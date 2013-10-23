Anne Baba çocuğa kanser olduğunu nasıl açıklamalı?

Sevgili Anne Babalar,

Kanser tanısı almak bir aile için büyük bir travmadır. Ailede anne veya babanın kanser olması ailenin tüm düzenini etkiler. Anne babalar bu zor hastalıkla mücadele etmeye başlamadan önce büyük bir şok, isyan, çöküntü duyguları yaşarlar. Kendileri için endişe ederken ailesi için de endişe ederler. Özellikle anne babalar çocuklarını korumak için hastalığı açıklamak istemez ve gizlemeyi tercih ederler.

Hasta olduğunuzu çocuğunuzdan gizlemeniz doğru değil!

Aileler genellikle çocuklarını üzmekten korktukları için bu hastalığı açıklamaya cesaret edemezler. Diğer taraftan anne veya babasının ruh halindeki ani değişikliği, gerginliği ve üzüntüyü fark ederler. Bunun yanı sıra hastalığın tedavisi çok zor olduğu için hasta olan ebeveyn hastalığı ve tedavi sürecinden dolayı çok yorgun ve halsiz olur veya hastaneye yatacaktır. Dolayısıyla evdeki düzen değişeceğinden de çocuk evde her şeyin yolunda gitmediğini hisseder ama anlam veremez. Çocuk için anlama veremediği her şey huzursuzluk yaratır. Çocuk bilmediği konuda daha kötü senaryolar yaratır. Zaten bu gerçeği tesadüfen aile üyeleri arasında konuşulurken de duyma ihtimalide vardır. Bunu ani bir şekilde öğrenmesi travmatik olabilir. Ayrıca bu gerçeği bilmesi veya başkasından öğrenmesi annesine ve babasına olan güven duygusunu sarsar.

Bu gerçeği çocuğa açıklamazsanız çocuğa sürekli yalan söylemek zorunda kalırsınız. Ayrıca çocuk anne babasının ruh halindeki ani değişiklikten kendini sorumlu tutar. Çocuk anlam veremediği konuda kendini suçlar ben yaramazlık yaptığım için annem böyle davranıyor veya sürekli hastaneye gitmek zorunda kalıyor diye düşünür. Bu suçluluk duygusu çocuğun içine kapanmasına veya davranış problemleri sergilemesine neden olur.

Çocuğunuza kanser hastalığını nasıl açıklamalısınız?

Çocuğa gerçeği açıklarken soğukkanlı olmalı ve çocuğun anlayacağı bir dil kullanılmalıdır. Eğer anne veya baba bu gücü kendilerinde bulamıyorsa uzmandan destek almalıdır. Çünkü hastalığın doğru ve bilinçli bir şekilde açıklanmaması çocuğu olumsuz etkiler.

Çocuğa doğru bir şekilde açıklama yapılmalıdır. Hastalığı anlatırken “kötü” hastalık demek yerine “kanser” kelimesini kullanmak ve hastalığın tedavi edilebilindiğini vurgulamak önemlidir. En önemlisi hastalığın bulaşıcı olmadığını açıklayın. Aynı şekilde hastalık zor bir tedavi süreci gerektirdiği için tedavinin ayrıntıları açıklanmalıdır. Örneğin ne kadar süre hastanede kalınacak, ayakta tedavi edilirse hastaneden geldikten sonrada halsiz olunacağı gibi konularda çocuk bilgilendirilmelidir.

Çocuğunuzdan duygularınızı saklamayın!

Bunun yanı sıra bu zor bir hastalık ve üzgün olmanız, ağlamanız normal bir durum. Çocuğunuz karşısında çok güçlü durmaya çalışıp duygularınızı saklamanızda doğru değil. Böyle davranırsanız çocukta sizden kendi duygularını saklar ve duygularını içine atar. Çocuğun hastalıkla ilgili size soru sormasına ve hissettiği duyguları açıklamasına da fırsat verin.

Psikolojik destek alın!

Bu zorlu tedavi sürecini atlatmak için ailecek psikolojik destek almanız önemlidir. Böyle bir hastalık karşısında herkesin hayatı altüst olur ve yoğun duygular yaşanması çok normal bir durumdur. Bu nedenle bu süreçte destek alın. Çocuğunuzun da böyle bir desteğe ihtiyacı varsa çocuğunuz da psikolojik destek alabilir.

Çocuğunuza dürüst davranmanız dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk, Ergen ve Aile Psikologu,

Öğretim Görevlisi, Oyun Terapisti

Parenting Skills & Counseling Center

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