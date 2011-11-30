Anne-Baba ve çocuk arasındaki çatışmalar

Anne-Baba ve çocuk arasında yaşanan çatışmalar

Anne babalar ve çocuklar sık sık tartışma yaşarlar ve bu çatışmalarla başa çıkmakta zorlanabilirler. Çatışmalar konusunda merak ettiklerinizi bu yazımla açıklamak istedim.

Çatışma nasıl başlar?

Anne-baba ve çocuk arasındaki çatışmaların tohumu bebeklik döneminde atılır ve okul öncesi dönemde büyür. Ergenlik döneminde ise tavan yapar. Ailedeki tartışmaların kaynağında geçmişte biriken psikolojik çatışmalar vardır. Aynı şekilde anne ve babaların kendi çocukluk döneminden getirdiği çatışmalar ve duygular çocuklarını yetiştirirken belirleyici olacaktır. Çocuğun erken çocukluk döneminde psikolojik ihtiyaçları yeterince doyurulmamış olabilir. Bu psikolojik ihtiyaçlar o dönemde karşılanmazsa anne-baba ve çocuk arasındaki iletişim zarar görür. Anne-baba ve çocuk arasında karşılıklı etkileşim vardır. Bu etkileşimdeki problemler çatışmaları ve tartışmaları artırır. Yoğun iletişim problemi yaşayan ebeveynler mutlaka uzman bir pedagogdan destek almalıdırlar.

Anne-baba ve çocuk arasındaki çatışmalarda kim nasıl kazanır?

Anne-baba ve çocuk arasındaki çatışmaların sebep olduğu tartışmaları bazen anne babalar, bazen ise çocuklar kazanabilir. Tartışmanın içeriğine ve ortama göre genelde anne babalar biraz daha ödün verebilir. Ailedeki problem çözme becerisine göre tartışmalar sağlıklı bir şekilde çözülebilir. Fakat bu beceri eksikse her tartışma büyük kavgalara dönüşebilir. Özellikle ergenlik döneminde ergen ile ebeveynleri arasında yoğun tartışmalar yaşanır. Tartışmalarda diğer önemli faktör çocuğun anne babayı otorite figürü olarak görüp görmemesidir. Okulöncesi ve ilköğretim dönemi boyunca disiplin verilmeyen çocuğun anne babasını dinlemesi beklenemez. Bazen Parenting Skills & Counseling Center’a gelen Anne babaların çocukların yaptığı tüm saygısızlığa göz yumduklarını, çocuklarına hangi davranışların doğru, hangi davranışlarının yanlış olduğunu öğretmediğini görüyoruz. Doğru ve yanlış davranışları bilmeyen bir çocuğun anne babasına saygılı davranmasını, tartışmalarda sakin kalmasını bekleyemeyiz.

Anne-babalar çatışmayı sağlıklı şekilde bastırmak için neler yapmalıdır?

Anne babalar içsel çatışmaların sebep olduğu tartışmalarda mümkün olduğu kadar sakin davranmalı ve problem yaratan konuyu ayrıntılı konuşmalıdır. Örneğin çocuğun arkadaşında kalmasına izin vermiyorsa, sadece hayır demek yerine, neden kaygılandığını, neyden çekindiğini anlatmalıdır ve farklı alternatifler sunmalıdır. Mesela anne baba “arkadaşında kalmana izin veremem ama görmeye gidebilirsin seni geç saatte olsa ben alırım” gibi farklı çözüm yollarıyla tartışmaların büyümesine engel olmalıdırlar. Çatışmaları önlemenin en doğru yolu ergen çocukluk dönemini sağlıklı geçirmek ve çocuğunuzla doğru bir iletişim kurmanızdır. Bu iletişimde çocuğunuza disiplin vermezseniz çocuk benmerkezci olur ve sizi ve çevresini yöneteceğini düşünür ve büyüdüğünde büyük hayal kırıkları yaşar. Erken çocukluk döneminde çocuğunuzu uzman bir pedagog rehberliğinde büyütmeniz çocuğunuzla sağlıklı iletişim kurmanızı garantileyecektir. Anne-baba ve çocuk arasındaki problemler o yaşta çözülerek sonraki dönemde yoğun tartışmalara neden olmayacaktır. İlköğretim ve lise döneminde artık bu problemli iletişim düzeltilemez sadece çatışmaların derecesi azaltılabilinir.

Bu nedenle anne baba olarak erken çocukluk döneminde çocuğunuzun psikolojik ihtiyaçlarını karşılamaya, disiplininizi koymaya özen gösterin.

Çocuğunuzla iyi bir iletişim kurmanız dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Parenting Skills & Counseling Center

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