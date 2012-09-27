Bebeğinizin "cinsel bölgesini" öpmeyin! Bebeğinizi ölçülü sevin!

Bebeğinizin "cinsel bölgelerini" öpmeyin! Bebeğinizi ölçülü sevin!







Sevgili Anne Babalar,

Kültürel olarak sevgimizi gösterme şeklimiz genellikle dokunmaktır. Birbirimize dokunmadan "Hoş Geldin", "Güle Güle" demeyiz. Bu durum çocukları sevmeye gelince daha abartı haller alır. Çevrenizde çocuklarını, bebeklerini mıncıklayarak seven anne babalar mutlaka şahit olmuşsunuzdur. Sadece anne babalar değil, diğer aile üyeleri de çocuk istemese de bebeği, çocuğu mıncıklayarak, sıkarak, ısırarak sever, koklar.

Çocuk sadece aile üyeleri tarafından şekilde sevilmez, tanımadığı insanlar tarafından da aynı şekilde sevilebilir. Hiç tanımadığınız halde nerede şirin bir çocuk görsek anne babası izin verirse hemen öperek, sıkıştırarak sevmek isteriz.

Bu şekilde severken kesinlikle kötü bir niyetimiz yoktur. İçimizden gelen sevgiyi bebeğe veya çocuğa göstermeye çalışırız. Diğer taraftan o bebeğin veya çocuğun bundan hoşlanıp hoşlanmadığını düşünmeyiz. Bazen bebekler mıncıklanarak sevildiğinde ağlayarak beni rahat bırakın demek ister. Buna rağmen biz doya doya sevmeye devam ederiz. Bebeğin veya çocuğun hakkına saygısızlık ederiz.

Sadece bu kadarla kalsak... Bazı anne babalara bebeklerinin sadece yanaklarını öpmek yetmez, bebeklerinin dudaklarını, ellerini, ayaklarını da öperek severler. Daha kötüsü bebeklerinin cinsel organlarını öpmekten de mutluluk duyarlar. Bebeğin kendi vücut dokunulmazlığı hakkını ihlal ederiz.

Biraz dikkatli bakarsanız baskı uygulanarak, sıkarak sevilen bebeklerin ve çocukların bundan rahatsız olduğunu görürsünüz. Bebeklerin rahatsız olmasından daha önemlisi bebeğin cinsel organı ve cinsel bölgelerinin temizlemek veya sevmek amacı ile aşırı dokunulması çocukların cinsel olarak erken uyarılmalarına da sebep olabilir. Sağlıklı cinsel kimlik gelişimini olumsuz etkilenebilir.

Bu nedenle çocuğunuzun dudaklarını ve cinsel organı öpüp, okşamayın. Çocuğunuzun cinsel bölgelerine temizlik dışında dokunmayın. Temizliği çok bastırarak, aşırı titizlenerek yapmayın. Çocuğunuzun cinsel organını esprili şekilde konuşma ve eğlence aracı etmeyin. "Pipini yerim aslan oğlum" gibi cinsel organı içeren espriler ve cümlelerden kaçının. Çocuğunuzu daha ölçülü sevin ve onun haklarına saygı gösterin.



Çocuğunuzu sağlıklı ve ölçülü sevmeniz dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Beykent Üniversitesi Öğretim Görevlisi,

Çocuk, Ergen ve Aile Psikolojisi Uzmanı,

Aile ve Çift Terapisti, PSD Oyun Terapisti

Parenting Skills & Counseling Center

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