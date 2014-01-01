Bebeğinize iki isim koymanız doğru değil!

Sevgili Anne Babalar,

Değişen sosyoekonomik yapı ile birlikte daha az çocuk sahibi olma isteğinin ve özellikle tek çocuklu çekirdek aile sayısının artmasıyla birlikte çocuklara iki isim koyma eğilimi de arttı. Özellikle son 10 yıldır çocukların kimliklerinde iki isim konması çok sık yaşanıyor. Önceden göbek adı olarak konulan kimliğe yansımayan ikinci isimler artık kimliklere de yansıyor ve bu durum çeşitli zorlukları da beraberinde getiriyor.

Ailelerin iki isim koymayı tercih etme nedenlerinden biri tek çocuk sahibi olmayı tercih ettiği için anne babanın bir isim konusunda karar vermeyince her ikisi de seçtiği isimleri bebeğe koymak istemesi olabiliyor. Diğer neden ise aile büyüklerini kırmamak için aile büyüğünün seçtiği isimi de koymak istemesi olabiliyor. Başka bir neden ise ailede kaybedilen yakın akrabanın ismini (Dedenin, babaannenin, anneannenin ismini) koymak istenmesidir.

Bebeğe iki isim konulması çeşitli problemlere de neden oluyor. Bebeğe iki isim koyulduğunda ailenin bir kısmı bebeğe birinci ismi ile hitap ederken, diğer bir kısmı 2. ismi ile veya iki ismi ile birlikte hitap ederek çocuğun kafasını karıştırabiliyorlar. İki isim konması sadece ailede zorluk çıkarmıyor. İki isim resmi kayıtlarda karışıklığa neden olabiliyor.

En önemlisi iki isim konması çocuğun kimliğinin oturması, yani kimlik gelişimi açısından da sorun yaratıyor. Okulda çocuğa birinci ismi ile hitap edilirken, ailede ikinci ismi ile hitap ediliyor veya tam tersi oluyor. Çocuk büyüdüğünde ise hangi ismi isterse onu kullanmak istiyor ailenin hitap ettiği ismi değil. Çocuk 3 farklı ismime, 3 farklı kişiliğe sahip olmuş gibi oluyor: 1. İsmi, 2. İsmi ve 2 ismimin birlikte hitap edilmesi şeklinde. Bu durum çocuk için oldukça zor bir hal alıyor.

Bu nedenle anne babaların bir tek isimde uzlaşıp o ismi tercih etmeleri çok önemli. Özellikle kız çocuklarına iki isim konması daha da problemli oluyor. İki isim yanında birde evlendiğinde kızlık soyadı, eşinin soyadı ve kariyerindeki titre derken en az 5 isimi birden taşımak ve resmi yerlerde bu beş ismi birden yazmak zorunda kalıyor. Kısacası iki isim olması hem çocuğun kimlik gelişimi için uygun değil hem de günlük hayatında resmi yerlerde zorluk çıkarması açısından uygun değildir.

Bu nedenle lütfen çocuğunuza tek isim koyun. Diğer yapılan yanlış ise çocuğa çok garip isimlerin konması. Aileler çocuğunu daha doğmadan sıra dışı olması üzerine yatırım yapıyor ve bunun sonucu olarak bebeğe en zor, duyulmamış, hatta anlamsız isimleri koyuyor. Çocuğunuz üstün bir varlık değil, herkesin çocuğu gibi bir çocuk tabi ki özel bir kişilik. Ama sıra dışı olmak adına telaffuzu çok zor, anlamı bilinmeyen, hatta anlamsız isimler koymakta doğru değil. Bebeğinizin normal sağlıklı ve mutlu bir çocuk olarak büyümesini istiyorsanız önce ebeveyn olarak sizin uç noktalara gitmemeniz gerekir. Bebeğinize herkes gibi tek isim ve bilindik isimler koymaya özen gösterin.

Bebeğinize tek isim koymanız dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk, Ergen ve Aile Psikoloğu

Oyun Terapisti, Öğretim Görevlisi

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com