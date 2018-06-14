Bayram ve çocuklar

Ramazan Bayramı heyecanı herkesi sardı. Bugünlerin bizim için yeri çok özel. Çünkü hemen çocukluğumuz aklımıza gelir... Kendi küçüklüğümüz-deki bayramları hatırladığımızda, nasıl da mutlu olduğumuzu anımsarız. Bu nedenle minikler için de anlamı büyüktür... Eskiden yaşadığımız keyifli anları, evladımızın da yaşamasına izin vermeliyiz.

Alışverişe birlikte çıkın

Öncelikle bayram deyince ilk aklımıza gelen, alışveriş olur. Çocuklar, alışverişe anne-babasıyla gider. Onların bayramlıklarını seçmesine izin vermelisiniz.

Bayramlık alırken de bu kıyafetin o güne özel seçildiğini ve buna da ‘bayramlık’ dendiğini çocuklarımıza mutlaka söylemeliyiz.

Bayramlaşmayı öğretin

Bayramın diğer güzelliğiyse, bayramlaşmaktır. Çocuklara kültürel değerlerimizi öğretmemiz çok önemli. Bayramlaşmanın ne demek olduğunu, nasıl yapıldığını ve büyüklerin elinin neden öpüldüğünü öğretmeliyiz. Aynı şekilde bayram haçlığının ne olduğunu da göstermeliyiz.

Minikler, bayramın güzelliklerini öğrenmeli ve bu kültürel değerleri yaşatmalı ki, gelecek nesiller de, kimliklerine sahip çıksın. Bunun için anne-babanın model olması gerekir.

Çocuk, büyükleriyle bayramlaşmak yerine, tatile giderse bayramın ne demek olduğunu anlamayacaktır.

Bu nedenle gelenekleri önce biz yaşatmalıyız.

Şekere dikkat!

Ramazan Bayramı’nda, çocuklar bayramlaşarak şeker toplar. Her ne kadar eski günlerdeki gibi komşuluk ve güvenli bir çevre olmasa da, bu geleneği de yaşatmak önemli.

Minikler, en azından komşularınızla bayramlaşır ve şeker toplayabilir. Bizim çocukluğumuzda bu çok özeldi. Sabah, bayramlıklarımızı giyer, sevdiklerimizi ziyaret eder ve topladığımız şekerlerle gurur duyardık. Bu güzelliği, çocukla-rımızın da yaşaması harika olur!

Güzellikleri beraber yaşayın

Bayramlar aynı zamanda barışma günleridir. Küskünler ve kırgınlar barışır, birbirlerine anlayış gösterir. Bu nedenle çocukların tüm aile üyelerini birlikte görmesi önemlidir.

Ailelerin bir arada olması, miniklerin sevgi, birlik ve beraberlik duygularını yaşamaları için bayramlar, önemli bir role sahiptir. Bu nedenle ailece birlikte yemek yenmesi, zaman geçirilmesi ve sohbet edilmesi, özellikle teknolojinin büyük zaman aldığı, günümüz hayatında daha da önem kazanıyor.

Yaşlıları unutmayın

Çocuklarınıza merhamet duygusu kazandırmalısınız. Mahallenizde, evladı uzakta olan ya da bulunmayan yaşlılarınızı unutmayın. Çocuğunuzla birlikte gidip, onların da bayramını kutlayın.

Ninelerin ve dedelerin kendini yalnız hissetmesine izin vermeyin. Çocuklarınızla birlikte bayramın geleneklerini yaşayın ve yaşatın.

Herkese mutlu, huzurlu ve neşeli bir bayram diliyorum.