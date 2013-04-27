Anne Babalarda AVM çılgınlığı! Hafta sonları çocuğunuzun başını döndürmeyin!

Sevgili Anne Babalar,

Yoğun iş temponuzdan dolayı çocuğunuza hafta içi zaman ayırmakta zorlanabilirsiniz. Hafta sonları ise çocuğunuzla birlikte zaman geçirebileceğiniz ya bir gün ya da iki gün kalıyor. Parenting Skills & Counseling Center’a gelen birçok anne baba tek dinlenme günlerinin Pazar olduğunu ve bu günü de çocuklarıyla Alış Veriş Merkezlerinde (AVM) geçirdiklerini açıklıyorlar.

Hafta sonu çocuklarını gezdirmeye kendini adayan anne babalar AVM’lerden yorgun bir şekilde eve dönüyor. Dolayısıyla akşama kadar AVM’lerde yorulan anne babaların çocuklarıyla evde oyun oynayacak, sohbet edecek zamanı kalmıyor ertesi iş gününe hazırlanıyor. Tüm hafta sonunu anne babası ile AVM’lerde geçirerek başı dönen çocuk ise hafta içi yalnız kalıyor. Çünkü anne babası tüm hafta sonu hafta içine yetecek etkinlikleri toplu bir şekilde yapmış oluyor. Çocuğun anne babası ile birlikte zaman geçirmek için diğer hafta sonuna kadar beklemesi gerekiyor.

Diğer taraftan çocuğun sadece hafta sonu değil, hafta içi de anne babasına ihtiyacı var. Aynı şekilde anne babanın da yoğun bir hafta çalışma temposundan sonra hafta sonu dinlenmeye ihtiyacı var. Bu nedenle bu konuyla ilgili birkaç şeyi vurgulamak istiyorum.

Çocuğunuzla tüm hafta sonu AVM’lerde geçirmek yerine birkaç saatinizi AVM’lere gidebilirsiniz. Çünkü çocuğunuzun sizinle zaman geçirmeye ve birlikte etkinlik yapmaya ihtiyacı var, AVM’leri ziyaret etmeye değil. AVM’ler gürültülü ve kalabalık ortamlardır. Orada çocuğunuzla yapabileceğini etkinlikler sınırlıdır ve evdeki gibi çocuğunuzla oyun oynama, sohbet etme şansınız yoktur. Bu durumda çocuğunuzla kaliteli zaman geçirmemiş, zamanınızı boşa harcamış olursunuz.

Ayrıca insanın temel ihtiyaçlarından biri dinlenmektir. Çocuğunuz var diye siz de robot değilsiniz, sizin de yoğun bir çalışma haftasından sonra dinlenmeye ihtiyacınız var. Bir hafta sonu AVM’lere gidiyorsanız, diğer hafta sonunu çocuğunuzla evde geçirin ve dinlenin. Çocukla kaliteli zaman geçirmek çocuğu sürekli evden dışarı çıkarıp gezdirmek değildir. Tüm zamanınızı dışarıda geçirirseniz çocuğunuzla baş başa kalamaz ve sohbet edemezsiniz. Bunun yerine hafta sonunu etkili kullanın. Çocuğunla evde oyun oynayabilirsiniz. Oyun becerileriniz eksikse uzman bir pedagogdan destek alarak çocuğunuzla iletişiminizi geliştirebilir ve kaliteli zaman geçirme yollarını öğrenebilirsiniz.

Çocuğunuzla sadece hafta sonu değil, hafta içinde etkinlik yapmalısınız. Tüm hafta sonu dışarıda geçirmek yerine, birkaç saatlik verimli bir etkinliği ev dışında da yapabilirsiniz. Çocuğunuzu parka götürmekte bir etkinliktir. Hafta içi işten geldikten sonra bir saatte olsa evinizin önünde yürüyüş yapmakta bir etkinliktir, çocuğu gezdirmektir. Çocuk sadece AVM’lerde gezmiş olmaz.

Kısacası bu güzel bahar aylarında çocuğunuzu AVM’lerde götürmek yerine park gibi açık alanlarda daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Tabi çocuğunuzu tüm gün gezdirmek zorunda değilsiniz. Birkaç saat yeterlidir. Çocuğunuzu sadece hafta sonu değil, hafta içi gezdirmelisiniz ve hafta sonu dinlenmeli ve çoğunuzla sohbet etmelisiniz.

Çocuğunuzla tüm haftayı verimli geçirmeniz dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk ve Ergen Psikologu

Öğretim Görevlisi, Oyun Terapisti

Parenting Skills & Counseling Center

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