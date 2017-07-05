BAKICINIZ BEBEĞİNİZİN RUH SAĞLIĞINI BELİRLER!

Toplumdaki sosyo-ekonomik yapının değişmesi, çekirdek aile sayısının artması ve en önemlisi annelerin çalışma hayatına katılmasıyla bebek bakıcısına duyulan ihtiyaç arttı. Anne evde kalıp bebeğine baksa maddi durumu müsaade etmiyor; bakıcı bulup işe gitse içi rahat etmiyor.

Sağlıklı ve iyi kalpli bakıcı bulmak zor! Doğru bir bakıcı bulmamanın bedeli ise çok ağır. Çocuk ilk üç yaşının içindeyse, travmaya karşı en açık ve korunmasız olduğu kritik bir dönemdedir. Çünkü sözel olarak kendilerini ifade edemez ve başlarına geleni anlatamazlar.

Bebekler dünyaya geldiklerinde ona bakan yetişkinin davranışlarıyla kendilerine ayna tutar, güvende ve değerli hisseder. Bebeğin bakımından sorumlu olan kişi ister anne ister anneanne, ister maaşla çalışan bir yetişkin olsun hepsine ‘bakıcı’ denir. Annenin ruh sağlığı yerindeyse şefkat ve sevgisini koşulsuz vereceğinden şüphemiz yok. Fakat kişi, bakıcılığı bir iş olarak görüyorsa, işler değişiyor. Bakıcının ruh halinin ne kadar sağlıklı olduğu, bebeğin ruh sağlığını ve gelişimini etkiliyor.

Travma yaratabilir

Bakıcının bebeğe kötü muamele etmesini bir kenara bırakalım. Eğer işini severek yapmıyor ve bunu sadece para kazanacağı bir meslek gibi görüyorsa, bebeğe çok mutsuz ve suratı asık bir şekilde bakıyorsa, çocuk kendini değersiz hisseder. Yani ruh sağlığına zarar vermesi için bakıcının illa şiddet uygulaması gerekmiyor.

İhmal etmesi, yeteri derecede sevgi ve şefkat göstermemesi, ihtiyaçlarını zamanında karşılamaması, suratının sürekli asık olması, ona zorunlu olduğu için bakması bebeğin ruh sağlığını ve kişiliğini olumsuz etkiler. Bebek kendini değersiz, işe yaramaz hisseder. Bu şekilde davranan bakıcıyla uzun yıllar kalırsa öz güveni düşük olur, potansiyel gelişimini tamamlayamaz.

İhmal de bir istismar çeşidi

Peki bakıcınızın ruh sağlığı bozuksa ve bebeğinize kötü muamele ediyor, duygusal ve fiziksel şiddet uyguluyor, çok ağır bir şekilde ihmal ediyorsa bu nasıl bir travmadır? Mesela bebek dakikalarca açlıktan ağlıyor ve beslenmeyi bekliyor ama bakıcı umursamayıp mamasını hazırlamıyorsa ağır bir şekilde ihmal ediyor demektir.

Ya da bebek yeni yürümeye başladı ve bir yere çarptı, düştü. Kurtarılmayı, teselli edilmeyi beklerken bakıcının umursamaması, bebeğin dakikalarca ağlaması ve kendini çaresiz hissedip düştüğü yerde ağlayarak uyuya kalması çok ağır şekilde ihmal edilmesi anlamına gelir.

Bir de bebeğin fiziksel, duygusal hatta cinsel olarak istismar edilmesi var...

Derin yaralar açabilir

Çocukların sözel ve fiziksel olarak istismar edilmesi hem fizyolojik hem psikolojik olarak sağlığını bozar, büyümesini ve gelişmesini durdurur. Bu tür istismar çeşitlerini haberlerden çok üzülerek takip ediyoruz. Maalesef bakıcının ruh sağlığı yerinde değilse dehşete düşeceğimiz muameleyi uyguluyor. Bunu da gizli yapıyor.

Anne-babayla birlikteyken bebeği çok seviyormuş gibi davranıp, onlar gittiğinde azarlama ve dövme gibi bütün kötü davranışları sergiliyor. Bebekler kendini ifade edemediği için belki aylarca, senelerce bu travmalara maruz kalarak büyüyor.

Anne-baba olarak bebeğimizi korumakla yükümlüyüz ve zarar görme ihtimallerini düşünüp önlemimizi almamız gerekir. Tabii ki bütün bakıcılar için aynı şey geçerli değil. Bebeğinizin istismar edilmemesi için ruh sağlığı yerinde, sevgi dolu bir bakıcı bulmalı ve kendisine bilgi vererek eve kamera takmalısınız.