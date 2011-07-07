Deniz, kum ve çocuklar

Okulların kapanması ve yaz sezonun açılmasıyla birlikte tatil planları başladı. Birçok aile şuan tatilde veya tatile gitme planı yapıyor. Tatil deyince akla ilk deniz, kum ve plaj… Tabi herkes tatil için denizi tercih etmeyebiliyor.

Ben denize gidenler için bu yazıyı yazmak istedim.Tatile gidenlerden biri olarak tatilde de boş durmadım. Plajdaki ailelerin yaklaşımlarını ve çocukları izledim. Çocuklar kumla ve suyla oynamaktan çok mutlu. Genel olarak babalarda çok mutlu. Fakat bu anneler yok mu tatilde de rahat durmuyorlar, oraya da streslerini ve kaygılarını getiriyorlar. Plajdaki birkaç anne yaklaşımını görünce sizinle bir tanesini paylaşmak istedim. Elimde değil, ister istemez annelerin yanlış yaklaşımları tatilde de olsam dikkatimi çekiyor. Dikkat edin sizin yanınızdaki şezlongda bir pedagog güneşleniyor olabilir.

Anne, tatildeyim beni rahat bırak!

Genç bir anne ve çocuğu 4 yaş civarında olmalı. Anne birkaç dakika da bir kızım bak kendini ıslatma diyor. Islatma dediği üzerine giydirdiği tişörtü kirletmemesi. Bir kaç dakika sonra “kızım bak üzerine kum gelmesin dikkat et”. “Kızım kendini ıslatma” gibi arkası bitmeyen gereksiz uyarılar. Çocuk kendini ıslatınca çocuğu kucağına aldı ve denizde yıkadı. Kucağında getirdi şezlonga oturturdu. Çocuk yine kaçtı. Ayaklarını kum yaptı. Anne yine yıkadı şezlonga oturtturdu. Çocuğu bir dakika rahat bırakmadı. Sürekli nerede diye izledi. Bir saat onları izlemekle geçirdim ve kendimi müdahale etmemek için zor tuttum.

Bu annemize kendisi beni duymasa da şu şekilde seslenmek istiyorum: “Sevgili anne, lütfen denizde, plajda olduğunuzu unutmayın. Çocuk tabi ki kendini ıslatacak, kumla oynayacak. Eğer siz uğraşacak bir şey arıyorsanız alın bir kitap okuyun çocuğunuzun deniz keyfini altüst etmek yerine. Çocuğun özgürce oynamasına, içinden geldiği gibi hareket etmesine izin vermelisiniz.” İnanıyorum ki bu bir istisna. Bu kadar fazla müdahale eden anneler yok. Fakat yinede annelik içgüdüsüyle hareket edip farkında olmanda hem kendimize, hem de çocuğa tatilde de hayatı zorlaştırıyor, denizi keyfini yaşamasına izin vermiyoruz.

Tatilde çocuğunuza nasıl yaklaşmalısınız?

Öncelikle tatilde çocuğunuzun güneş kremi sürün, şapkasını takın, tehlikeli alanlardan uzak durduğuna emin olun. Eğer tüm önlemler alındıysa daha fazla korumacı olmanıza gerek yok. Çocuğun kendi başına oyun oynamasına müdahale etmeyin. Çocuk bu tabi ki kumla, suyla oynayacak, acıktığını pek hissetmeyecek. Bırakın doya doya oynasın. Akşam rahat uyur. Ayrıca çocukların kumla suyla oynaması doğal bir terapidir.

Sizin çocuğunuzla deniz maceralarınız nasıl?

Burada sizin ve çocuğunuzun tatil maceralarını yazmanızı rica ediyorum. Denizde çocuğunuz neler yapıyor, siz nasıl yaklaşıyorsunuz. Sizin böyle benim gibi ilginç gözlemleriniz oldu mu? Tüm bunları sabırsızlıkla bekliyorum…

Sevgilerle,

Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk ve Ergen Psikolojisi Uzmanı, Aile ve Çift Terapisti, Filial Oyun Terapist

Parenting Skills & Counseling Center

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