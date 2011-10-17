“Arka Sokaklar” dizisi hafta içi her gün yayınlanmasın!

Sevgili Anne Babalar,

“Arka sokaklar” adlı dizi hafta içi her gün yayınlandığı için çocuklar tarafından severek izleniyor. Parenting Skills & Counseling Center’a gelen aileler bu konudaki şikayetlerini şöyle dile getiriyorlar: “ Oğlumu dizi başlayınca televizyonun başından kaldıramıyorum. Diziden sonra evde oyuncak silah olmadığı halde eliyle etrafa ateş ediyor. Bu durum beni endişelendiriyor”.

Ailelerin bu endişelerini paylaşıyorum. Dizi, çocukların yaşlarına uygun olmayan şiddet sahneleri içeriyor. Çocuklar, dizide iyi ve kötüyü ayırt edemezler. Dizide kötü adamlar insanlara zarar veriyor, onları bıçaklıyor, öldürüyor. Polisler ise onları yakalıyor. Çocuklar dizideki polisler yerine insanlara zarar veren kötü adamları örnek alabilir ve arkadaşlarına zarar verebilir.

“Arka Sokaklar” dizisindeki en büyük tehlike dizinin yayın saati ile ilgilidir. Dizi çocukların okuldan eve geldiği, TV izleyerek dinlendiği saatlerde hafta içi her gün yayınlanıyor. Bilinçli anne babalar çocuklarının bu diziyi izlemelerine çoğu zaman engel olabiliyor. Fakat bilinçli olmayan, eğitim seviyesi düşük birçok ebeveyn dizideki şiddetin ve olumsuz etkilerinin farkında olmadığı için çocuklarının bu diziyi izlemelerine izin veriyorlar. Türkiye’de eğitimli annelerin oranı değerlendirildiğinde bu durumun ne kadar vahim olduğu anlaşılıyor. Yani Türkiye’deki çocukların çoğunluğu hafta içi her gün bu dizideki şiddete maruz kalıyor.

Şiddet toplumsal bir sorundur. Bu tür dizileri çocuklara izletmeye devam edersek bu durumdan toplum olarak zarar göreceğiz. Çocuk suçluların sayısı giderek artıyor. Bu dizilerdeki şiddetle beslenen bir çocuğun bir gün yetişkin olup bu dizilerin yayınlanmasına izin veren yetkililerin çocuklarını, bizim çocuklarımızı öldürebileceğini hiç düşündünüz mü?

Kısacası, "Arka Sokaklar" ve vb. dizilerin çocukların uyku saatinden önce yayınlanmasına izin verilmemelidir. Yetkililerin zaman kaybetmeden bu konuda ciddi önlemler almasını ebeveynler ve uzmanlar olarak bekliyoruz.

Yetkililerin dizinin yayın saatlerini değiştirmesi dileğiyle,

Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk & Ergen Psikolojisi Uzmanı, Aile ve Çift Terapist, Filial Terapist

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com