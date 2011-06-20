Anneler, sağlığınız için temizliği ihmal etmeyin!



Günümüzde birçok kadın dış görünüşüne önem veriyor ve toplum içerisinde olabildiğince temiz bir görünüm sergilemeye özen gösteriyor. Ancak dış görünüşümüze verdiğimiz önem kadar, genital temizliğimize önem vermiyoruz. Kadın hastalıklarının birçoğu da genital temizlik sırasında yapılan yanlışlardan dolayı ortaya çıkıyor.

Temizlik deyince akla ilk olarak ev temizliği geliyor

Ülkemizde temizlik denildiğinde daha çok ev temizliği ya da dış görünüş algılanıyor. Oysa ki kadınlar için hayati derecede önem taşıyan genital bölge temizliğine de dikkat etmek gerekiyor. Birçok kadın genital temizliği ihmal ediyor veya yanlış uygulamalarla genital bölgenin florasını bozuyor. Sabun ve şampuan gibi kimyasallarla yapılan bilinçsiz temizlik sonrasında ise genital bölgenin PH dengesi bozuluyor.

Yanlış temizlik erken doğuma neden olabilir

Kadınlarda cinsel ilişkinin başlamasıyla birlikte vajina cinsel hastalıklar ve mikroplarla tanışıyor. Bu mikroplar, vajinada yerleşerek kadınların hayatını tehdit edecek düzeyde ciddi rahatsızlıklara neden olabiliyor. Vajinal kanserler ve erken doğum riski bunlardan sadece bir kaçı. Yanlış hijyenik bakım özellikle hamilelerde 28. haftadan sonra erken doğum riski yaratıyor ve enfeksiyonlara neden olabiliyor.

Kız çocuklarınıza genital temizliği öğretin!

Ülkemizde ne yazık ki, okullarda kız çocuklarına genital temizliğin bilinçli bir şekilde nasıl yapılacağı öğretilmiyor. Bu yüzden siz annelere büyük görev düşüyor. Hem kız çocuğunuz hem de kendiniz için genital bölge temizliğini ihmal etmemenizi öneriyorum. Bu konunun ne kadar önemli olduğuna dair Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op Dr. Aykut Coşkun geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmış. Aşağıda sizlerle paylaşıyorum.

Cinsel bölge temizliğini bilmiyoruz!

Kadın Hastalıkları ve Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Aykut Coşkun; Cinsel ilişki ve tuvaletten sonra bilinçsiz yapılan temizlik, genital bölgede enfeksiyonlara zemin hazırladığını belirterek normal şartlarda vajina, hastalıklara karşı kendi savunma mekanizmasını sağlayan bir floraya sahip olduğunu söylüyor. Genital bölge temizliği sağlanmadığı takdirde, genital pH düzeyi bozuluyor, fırsatçı enfeksiyonları oluşabiliyor hatta kısırlık bile söz konusu olabiliyor.

Op. Dr. Aykut Coşkun yanlış temizlik sonucu ortaya çıkan hastalıkları şu şekilde sıralıyor;

- Genital mantar: Kokusuz, kesik süt şeklinde beyazımsı akıntı, yanma ve kaşıntı ile kendini gösterir.Stres, aşırı kilo, aşırı temizlik ve diabet gibi metabolik hastalıklar temelde yatar.

- Bakterial vaginozis: Şeffaftan gri renge kadar çok akışkan, kokulu ve yanma hissi yaratan akıntı ile ortaya çıkar. Çoğunlukla korunmasız ilişkiden sonra, stresli bir dönemin ardından ortaya çıkabilir.

- Mobilinkus: Güncel bir bakteri olup, mantar ile bakterial vaginozis arası bir mikroorganizmadır. İkisinin ortak şikayet ve belirtilerini içerir.

- Koli basili: Aslında barsak bakterisidir. Çoğunlukla kontakt ile bulaşıp idrarda yanma, sık idrara çıkma şikayetleri ile sistite, acı ve akıntı ile vajinal enfeksiyona sebep olur.

- Genital herpes: Vajinal uçuk virüsü olup, vajina dudağı ve vajinada sulu, kızarık, aşırı yanma yaratan lezyonlar ile ortaya çıkar. İlk olarak cinsel ilişkiyle bulaşır. Direnç düşüklüğü ve vajinal hijyen bozukluğuyla tekrarlar.

- Genital siğil: Cinsel ilişki, kirli ortamlar ve çamaşırlarla temas sonrası çıkan ciltten kabarık üzeri kraterimsi lezyonlar olup, direnç düşüklüğü ve yanlış vajina temizliği sonrası tekrarlayabilir.

- Molluskum: Ciltten kabarık incimsi lezyonlar olup, cinsel ilişki ve hijyen bozukluğu sonrası ortaya çıkar.

- Yumuşak şankr ve sifiliz: Vajina dudağında değişik görüntü ve boyutta lezyonlar oluşturan ağrılı lezyonlardır. Hijyen bozukluğu ve yanlış vajinal temizlik nüksleri artırmaktadır. Bunların haricinde çok değişik semptomlarla seyreden vajinit ve vulvit etkenleri mevcuttur.

Genital hijyeni sağlamak için öneriler...

Coşkun: “pH’ı yüksek klasik temizlik maddeleri ve tıbbi olmayan kozmetik ürünler yerine, vajinal pH’a uygun kişisel hijyenik ürünler kullanılmalıdır. Genel tuvaletlerde kullandığımız klozet içi su ve mevcut tuvalet kağıtları temizlikten öte tam bir besi yeridir. Dolayısı ile ortak kullanım yerlerinde kişisel temizlik ürünleri kullanılmalıdır. Sık temizlik ve özellikle vajina içi duşdan florayı etkilediğinden dolayı kaçınılmalıdır.” diyor. Korunmasız ilişki sonrası oluşan basit akıntı ve sonrasında oluşacak rahatsızlıkları önlemek için kullanılabilecek özel hijyenik ürünlerin mevcut olduğunu ifade eden Coşkun, genel hijyen kurallarına uyarak ve bu ürünleri kullanarak hastalıkların önlenebileceğini belirtiyor.

Genital bölge temizliği ihmale gelmez!

Çevremde genital hijyeni sağlamak için Avrupa’dan Türkiye’ye getirilen Multi Gyn markası tercih ediliyor. Markanın ürünleri www.multigyn.net internet sitesinden incelenebilir. Doktorlar da bu markayı öneriyor. Bunun nedeni Multi-Gyn, Dünya’da 2QR formülünü içeren tek genital bakım serisine sahip bir marka olmasıdır.

2QR Formülü neden vajinal sağlık için önemli?

Vücudumuzda tehlikeli hastalıklara neden olan bakteriler olduğu gibi, yoklukları durumunda yaşayamayacağımız iyi bakteriler de bulunur. Büyük hastalıkların çoğunun temelinde vücudumuzdaki bakteri dengesinin kötüler lehine değişmesi yatıyor. Bu dengesizlikten kaynaklanan hastalıklar da, insanları ölüme kadar götürebiliyor. Bakteri sorunlarından ve bakterilerin neden olduğu hastalıklardan korunabilmenin en temel yolu da, vücut mikro florasındaki bakteri dengesini korumaktan geçiyor. 2QR formülü bu dengeyi korumak üzere çalışıyor. 2QR’nin en önemli özelliği; bakterileri yok etmek değil, dengeyi yeniden sağlamak.

Kendi sağlığınızı korumanız çocuğunuza iyi bakabilmenizin şartıdır. Çocuk, annesin yaşadığı sağlık problemini hisseder. Anne ise yaşadığı sağlık probleminden dolayı stresli olabilir ve bu stresi çocuğa yansıtabilir. Ayrıca kız çocuğu olan anneler kız çocuklarına doğru bir model olmalıdır. Temizlik bilincini erken yaşlarda kazandırmak çocuğunuzun sağlığı açısından önemlidir. Hem kendiniz hem çocuğunuz için sağlığınıza ve temizliğinize dikkat etmelisiniz.

Genital hijyene dikkat etmeniz dileğiyle,

Pedagog Psk. Dan. Sevil Yavuz

Çocuk Psikolojisi ve Gelişimi Uzmanı, Psikolojik Danışman, Filial Terapist

Parenting Skills & Counseling Center