik alandaki performansına göre değerlendiriliyor ve sadece bu zeka becerileri destekleniyor. Çocuklar yeterince dışarda arkadaşlarıyla doğada oynama fırsatına sahip olmadığı diğer zeka alanlarındaki becerilerini geliştirme fırsatı da bulamıyor. Bu nedenle okul uyum problemleri, depresyon, sosyal fobi, öz güven eksikliği gibi birçok problemde kendini göstermeye başlıyor.

Çocuklar gelişimleri ve ruh sağlığı için gerekli olan oyuna, arkadaşlarıyla zaman geçirmeye fırsat bulamıyor. Özellikle ilkokul 1. Sınıfla birlikte neredeyse çocuğun oyuncakla oynaması bile garip karşılanmaya başlıyor. Oysa çocukluk tanımı 18 yaşa kadardır sadece oyunun şekli ve özellikleri değişir. Oyun oynamayan, arkadaşlarıyla yeterince zaman geçirmeyen çocuk sağlıklı büyüyemez gelişemez. Bu nedenle okul saatleri ne kadar uzun olursa olsun, okul sorumlulukları ne kadar ağır olursa olsun, çocuğunuzun mutlaka oyun oynamasına fırsat verin.

Çocuğunuzun çocukluğunu doya doya yaşaması dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk, Ergen ve Aile Psikologu

Öğretim Görevlisi, Oyun Terapisti

Parenting Skills & Counseling Center

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