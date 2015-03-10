Aile Bakanlığı Minecraft'ı sakıncalı buldu! Pedagog Sevil Yavuz raporu değerlendirdi.

Aile Bakanlığı Minecraft oyununu sakıncalı buldu! Pedagog Sevil Yavuz raporunun çocuk psikolojisi ve gelişimi açısından değerlendirdi.

Aile ve Sosyal Politikalar talimatıyla üzerine incelemeye alınan oyun raporu yayınlandı. Rapordaki tespitleri Çocuk Psikolojisi Uzmanı Pedagog Sevil Yavuz değerlendirdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı talimatıyla Çocuk Hizmetleri Müdürlüğü Minecraft oyunu incelendi. Raporda oyunun çocukların gelişimi ve güvenliği açısından sakıncalı bulunduğu için hukuki sürecin başlatılmasına karar verildi. Pedagog Sevil Yavuz: “Oyunun raporda tespit edilen yönlerinin gerçekten çocuklar için riskler içerdiğini fakat diğer bilgisayar oyunlarıyla kıyaslandığında bu etkilerin daha az olduğu ve diğer bilgisayar oyunlarının ve çocukların internet kullanımı konusundaki risklerinin de araştırılmasının çocukların gelişimi açısından çok önemli olduğunu belirti.

Pedagog Sevil Yavuz rapordaki tespitleri şu şekilde değerlendirdi;

Burada dikkati çekmek istediğim en önemli nokta birçok aile tarafından aldığım maillerde bu oyunun birçok oyuna göre daha masum olduğu ve asıl diğer şiddet içerikleri oyunların denetlemesinin gerekliliği vurgulanıyordu. Gerçekten teknolojinin yararları yanında çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri, internet kullanımı ve çeşitli oyunların çocukların gelişimine etkisi konusunda yetkililerin çalışma yapması çok önemli.

Diğer taraftan Minecraft oyunun içeriğini ben de Çocuk Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapordan öğrendim ve rapordaki tespitlere katılıyorum. Bu oyun ne kadar eğitici ya da yaratıcılığı geliştirici özelliklere de sahip olsa da küçük çocukların pasif bir şekilde radyasyona maruz kalarak bilgisayar başında oyun oynaması çocukların hem fiziksel gelişimleri, hem de psiko-sosyal gelişimleri açısından sakıncalar içeriyor. Oyunun bir tane faydası var diye diğer zararlarını görmezden gelemeyiz. Raporda açıklandığı gibi oyunun kredi kartı ile satın alınması çocukların yalan söylemesine, ailesinden gizli kart kullanmalarına ve dolayısıyla ailesiyle iletişim problemlerine de neden olabilir. Diğer sakınca ise somut düşünen çocuklar gerçekle oyunu ayırt edemeyecekleri ve şiddet uygulamalarını model alabilecekleri için saldırgan davranışların artmasına neden olabilir. En önemli sakınca ise çocukların internet tuzaklarına düşme riskidir. Çocuklar kendini çocuk olarak tanıtan art niyetli yetişkinlerle bu oyunu oynayabilir ve bu yetişkinler oyun bahanesi ile çocukla iletişim kurar ve çeşitli tuzaklara düşürebilir. Bu risk internet aracılığıyla oynanan tüm oyunlar için geçerlidir. Kısacası tüm internet ve bilgisayar oyunlarının yetkililer tarafından değerlendirilmesi çocukların gelişimleri açısından önemlidir.

Pedagog Sevil Yavuz

| Çocuk ve Aile Psikolojisi Uzmanı | Akademisyen | Yazar |

SEVİL YAVUZ AKADEMİ

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