Son zamanlarda anneler kaygı içindeler çünkü ebeveynlik yolculuklarında hata yapmaktan korkuyorlar. Bu yüzden herhangi bir şeyi atlamamak adına sürekli okuyup araştırıyor ve öğrendiklerini çocuk üzerinde uygulamaya çalışıyorlar. Bu arada da kendilerini unutuyorlar. Annelik rolünden çıkıp kadın, eş ve kendin olma gibi diğer rolleri dengelemeyi ihmal ediyorlar.

Durum böyle olunca da bir süre sonra mutsuzluk başlıyor. Mutsuz anne olmak, çocuğa karşı tahammülsüzlüğü de beraberinde getiriyor.

“Yuvayı dişi kuş yapar” gibi atasözlerinden de anlaşılacağı gibi, annelere tarih boyunca taşıyacağından fazla sorumluluk verildi. Anne hem yuva yapar, hem çocuk doğurur, hem de evin işine bakar. Bu da yetmez gibi, son yıllarda bir de çalışan anne rolü de verildiği için görevleri aksatmadan yapabilmek mükemmel olmayı gerektiriyor.

Anneler robot değildir!

Çoğu zaman annelere; “Siz süperman değilsiniz, her şeye yetişemezsiniz” demek zorunda kalıyorum. Bir birey olarak kişinin kendisine gerçekçi olmayan yüksek beklentiler koyması, bir süre sonra sağlığını bozar. Anne de bir insandır ve robot değildir. Olağanüstü güçleri yoktur. Dinlenmeye, kendisini şımartmaya ve ruhunu beslemeye ihtiyacı vardır.

Zaten bu ihtiyaçlar karşılanmazsa bırakın mükemmelliği, ne kendine yeterli bir birey olur, ne de çocuklarına yeterli bir anne...

Yeterli anne olunmalı

Anneler süper anne olmak yerine, yeterli anne olmaya odaklanmalı. Çocuğuna şefkat veren, ihtiyaçlarını zamanında karşılayan ve ruh sağlığı yerinde, mutlu annelere yeterli anne denir. Mutlu olmak için hayatımızdaki rolleri dengelemeliyiz. Sadece tek bir sorumluluğa odaklanmak, yaşam kalitesini düşürür.

Biz kendimiz mutlu olursak, diğer görevlerimizde de mutlu oluruz. Bu mutluluk ve sağlık, nesilden nesile geçer.

Bazen anne olarak çok bunalmış, yorgun ve enerjiniz düşük hissedebilirsiniz. Bu çok normal bir duygu durumudur. Böyle hissettiğinizde kendinize iyi gelecek şeyleri yapmalısınız.

Doğada bir yürüyüş, arkadaşlarla içilen bir fincan kahve ya da kendinize bakım yapmak iyi gelebilir. Ama mutlaka anne rolünden çıktığınız anlar bulunmalı.

En önemlisi, kendinizi sevmeli ve barışık olmalısınız. Eğer kendinize değer vermiyorsanız, çocuğunuza da değer veremezsiniz.

Kendinizi hep yorgun, halsiz ve mutsuz hissediyorsanız, profesyonel destek alabilirsiniz. Profesyonel destek, kendinizi tanımanıza ve tekrar enerjik ve mutlu hissetmenize yardımcı olacaktır.

Kendinize değer verin!

Unutmayın ki, her şey kendini sevmek ve tanımakla başlar. Mükemmel olmaya çalıştıkça; yeterli ve mutlu bir anne olamazsınız. Haydi anneler, ayağa kalkın ve hayat enerjinizi geri kazanacak kararlar alıp, mutlu olma yolunda harekete geçin.

