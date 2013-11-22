Anaokullarında öğle uykusu zorunlu olmalı!

Sevgili Anne Babalar,

Çocuklarınızın sağlıklı gelişimi için uyku ihtiyacının karşılanması çok önemli. Uyku ihtiyacının karşılanması sadece çocuğun sağlıklı gelişimi ve büyümesi için değil, bilişsel gelişimi ve öğrenmesi için de çok önemli. Çocuklarınız okul öncesi eğitim kurumlarına gidecek yaşa gelene kadar evinizde öğle uykusu uyuyor. Fakat okul öncesi eğitim alma yaşı geldiğinde çocuklar her kreş ve anaokullarında öğle uykusu uyumuyor. Özellikle özel okullar ve zincir anaokullarında okul saati 15:30 kadar devam ettiği için öğle uykusunu günlük plan programlarına dahil etmiyorlar.

Bunun birçok nedeni var. Başta çocuğunu özel okula gönderen anne babalar “ biz bu kadar parayı çocuğumuzun öğle uyku uyuması için ödemiyoruz, çocuğumuzu uyutmayın bir şeyler öğretin” gibi beklentilerinden kaynaklanıyor. Oysa bu yanlıştır bir algıdır. Tıpkı ailelerin serbest oyun saatini de zaman kaybı gibi görmesiyle aynı yanlış algıdır.

Aileler okul öncesi kurumlarını (kreş ve anaokulu, anasınıfı) ilkokulla karıştırıyor. Okul öncesi eğitim kurumları bilgi öğrenme yeri değil, gelişimin desteklendiği, çocuğun öğrenmesi için gerekli temellerin atıldığı, temel becerilerin kazanıldığı yerdir. Yani orası akademik bilgi öğrenme yeri değildir fakat program içinde çocuk kendiliğinden birçok kavramı zaten öğrenir. Çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek için anaokulunda mümkün olduğunca fazla serbest zaman oyun saatlerine ve öğle uykusuna ihtiyaç vardır. Ne serbest oyun zamanı, ne de öğle uykusu zaman kaybı veya verdiğiniz paranın çöpe gitmesi değildir. Lütfen bu konudaki algınızı değiştirin ve çocuğunuzu gönderdiğiniz anaokullarından daha fazla serbest oyun saati ve öğle uykusu talebinde bulunun.

Son olarak anaokullarının öğle uykusu için ayrı bir oda ve alana ihtiyaç duymasından dolayı öğle uykusunun olması anaokullarında daha fazla alan bıraktığı için anaokulları için olumlu bir durum oluyor. Fakat anne babalar olarak eğer siz anaokullarından öğle uykusunu talep ederseniz onlarda anaokulunun fiziki şartlarını ve okula alınacak toplam öğrenci sayısını ona göre düzenleyeceklerdir.

Öğle uykusu neden önemlidir?

Çocuklar öğlene kadar öğrendiklerini şekillendirmeleri ve yeni bilgilere yer açmaları için beyinin öğle uykusuna ihtiyacı vardır. Çocuk sabahtan öğlene kadar hiç durmadan aktif oyun oynar ve durmaya, dinlenmeye ve öğrendiklerini şekillendirmeye ihtiyacı vardır. Öğle uykusundan uyanan çocuk öğleden sonraki programda enerjik olur ve daha fazla öğrenmeye açık olur.



Anaokullarında öğle uykusunun çocuklar için önemini yıllardır ifade ediyordum. Bu günlerde yapılan bilimsel bir araştırma bu konuyu artık bilimsel olarak kanıtlamış ve araştırmayı yapan uzmanlarda okul öncesi eğitim kurumlarında uyku saatlerinin zorunlu olması gerektiğini vurguluyor.



Araştırma Rebecca Spencer tarafından yapılmıştır. Massachusetts Amherst Üniversitesi'nde yapılan araştırmada öğle uykusunun faydasının aynı gün ve ertesi gün hissedildiğini ve uykunun hafızanın güçlenmesi ve erken yaştaki öğrenim açısından büyük önem taşıdığı vurgulanmıştır. Araştırma sonucunda Çocuklara öğle yemeği sonrası bir saat uyuma fırsatı verildiğinde;

- Uyumadıkları günlere kıyasla görsel-uzamsal beceri bakımından daha iyi performans sergiledikleri,

- Uyku sonrasında çocukların %10 daha fazla bilgi hatırladığı,

- Uyku sırasında çocukların, beynin öğrenme ve yeni bilgi edinmeye ilişkin bölgelerinde faaliyet artışı gözlendiğini ortaya çıkardılar.

Ayrıca İngiltere'deki Royal College Pediatri ve Çocuk Sağlığı bölümünden Dr Robert Scott-Jupp, daha önce yetişkinler üzerinde yapılan araştırmalarda kanıtlanan bu olgunun çocuklar üzerinde de kanıtlanması sayesinde, öğle uykusu konusunda farklı düşüncelere sahip okul öncesi kreşlerin bu konuya artık daha bilimsel yaklaşabileceğini belirtmiştir. Dr Scott-Jupp, küçük çocukların beyinlerine dinlenme ve bir sonraki güne hazırlanmasına olanak tanıma açısından günde 11-13 saat uykuya ihtiyaçları olduğunu ve gün içindeki uykunun da gece uykusu kadar önemli olduğunu ifade etmiştir.

Kaynak:http://www.umass.edu/newsoffice/article/sleep-research-study-finds-daytime-naps, http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2013/09/130924_cocuklara_ogle_uykusu.shtml

Araştırma sonuçlarının da gösterdiği gibi çocuklarınızın anaokulunda en az bir saat uyumasını talep etmelisiniz. Özellikle tam gün anaokulunda olan çocukların öğle uykusuna daha fazla ihtiyacı var. Bu nedenle öğle uykusu olan anaokullarını tercih edin ve eğer çocuğunuz anaokuluna yarım gün gidiyorsa uyku saatinden sonra alabilir veya eve gelir gelmez öğle uykusuna yatırabilirsiniz.

Çocuğunuzu uyku saati olan bir anaokuluna göndermeniz dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk, Ergen ve Aile Psikolojisi Uzmanı

Oyun Terapisti, Öğretim Görevlisi

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com