Anne karnındaki bebeğin psikolojisi çok önemli!

Sevgili Anne Babalar,

Çocuğunuzun sağlıklı gelişimi ve mutluluğu için 0-6 yaş döneminin önemini birçok anne baba biliyor. Diğer taraftan çocuk psikolojisinin anne karnında başladığı anne baba adayları tarafından pek bilinmiyor. Yapılan birçok araştırma anne karnındaki bebeğin annenin psikolojisini hissettiğini ve olumsuz deneyimlerden etkilediğini vurgulamaktadır. Kesin kanıtlar olmamakla birlikte anne karnındaki bebeğin psikolojisi için hamilelik döneminin mümkün olduğunca huzurlu ve mutlu geçirilmesi gerektiği yapılan araştırmalarda vurgulanmaktadır.

Bu nedenle çocuk sahibi olmak isteyen çiftler mutlaka aralarındaki problemleri çözmeli ve çocuğa huzurlu bir aile ortamı hazırlamalıdır. Evlilik oturmadan çocuk sahibi olmak çocuğu sadece anne karnında değil, doğduktan sonrada olumsuz etkileyecektir. Bebeğin sağlığı anne baba adaylarının evliliklerinin oturması ve birbirlerini yeterince tanıması gerekir. Kısacası çocuk sahibi olmanın ilk şartı mutlu bir çift iletişimi diyebiliriz.

Daha sonraki şart ise hamilelik döneminin planlanmasıdır. Eğer planlı bir hamilelik ise mümkün olduğunda annenin çalışma temposu hafifletilmelidir. Annenin sağlığı, mutluluğu ve morelinin yüksek olması da çok önemli. Hamilelik döneminde baba adayına önemli görevler düşmektedir. Anne adaylarının duyguları hamilelik döneminde oldukça hasasastır. Bu dönemde anneler almaları gereken kilolardan dolayı kendilerini eskisi gibi güzel bulmayabiliyor. Baba adayının anne adayını ihmal etmemesi ve eskisinden daha da ilgili olması gerekiyor.

Diğer önemli şart ise hamilelik döneminde annenin herhangi bir travmatik olay yaşamamasıdır. Anne karnındaki bebek sadece annenin değil, çevresindeki insanların seslerini de duyduğu vurgulanmaktadır. Anne karnındaki bebek annenin babanın yoğun tartışmalarını hissetmektedir. Anne adayının çok üzücü bir olaya maruz kalması da yine anne karnındaki bebeği etkilemektedir. Bu nedenle anne baba adaylarının çocuk sahibi olmadan önce çocuk için kendilerini hazır hissetmeli ve gerekli hazırlıkları yapması gerekir.

Sağlıklı ve mutlu bir hamilelik dönemi geçirmeniz dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk, Ergen ve Aile Psikologu

Öğretim Görevlisi, Oyun Terapisti

Parenting Skills & Counseling Center

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