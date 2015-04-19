Anaokulu öğretmenlerinin dediklerini önemseyin!

Çocuk Psikolojisi Uzmanı Pedagog Sevil Yavuz Anaokulu öğretmenlerinin çocukların problemlerini erken tanımadaki önemini vurguladı.

Anaokulu öğretmenleri çocuğunuzu gözler!

Çocukların ilk sosyal çevresi, ilkokulu ailesidir. Ailesinden sonra çocuğun sosyalleştiği ilk yer okul öncesi eğitim kurumlarıdır. Çocuğun yaşına ve eğitim programına göre bu kurumlar kreş, yuva, gündüz bakım evi, anaokulu, anasınıfı gibi değişik isimler alır. Çocuk ailesinin ona sunduğu şartlarla gelişir ve bu gelişim düzeyi ile anaokuluna başlar. Eğer çocuğun gelişimi yeterince desteklenmemişse gelişimsel problemlerle anaokulunda başlamış olur. Anne babalar çocuklarının gelişimde bir problem olduğunu fark etmeyebilir. Fakat anaokulu öğretmenleri çocukların gelişiminde herhangi bir problemden şüphe ediyorsa mutlaka aileleri uyarmalıdır.

Diğer taraftan bazı nedenlerden dolayı öğretmenler aileyi uyarmaktan çekinebilir. Bunların başında anne babaların çocukları üzerinde aşırı hassasiyet göstermesi ve alıngan yaklaşımları gelmektedir.

Anne baba olarak çocuğunuz hakkında olumsuz şeyler duymak ve kabullenmek zor olabilir. Bu nedenle öğretmenler siz anne babalara geri bildirimde bulunurken çok dikkatli cümleler kurar ve her şeyi söylemekten çekinebilirler. Anne baba olarak öğretmenin dediğine alınmak yerine uyarılarını dikkate almalısınız. Eğer öğretmen çocuğunuzda bir problem görür ve zamanında uyarmazsa daha ciddi problemlere yol açar ve eninde sonunda bu durumu kabullenip destek almak zorunda kalırsınız.

Bu nedenle anne baba olarak öğretmenlerin dediklerine şüpheyle yaklaşmak yerine çocuklarınızı gözleyin ve bir uzmana danışın. Günümüzün koşullarında tek başına bir yetişkinle izole olarak büyüyen, televizyona uzun süre maruz kalan çocuklarda gelişim geriliği oluşabiliyor. Gelişim geriliği erken fark edilirse kısa sürede tedavi edilebilirken gecikildiğinde çocuğun yaşıtları ile gelişimsel farklar artar ve tedavisi zorlaşır.

Bu nedenle siz anaokulu öğretmenleri olarak sınıfınızdaki çocukları iyi gözleyin ve çocukta gördüğünüz problemler konusunda anne babaların tepkisi ne olursa anne babaları bilgilendirin ve profesyonel destek almaları için uyarın. Siz anne babalar ise öğretmenin dediğini ciddiye alın ve uzmana danışın.



Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk ve Aile Psikolojisi Uzmanı



SEVİL YAVUZ AKADEMİ

www.pedagogsevilyavuz.com

