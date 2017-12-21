Akıllı telefon çocukların oyuncağı değil!

Dijital bir dünyada olduğumuz gerçeğini kabul ediyoruz. Fakat küçük çocukların ve bebeklerin elinde oyuncak bebek ya da top yerine, sadece akıllı telefon var. Otobüste, arabada, restoranda, parkta ve her yerde çocukların elinde bir telefon ya da tablet mevcut. Onlar arkadaşlarıyla ve ailesiyle iletişime geçmek yerine telefonla iletişime geçiyor. Anne-babalar onları oyalamak için iki yaşındaki bebeğe bile akıllı telefon veriyor. Araştırmalar, internet kullanım yaşının iki yaşa kadar indiğini belirtiyor. Dijital dünyada olmamız demek, çocukları internetle, akıllı telefonlarla, dijital oyunlarla sınırsız baş başa bırakmamız anlamına gelmez. Çocukların uzun saatler telefon ya da tabletlerle oynaması hem ruh, hem de bedensel sağlıklarını olumsuz etkiliyor. Göz ve duruş bozukluğu ortaya çıkıyor. Minik, hareketsiz kaldığı için kaba motor becerilerini geliştiremiyor ve obezite problemi yaşıyor. Çocuklar arkadaşlarıyla geliştireceği birçok beceriden geri kalırken, gerçek hayatta arkadaşlarıyla iletişim kurmadıkları için psikolojik sorunlar yaşıyor. Depresif ruh hali, yalnızlık, yetersizlik duygusu, tahammülsüzlük ve empati eksikliği çok sık görülüyor.

Beğenilmek istiyorlar!

Çocuklar sosyal medyayla da erken tanışıyor. Orada hesap açıp beğeni almak istiyor. Sosyal medyada da gerçek hayatta olduğu gibi beğenilmek sadece çocukların değil, herkesin hoşuna gider. Buradaki problem, çocuğun sosyal medya kullanacak yaşta olmadan, orada paylaşım yapması ve fenomen olmaya çalışması. Bu çaba nedeniyle çocuklar çok tehlikeli şeyleri deneyebiliyor.

Fenomen olma çabası

Çocuklar özellikle ergenlik döneminde kimlik karmaşası yaşadıkları için etkiye daha açıklar. Model aldıkları fenomenlere ve ünlülere benzemek için bir sürü estetik ameliyatı olan gençleri üzülerek görüyoruz. Sosyal medya bir sergi alanı olduğu için güzel fotoğraf çekinme, yaşadıklarını daha kusursuz ve mükemmel gösterme çabası içinde olmak, stres yaratıyor. Ayrıca

vücudunda aynı çabaya kalkışıyorlar.

Zayıflamak uğruna aç kalma ve kontrolsüz diyetlerle büyüme çağındaki çocuklar, gelişimlerine zarar verebiliyor. Sosyal medyada kendilerine yeni bir benlik oluşturma çabası, hem ruh sağlıklarını hem beden sağlıklarını olumsuz etkiliyor.

Zorbalığa maruz kalıyor!

Çocuklar internette birçok tehlikeyle karşılaşıyor. Anne-babalar çocukların gözleri önünde, evde güvende olduğunu düşünüyor oysa çocuklar birçok siber zorbalık türüne maruz kalıyor. Çocuklar, sosyal medyada hem kötü niyetli insanların tuzaklarına, hem de akran zorbalığının versiyonu, siber zorbalığa karşı korunmasızlar. Özellikle sosyal medyanın gücünü kullanan gençler birbirlerini tehdit edici eylemlerini o mecrada sürdürüyor. Bu nedenle intihar eden gençler, bile oldu. Okul arkadaşlarına rezil olduğunu düşünüp okula gitmek istemeyen, depresyona giren ve intihar eden çocukların sayısı giderek artıyor. Siber zorbalığa uğrayan çocukların davranışlarında, uyku

ve yeme düzenlerinde değişiklik olur. Çok durgunlaşır ve kendini eve kapatırlar. Normalde görüştüğü arkadaşlarıyla birlikte olmak ve dışarıda etkinlik yapmak istemez. Böyle bir durumun yaşandığını anne-baba hissederse, zaten gereken desteği sağlayacak ve profesyonel destek alacaktır. Diğer taraftan çocuklar bunu kendi içinde yaşarsa ve bu duygusal durumla başa çıkamazsa problemler büyüyor.

Anne-babalar ne yapmalı?

- Bebeklik döneminde ve okul öncesi dönemde kesinlikle tablet ve akıllı telefon

verilmemeli.

- Çocukların yanında telefonla ilgilenmemeli ve oynamamalı.

- Aile, telefonu oturduğu odadan uzağa koymalı ve işlerini çocuk uyuduktan sonra yapmalı. Acil bir durum varsa mutfakta telefona bakıp sonra tekrar oturma odasına dönmeli.

- Çocuklara sınırsız internet sunulmamalı

- Tablette neyle ilgilendiğini kontrol etmeli

- Çocuklara küçük yaşta sosyal medya hesabı açmamalı.

- Ebeveyn doğru model olmalı ve sosyal medya bağımlısı olmamalı.

- Sürekli çocuktan poz vermesi istenmemeli ve fotoğraf paylaşımı yapılmamalı.

- Çocuklar, akıllı telefon ve tablet yerine gerçek hayat etkinliklerine yönlendirilmeli ve arkadaşlarıyla daha fazla zaman geçirmeleri için fırsat verilmeli.

- Anne-babalar her akşam çocukla baş başa en az 15 dakika oyun oynamalı ya da sohbet etmeli. Kardeşler varsa, her kardeşle anne-baba ayrı ilgilenmeli.