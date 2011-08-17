Anaokulu “Okul ” değil, “Oyun” yeridir!

Anaokulu “Okul ” değil, “Oyun Oynama" yeridir!

Sevgili Anne Babalar, Parenting Skills & Counseling Center’a gelen ailelerde son dönemlerde dikkatimi çeken önemli bir konuyu sizlerle paylaşmak istedim. Konu anne babaların “anaokulunu”, “ilkokul” gibi görmesidir.

“Ana” ve “Okul” kelimelerinin birleşiminden oluşan “Anaokulu” kelimesi aslında sizin düşündüğünüz gibi bir okul değil, öyle bir okul da olmalıdır. Aslında anaokullarının adı “oyun ve sosyalleşme kurumları” olmalıdır. Çünkü anaokulu kelimesinin içinde okul kelimesi geçince hem aileler, hem de anaokulu yöneticileri anaokulu programını ilkokul programına benzetme gayreti içine giriyor.

Anaokulu ve kreş gibi kurumlara çocuklar, 2 yaş itibariyle başlıyorlar. Anasınıfına ise çocuklar 5-6 yaş arası gidiyorlar. Dolayısıyla bizim 2-5 yaş arası çocuklardan sayıları, harfleri öğrenmelerini, ilkokul çocukları gibi türlü türlü branş derslerini almalarını beklememiz doğru olmaz.

Ne yazık ki anaokullarını ilkokula benzetme akımı kolejlerin “kaliteli eğitim” adı altında çocukları çeşitli branş derslerine boğarak, sıradan anaokullarına fark atma kaygısı ile başladı. Çocukların yaşlarının üstünde beklentiler beklemek diğer anaokullarına da yayıldı. Okulun kalitesi, çocukları ne kadar branş dersleriyle sıktığıyla ölçülür oldu. Branş dersleriyle çocukların çeşitli kavramları sanki bir ilkokul çocuğu gibi öğrenmeleri, ders bitene kadar dikkatle dinlemeleri bekleniyor. Bu yaş çocuğunun dikkat süresi kısadır ve dikkat sürelerinin artması için serbest oyuna ihtiyacı vardır.

Hadi 4-5 yaş grubu çocukları geçtim de peki, 2-3 yaş grubu çocukların akademik anlamda neyi öğrenmesini bekliyoruz. Bu yaşlarda çocukların ihtiyacı sadece ilerde akademik kavramları öğrenecekleri becerileri geliştirmektir. Çocuklara anaokulunda 2 yaşından 6 yaşına kadar öğretilmeye çalışılan tüm kavramları çocuklar ilkokulda çok hızlı bir şekilde bir dönemde öğrenirler. Fakat anaokulunda yaklaşımız böyle olursa, serbest oyuna ihtiyacı olan çocuğun 3 senesini bir şeyler öğretme kaygısı ile mutsuz geçirmesine neden oluruz.

Kısacası, anaokulları çocukların arkadaşlarıyla serbestçe oynadıkları, gelişimlerine destek oldukları oyun evleridir. Anaokulu seçerken anaokulunun çocuğa ne kadar branş dersleri sunduğuna değil, çocuğu ne kadar arkadaşlarıyla oynamak için rahat bıraktığına, serbest zaman etkinlikleri ile grup etkinliklerini ne derece dengelediklerine bakın. Anaokulunda yetişkinlerin, yani “öğretmenlerin” görevi ise bu dengeyi sağlamaktır. Anaokulunda öğretmenlerin ilkokul öğretmeni gibi konu ve kavram öğretmesi beklenemez. Anaokulunda öğretmenlerin görevi iyi bir gözlemci olmak ve gereksiz yere çocuğa müdahale etmeden sosyalleşmesine izin vermektir.

Anaokulunun rolünün ne olduğunu bilirseniz, anaokulundan beklediğiniz akademik program beklentileriniz azalır ve böylece anaokulu yöneticileri de ona göre davranarak çocuğunuzu mutsuz eden yoğun bir eğitim programından kaçınacaklardır. Çocuğunuzu arkadaşlarıyla doya doya oynayacağı anaokuluna göndermeniz dileğiyle,

Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk & Ergen Psikolojisi Uzmanı, Aile ve Çift Terapisti, Filial Play Terapist

Parenting Skills & Counseling Center

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