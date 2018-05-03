BAKICI SEÇERKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Geçtiğimiz hafta başladığım yazı dizisinin ikinci bölümünü, bugün sizlerle paylaşmak istedim. Çocuğunuzun gelişimi ve psikolojisi için bakıcıyla iletişim kurmanın önemini, yazmıştım. Bu yazımdaysa doğru bakıcıyı seçebilmek konusunda sizlere yardımcı olacağım.

Sevgisi ve samimiyeti

Çocuk bakıcısı seçerken dikkat edilmesi gereken tek kriter, bakıcının samimiyeti, isteği ve çocuk sevgisidir. Dünya kadar referansı olsun, çocuğunuza ısınmadıysa ve hevesli görünmüyorsa, seçiminiz doğru değil demektir. Bunu ilk görüşmede anlarsınız. Eğer çocuk bakıcısı size şartlarını açıklıyor, taleplerde bulunuyor ve çok soru soruyorsa; bu onun iş ciddiyetini ve samimiyetini gösterir. Sırf işi almak için her şartınızı kabul ediyorsa, bir kere daha düşünmek gerekir.

Eğitimi

Eğitime gelince, eğer bakıcınız çok istekli ve 0-2 yaşa kadar bebekle iletişimi çok iyiyse, eğitimli olmaması bir derece kabul edilebilir. Çünkü ilk yaşlar, eğitim değil, sevgi ve bakım önemlidir. Fakat iki yaştan sonra çocuğunuzun duygusal, sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişim ihtiyaçlarını eğitimsiz biri karşılayamayacağı için bu alanda uzman biriyle çalışmanız daha doğru olur.

Referansı ve deneyimi

Referans önemli ama şart değildir. Referansı yok diye bir bakıcıyı işe almamak yanlış olur. Referans, çalıştığı kişiyle iletişimi gösteren öznel bir açıklamadır ve sizi yanıltabilir. Örneğin bakıcının çalıştığı aile, ona iyi davranmamış ve haksızlık etmişse, olumsuz refarans verir ve bunu dikkate almanız doğru olmaz. En iyi referans bakıcının kendisidir. Çok iyi referansları olsa bile bunların gerçek olmadığını ya da hiç referansı olmasa bile aslında beklediğinizden daha iyi olduğunu, sizinle çalışırken görebilirsiniz. Önemli olan bakıcının ruh hali ve çocuğa gösterdiği sevgisidir. Bunu anlamak için sağduyunuza güvenin ve ona bir şans verin.

Psikolojisi ve kişiliği

İşe almayı düşündüğünüz kişinin kendisiyle barışık, sevecen, güler yüzlü, samimi olması ve hayatında psikolojisini olumsuz etkileyen önemli bir problemin olmaması da çok önemlidir. Bunu anlamak için çocuklarla çalışan bir psikologdan yardım alabilirsiniz. Uzman, görüşme sonunda psikolojik açıdan bu kişinin çocuğunuza bakmak için uygun olup olmadığını size açıklayacaktır. Diğer taraftan kimsenin psikolojisinden yüzde 100 emin olamayacağınız için, eğer bebeğiniz kendini ifade edip konuşacak yaşta değilse, mutlaka bakıcınızın bilgisi dahilinde evde kamera olması gerekir. Çünkü 0-3 yaş döneminde çocuklar savunmasızdır ve travmaya çok açıktır.

İletişimi ve performansı

Hem çocuğunuzun hem de sizin bakıcıyı sevmeniz ve samimi hissetmeniz gerekir. Fakat bazen bakıcı çok profesyonel de olsa çocuğunuzun ya da sizin elektrikleriniz uyuşmaz. Bunu anlamak için işe almayı düşündüğünüz kişiye bir günlük ekstra ücret ödeyerek, evinizde misafir edip, tam bir günü ve akşamı beraber geçirmelisiniz. Böylece hem bakıcının performansını, hem de ailenize uyumunu görmüş olursunuz ve ona göre karar verirsiniz. Bakıcı da sizin ailenizde ve o ortamda olmaktan mutlu hissediyor mu onu görmüş olur. Bu iki taraf için de çok faydalı olacaktır.

Bunlar yararlı olacağını düşündüğüm birkaç kriterdi. Önemli olan, onun doğru insan olup olmadığını bütün bunları değerlendirerek sizin hissetmenizdir. Bu

konuda içinizden gelen sese kulak verin.

Çocuğunuzu emanet edeceğiniz en uygun insanı bulmanız ve ona hak ettiği değeri vermeniz dileğiyle.