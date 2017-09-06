ANAOKULU SEÇERKEN BUNLARA DİKKAT!

Uzun bir yaz tatili bitti. Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Çocuklarınız büyüdü ve ilk defa okul öncesi eğitim alacaklar. Onların travmasız bir başlangıç yapması için mutlu olacağı bir okul bulmanız çok önemli. Peki bunun için nelere dikkat etmelisiniz?

Okulun fiziki şartları: Her şeyden önce anaokulu, adından da anlaşılacağı gibi ‘ana kucağı’dır çocuk için. Yani ilk defa anne-babasından ayrılıp bir sosyal çevreye girer çocuk. Bu nedenle ihtiyaçlarının karşılanması önemlidir. Çocuğun evinde gibi hissetmesi için en önemli ihtiyaç oyundur. Rahatça oynayacağı geniş ve ferah sınıfların olması, kapalı oyun alanı ve bahçesinin bulunması gerekir. Özellikle bahçe oyunları çocuğun gelişimine katkı sağlar. Bu nedenle anaokulu seçerken bahçesi var mı, gerçekten bahçeyi kullanıyor mu öğrenmelisiniz.

Okuldaki öğrenci sayısı: Çocukların kendini evinde hissetmesi için sınıfında az sayıda çocuk olmalı. Ayrıca okuldaki toplam sınıf ve çocuk sayısı da az olmalı. Özellikle zincir okullarda kampüs ortamında bir anaokulunun yer alması çocukları ürkütüyor. O nedenle daha küçük okulları seçmelisiniz.

Öğretmenin eğitimi ve kişiliği: Birçok okul, yardımcı öğretmenle çalışıyor. Öğretmenin eğitimi çok önemli ama tek önemli kriter değil. Çocukları ve mesleğini sevmeyen bir anaokulu öğretmenin ne kadar eğitimli olduğunun bir önemi yoktur.

Okul yöneticisi: Öğretmen ne kadar çocukları sevse de, tüm işleyiş ve programdan, okul sahibi, yöneticisi sorumludur. Eğer bir öğretmen çocuklara şefkatli davranmıyorsa, yönetici tarafından işten çıkarılabilir ya da bu duruma göz yumulabilir. Eğitim programını çocukların oyun ihtiyacını karşılayacak şekilde düzenleyebilir ya da gereksiz branş dersleriyle çocukları mutsuz edebilir.

Branş dersleri: Eğer bir yönetici okulunu aşırı övüyor ve branş derslerinin varlığıyla övünüyorsa, bu okuldan uzak durun. Çünkü çocukların o dönemde daha çok serbest oyuna ihtiyacı vardır. Branş dersi öğretmenleri, anaokulu öğretmeni gibi çocuğa şefkatle yaklaşmayabilir. Fazla beklentiye girip, çocuğun hareketsiz şekilde dersi dinlemesini bekler ve dinlemediğinde ona ceza verebilir ya da bağırabilir.

Okul servisi: Serviste bir öğretmenin bulunduğundan, hostes ve şoförlerin yeterli olduğundan emin olun. Mümkünse servise gerek kalmayan okul seçin.

Eğitim programı: Çocukların gelişimine uygun, özellikle serbest oyun saatinin fazla olduğu, miniklerin özgürce keşfedeceği ve çocuk odaklı programı bulunan okulları tercih etmelisiniz.

Oryantasyon süresi: Küçük çocukların okula alışma süreci önemlidir. Her çocuk farklıdır ve alışma süresi çocuktan çocuğa değişeceği için buna saygı duyan bir okul bulun. Hafta içinde önce bir saat, sonraki hafta 1.5, ardından iki saat şeklinde, yavaş yavaş okulda kaldığı süre uzatılmalı ve alışmasına fırsat verilmeli. Tam gün travmatik olabilir.

Özellikle kreş dönemindeki çocuklarda bu durum daha hassastır. Eğer bir çocuk anne ya da abası okuldan onu bırakırken ağlıyor ve birkaç dakika sonra susuyorsa okula alışacaktır. Ama daha fazla ağlıyor ve gün için de ara ara kaygılanıyorsa, okula hazır değil demektir. Bunu anlamak için uzman desteği alabilirsiniz. Okula yanlış başlangıç nedeniyle yaşanan travmaları iyileştirmek zordur.

Çocuğunuzla sohbet edin

İlk etapta seçtiğiniz okul size doğru gibi gelse de koşulsuz güvenmeyin. Kendini ifade edemeyen çocuk, her türlü istismara açıktır. Bu nedenle okulu sürekli kontrol edin; çocuğunuza şefkatli yaklaşılıyor mu, yoksa sert bir disiplin mi uygulanıyor, ihmal mi ediliyor, baskı mı yapılıyor bilin. Çocuğunuzla sohbet edin, okulda neler yaptığını sorun, vücudunda herhangi bir yara ya da morluk var mı kontrol edin.