Anaokulu, yuva ve kreş seçimi: En iyi anaokulu nasıl seçilir?

Anaokulu seçerken görüntüye aldanmayın ve eğitim kalitesine bakın!

Eğitim, doğumla başlayıp hayat boyu devam eden bir süreçtir. Hayat boyu sürecek öğrenmenin temelleri ise ilk altı yaşta, yani erken çocukluk döneminde atılır. Bu dönemde çocuklara kaliteli bir eğitim verilmesi ve olumlu çevre şartları sunulması çocuğun fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişimini desteklemede çok önemli rol oynar. Çünkü bu dönemdeki eksikliklerin ilerde telafisi çok zordur. Erken çocukluk eğitimi çocukların gelişimlerini en üst düzeyde gerçekleştirmesi için kritik bir dönemdir. Çocuğunuzun bu eğitimi alması için göndereceğiniz anaokulunu, gösterişli broşürlere aldanmadan, eğitim kalitesine göre itinayla seçmelisiniz.

İlk öğretmen okul başarısını etkiler !



Anaokulu seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli kıstas öğretmendir. Okul öncesi dönemde öğretmenin önemi tartışılmaz. Okulun fiziki şartları ne kadar iyi olursa olsun, program ne kadar dikkatli hazırlanmış olursa olsun, çocuklarla bütün gün beraber olan, programı uygulayan öğretmendir. Çocukları gözleyip programı geliştirecek, çocuklara şefkatle yaklaşıp onların ihtiyaçlarını bir anne gibi karşılayacak kişi de yine öğretmendir. Kısacası okulun eğitim kalitesini belirleyen öğretmendir. Öğretmen yanında iyi bir eğitim kadrosunun olması özellikle pedagog desteği verilmesi de diğer kriterdir. Anaokulunda alanında uzmanlaşmış bir pedagogun olması, çocuğunuzda sizin fark edemediğiniz bir çok sorunun erken fark edilmesini ve ona göre program düzenlenmesine sağlayacaktır.

Kalabalık sınıflar tercih edilmemeli!



Diğer önemli kriter okuldaki öğretmen-çocuk oranıdır. Sınıfta bir öğretmene düşen çocuk sayısı okul öncesi dönemde çok önemlidir. Özellikle kreş döneminde bir öğretmene düşen çocuk sayısı 5’i geçmemelidir. 3-6 yaş döneme ise bu sayı 12’yi geçmemeli ve sınıfta bir yardımcı öğretmen olmalıdır. Okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan çeşitli eğitim modelleri vardır. Bu eğitim modelleri farklı kültürlerden geldikleri için bizim kültürümüzde uygulandığında problemler ortaya çıkabiliyor. Ayrıca her eğitim modeli artılara ve eksilere sahiptir. Tek bir eğitim modeli yerine her eğitim modelinin kültürümüzle ve eğitim felsefemizle uyumlu yönlerini alarak kendi kültürümüze uygun hale getirmek gerekiyor.

Anaokulunda program nasıl geliştiriliyor, programı hazırlarken bireysel farklılıklara dikkat ediliyor mu öğrenmelisiniz. Eğitim programı çocukların bireysel farklılıklarına cevap verecek şekilde düzenlenmelir. Bazı çocuklar görerek, bazıları dokunarak, bazıları ise duyarak öğreniyor. Örneğin konu meyveler ise meyve çeşitleri sınıfa getirilmeli, her çocuğun dokunması, tatması, görmesi ve özelliklerini anlatarak, konuyu anlaması sağlanmalır.

Okulda Hijyen ve Güvenlik Önemlidir!

Okulun fiziki şartları da önemlidir. Sınıflarda hijyen kurallarına ve temizliğe dikkat edilmeli, mobilyalar çocukların boyunda olmalı ve mobilyaların sivri kısımları kaplanmalı, köşeler ve oyuncaklar çocukların özgürce hareket etmelerini destekleyecek şekilde düzenlenmelir. Oyuncak ve eğitim materyalleri çocukların görebilecekleri şekilde yerleştirilmeli ve dolaplar, çekmeceler, kutular etiketlenmeli, (Bir oyuncak örneği ile oyuncağın ismini yazarak) çocukların yaş grubuna göre tehlikeli oyuncak ve materyaller sınıfta tutulmamalıdır(Çocukların yutabilecekleri oyuncak parçaları, kesici aletler, kimyasal maddeler). Son olarak çocuğun gün boyunca zamanını geçirdiği sınıfların temiz, düzenli ve ferah olmasına da okul ve öğretmen seçimi kadar dikkat edilmelidir.



Çocuğunuza uygun en iyi anaokulunu bulmanız dileğiyle..,

Pedagog Psk. Dan. Sevil Yavuz Gümüş

Çocuk Psikolojisi ve Gelişimi Uzmanı,



Oyun ve Filial Terapist

Parenting Skills & Counseling Center