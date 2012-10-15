Bebeğiniz için bir sene çalışmaya ara verin!

Sevgili Anneler,

Bebeğinizin sağlıklı kişilik gelişimi için en az bir sene bebeğinize kendiniz bakmanız çok önemlidir. Çeşitli nedenlerden dolayı doğumdan birkaç ay sonra işe dönmek zorunda kalabilirsiniz. Fakat bebeğinizle sağlıklı bir bağ kurabilmek ve bebeğinizin kişiliğinin ve ruh sağlığının sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için bebeğinize en az ilk bir yıl siz bakmalısınız. Bu nedenle eğer seçim şansınız varsa, şartlarınız izin veriyorsa işinize ve kariyerinize en az bir sene ara vermelisiniz.

Türkiye'de annelere verilen doğum izni çok kısa olduğu için çalışan anneler bebekleriyle duygusal bir bağ kuramadan işe başlamak zorunda kalıyor. Avrupa da,se bazı ülkelerde doğum izni bir bucuk senedir. Bu süre bebekle anne arasında duygusal bağın kurulması için yeterli bir zamandır. Türkiye'de doğum izninin uzamasını ümit ediyoruz.

Bebekler için ilk bir sene neden önemli?

Bebekle anne arasında duygusal bir bağ kurulabilmesi için annenin bu dönemde bebeğine bakması, onu sevmesi, şefkatle bakım ihtiyaçlarını karşılaması gerekir. Anneden şefkat ve sevgi görmek çocuğun güven duygusunu geliştirmesini sağlar. Ayrıca bebeklik döneminde bebekle anne arasında kurulan fiziksel temas, şefkatli dokunuşlar bebeğin beyin gelişimi içinde çok önemlidir.

Bazen anne çalışmıyor olsa bile çocuk bakıcısı bebeğin bakım ihtiyaçlarını gideriyor. Bu durumu kesinlikle önermiyoruz. Çünkü bebeğe en iyi annesi gerçek sevgi ve şefkati gösterebilir. Anne bebeğine ilk yıllar şefkatle dokunmalı, şefkatle altını değiştirmeli, sevgi ile gözlerine bakmalı, severek emzirmeli, başını okşamalıdır. Bebeğe de bu dönemde en iyi sevgiyi, şefkati bir bakıcı değil, ancak annesi verebilir. Bebeğinizi bu sevgi ve şefkatten mahrum etmeyin.

Bebeğe bir bakıcı değil, babaanne, anneanne de bakıyor olsa annenin rolü çok önemlidir. Annenin yerini kimse tutamaz. Bebeğinizin bu ihtiyaçlarının farkında olarak anne olmaya hazırlanmalısınız. Bebek yapmaya karar verirken mutlaka ilk bir seneyi bebeğinizle geçirebilecek şekilde planlamalısınız.

Bebeklerin anne şefkati ile büyümesi dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Beykent Üniversitesi Öğretim Görevlisi,

Çocuk, Ergen ve Aile Psikoluğu, Oyun Terapist

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com