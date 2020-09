Anne sevgisinin çocuğun beyin gelişimindeki etkisine inanamayacaksınız!

Sevgili Anne Babalar,

Çocukların temel ihtiyaçlarını karşılarken sevgi ve ilginin önemini unutabiliyoruz. Bebeğin ne yediğine, nasıl yediğine, hangi saatlerde yediğine veya hangi saatlerde uyuyacağı gibi temel ihtiyaçlarına rutinlerine o kadar dikkat ediyoruz ki bu rutinleri asla aksatmak istemiyor ve bunu çok büyük stres haline getirebiliyoruz. Diğer taraftan çocuğun manevi ihtiyaçları, ona göstereceğiniz stressiz ve huzurlu ilginizin aslında büyümesi hatta bebeğinizin hayatta kalması üzerindeki etkisinin beklide farkında bile değilsiniz.

Bu konuda yapılan bilimsel bir araştırmadan önce halk arasında bilen bir hikayeyi aklımda kaldığı kadar sizinle paylaşmak istiyorum.

“Bir zamanlar bir kral varmış ve bir bebeği olmuş, ona o kadar değer veriyormuş ki, her şeyden, herkesten sakınıyormuş, her şeyinin en iyi olmasını istiyormuş. Uzak şehirlerden en iyi süt anneleri bulmuş ve süt annelerin iyi şekilde beslenmeleri sağlamış. Fakat bebeğe kimsenin dokunmasına izin vermemiş, onun bebeği çok özelmiş ona göre… Sadece bebeğe dokunmandan bebeğin temel ihtiyaçlarını daha doğrusu fizyolojik ihtiyaçlarını karşılanmasına izin vermiş. Fakat hiç dokunulmayan, iletişim burulmayan bu bebek ne yazık ki 40 gün sonra ölmüş. Çünkü bebeğe dokunmak ve iletişim kurmak yasakmış.”

Günümüzde bu hikayedeki kral gibi bebeklerin fizyolojik ihtiyaçlarının zamanında ve dört dörtlük karşılanması için annelerin ne kadar strese girdiği, bebeklerini mikroplardan etkilenmesin diye kimselere dokundurmadıklarını gözlüyorum. Bu öyle bir stres ki bebeğin uyku saati geldi diye gerekirse evdeki misafirleri bile evine gönderen veya eve asla misafir kabul etmeyen anne örneklerine de şahit oldum.

Anne baba olarak tabi ki bebeğinizi mikroplardan koruyacak, fizyolojik ihtiyaçlarını düzenli karşılayacaksınız ama her şeyin normali iyidir. Bu ihtiyaçları karşılayacağım derken çok stres yaşayıp bebeğinizle kaliteli zaman geçiremeyebilir, onu farkında olmadan ihmal edebilirsiniz.

Lütfen bu hikayedeki kral olmayın. Sadece sizin bebeğiniz değerli değil. Tüm bebeklerin insanlarla iletişime kurmaya ihtiyaçları vardır. Bebeğinizi çevrenizden çok izole büyütmeyin. Karantinaya alır gibi aşırı korumacı olmayın. Çok izole büyüyen çocuklarda gelişim geriliği çok sık görülüyor. Fizyolojik ihtiyaçlarını fazla abartmadan stressiz, huzurlu ve sevgi dolu bir anne olun. Çocuğunuzu sevin.

Şimdi bu hikaye bir kenara bırakalım size bilimsel bir kanıt sunuyorum.

Normal Gelişim Gösteren çocuk Aşırı Derecede İhmal Edilen Çocuk

Yurtdışında yapılan bir araştırmada normal bir şekilde ilgili ile büyüyen 3 yaşındaki çocuk ile ihmal edilen 3 yaşındaki bir çocuğun beyin fotoğrafları çekilerek beyin gelişimleri karşılaştırılmış ve sonuçlar çok çarpıcı. Resimde görülen sağ taraftaki beyin ilgi ile büyüyen normal bir 3 yaşındaki çocuğa ait, sol taraftaki resim ise aşırı derecede ihmal edilen 3 yaşındaki çocuğa ait. Sağ tarafta normal olan çocuğun beyni daha büyük ve karanlık, boşluklar noktalar daha azken, ihmal edilen çocuğun beyni neredeyse diğerin yarısı kadar. Kaynak: Bruce D. Perry, M.D., Ph.D./Ch, Neurologists say that the sizeable difference between these two brains of two different 3-year-olds has one primary cause: the way that their mothers treated them.http://www.medicaldaily.com/chilling-brain-scans-show-impact-mothers-love-childs-brain-size-243328

Bu araştırma sonuçlarını görünce huzurlu bir aile ortamının ve sevgi dolu bir ebeveyn olmanın önemini biraz daha iyi anlayabiliyoruz. Bebeğinizin fizyolojik ihtiyaçları ile sevgi ihtiyacı aynı derecede önemlidir. Bebeğinizle ilgilenin, onunla oynayın, akrabalarınızın, çevrenizdeki insanların da sizin gözetiminiz altında onunla iletişim kurmasına izin verin. Sevgi her şeyden önemlidir.

Bebeğinizi stressiz, sevgi dolu bir aile ortamında büyütmeniz dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk, Ergen ve Aile Psikologu

Öğretim Görevlisi, Oyun Terapisti

