Babanın çocuk gelişimindeki önemi

Kültürel olarak çocuğun bakım görevi, daha çok anneye ait gibi algılanıyor. Oysa mutlu bir aile için, görevler paylaşılmalı. Bu hem annenin mutluluğu, hem de çocuğun gelişimi ve huzuru için gereklidir. Anneler, birçok işi tek başına yapmaya çalışıyor. Bu durum bir süre sonra tükenmeye, kendine zaman ayıramadığı için, tahammülsüz olmaya ve iletişim bozukluğuna yol açıyor. En önemlisi de, çocuğun babayla zaman geçirerek kazanacağı becerileri edinememesi. Oysa baba ilgisi çok önemli. İlgili ve ilgisiz babalarla büyüyen minikler arasındaki fark çok net algılanabiliyor. Çocuk için anne de, baba da vazgeçilmez. Aynı şekilde gelişiminde de anne ve babanın ayrı etkisi var. Onların ebeveyn sevgisini tam almaları, tüm hayatını şekillen-diriyor. Ebeveyn, bebeğin bakımında ve büyümesinde dengeli bir ilişki geliştirmeli.

Evladına güven verir

Babanın varlığı ve aileyi koruyan figür olması, çocuğa güven verir. Minik, “Ben güvendeyim ve korunuyorum” mesajını alır. Baba, onun gözünde tıpkı bir çınar ağacı gibidir, gölgesine annesiyle birlikte sığınır ve korunduğunu hisseder. Örneğin, bir arkadaşıyla tartışsa, “Benim babam güçlüdür, beni korur” diye gururla söyler. Babası olmayanlarsa, yetersiz hissedebilir.

Erkekler için kılavuzdur

Özellikle erkek çocuklar için baba, güç demektir. Onun hayatını şekillendiren rol modeldir. Onu kahraman olarak görür. Arkadaşlarının babasıyla karşılaştırır ve her fırsatta ondan güvenle bahseder.

Baba, erkek çocuğun cinsel kimlik gelişiminde de önemli role sahiptir. Erkek erkeğe gezmek ister, “Erkek erkeğe konuşalım” der ve gelecekteki rolünü babasıyla deneyimler. Bir kılavuzdur.

Kızların seçimlerini etkiler

Babayla iletişim, kız çocuklarının karşı cinsle yaşayacağı ilişkinin de temellerini atar. Eğer ilgili bir babaysa, erkeklere güvenmeyi ve sevgiyi paylaşmayı öğrenir. Eğer ilgisizse, karşı cinse güvenmez, ilişkilerinde şüpheci ve tedirgin olur. Ayrıca baba sevgisi ve ilgi eksikliğinin, kız çocuklarında bu sevgiyi bulmak için daha erken evlenmeyi tercih etmelerine ve kendinden yaşça büyük kişileri seçmelerine de sebebiyet vermektedir.

Baba sevgisine doyarak büyüyen kız çocuğu, evliliğinde de mutlu ve huzurlu olur. Şiddet ve kötü muamele, kız çocuklarının büyüdüğünde benzer travmaları yaşatacak eş bulmalarına ve mutsuz bir evlilik yaşamalarına yol açar.

Gelişimini hızlandırır

Babanın bebeklikten itibaren çocuğuyla ilgilenmesi, onunla zaman geçirmesi ve oynaması, miniğin gelişiminde fark yaratır. Çünkü anneler, evin ve çocuğun sorumluluklarından dolayı sürekli kaliteli zaman geçiremez. Annenin işi olduğu zaman babanın miniğe bakması ve ilgilenmesi, onun daha fazla uyarıcıya maruz kalmasına ve beceriyi deneyimlemesine neden olur. Ayrıca anne biraz daha korumacı yaklaştığı için, çocukların özgürce hareket etmesine pek izin vermez. Babalar bu konuda iyi bir oyun arkadaşıdır. Hatalarından öğrenmesine ve özgürce oynamasına izin verirler. Böylece gelişimleri hızlanır. Zengin bir uyarıcı çevre sunan babayla büyümesi, zekalarını da hızlandırır.

Mutluluğun güvencesidir

Baba, çocuğun bakımında ve büyümesinde ne kadar görev alır ve ilgili davranırsa, annenin kendine zaman ayırmasına o kadar destek olur. Hep söylerim, süper anne olmaya çalışmayın, eşinizle görev ve sorumlulukları paylaşın diye. Bu nedenle, babanın çocuk bakımında ve büyümesine aldığı görevler hem annenin, hem miniğin ruh sağlığının, hem de aile huzuru ve mutluluğunun güvencesidir. Anneler eşlerinden destek istemeli ve babalar da çocuklarının gelişimindeki önemlerini fark etmeli ve onlara karşı ilgili olmalı.