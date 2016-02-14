Bebeğin gelişi aile düzenini değiştirir!

Sevil Yavuz-Pedagog & Klinik Psikolog “Lohusalık döneminde babaya önemli görevler düştüğünü ve bebeğin doğmasıyla birlikte aile düzeninin değişebileceğini vurguladı.”

Bebek sahibi olmak bir anne baba için çok büyük bir mutluluktur. Fakat bu süreç gerek hamilelik, gerekse doğum sonrası olsun biraz streslidir. Çünkü doğumun hemen ardından ise anne babanın sorumlulukları artar. Artık anne adayı anne, baba adayı ise baba olmuştur. Artık hayatlarında anne babaya özellikle de anneye her yönden muhtaç olan bir bebek vardır. Dolayısıyla ilk 6 hafta olan lohusalık ya da ilk 40 günlük hassas dönemi babada yaşar. Çünkü ailedeki bir değişiklik tüm aile üyelerini etkiler. Sadece anne bu değişiklikleri biraz daha ağır yaşar.



Lohusalık döneminde anne tek başına bebeğe bakamayacağından, desteğe ihtiyacı olacağından bu sorumluluğu baba ile paylaşacaktır. Artık uykusuz geceler, bebeğin rutinleri derken anne de, baba da kendini ihmal etmek zorunda kalır. Bebek sahibi olmak ne kadar özel bir duygu da olsa alınan yeni sorumluluklar ve yeni aile düzenine alışmak tıpkı annenin vücudundaki değişikliklerin eski haline gelmesi gibi baba için de biraz zaman alır.



Babaların doğumdan sonra işleri daha zordur. Çünkü babanın hem anneye yardım etmesi hem de bebeklerine bakması gerekir. Yani bir süre için iki tane bebekleri olur; biri lohusalık dönemindeki duygusal eşleri ve diğer ise bebekleridir. Babanın bu yeni aile düzeni uyum sağlaması zor olabilir. Bu dönemde baba da tıpkı anneler gibi lohusalık depresyonu yaşayabilir ve ani duygusal tepkiler gösterebilir. Bebek nedeniyle uykusuz geceler geçirmek babayı da sinirli ve tahammülsüz yapabilir. Anne eski sağlığına kavuşana kadar en büyük destekçisi eşleridir.



Kısacası baba hem anne, hem de bebek için bu dönemde çok önemli role sahiptir. Baba hem anneye destek olmalı, moralini yüksek tutmalı, hem de bebeğin bakımına destek olmalıdır. Bu nedenle babaların da lohusalık dönemi boyunca doğum iznine ihtiyacı vardır.

Sevil Yavuz

Pedagog & Klinik Psikolog, Oyun Terapisti, Akademisyen, Köşe Yazarı

Sevil Yavuz Psikoloji Enstitüsü

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Sevil Yavuz