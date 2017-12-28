BEBEK SAHİBİ OLUNCA KENDİNİZİ İHMAL ETMEYİN!

Çiftler evlendiğinde, aynı evde yaşamaya kendileri uyum sağlamadan, bebek sahibi olabiliyor. Bazen de planlı bir şekilde onlar için doğru zamanda bebekleri oluyor. İster planlı, ister plansız olsun aileye bir bebek gelmesi evdeki dinamikleri değiştiriyor. Çiftler, anne-baba olduğunda hayatları değişiyor. Rachel Margolis ve diğerleri tarafından yapılan bir çalışmada, bebek sahibi olmanın çiftlerin mutluluk düzeylerini etkilediği ortaya çıkmıştır. Kuşkusuz bebekten sonra çiftler, kendilerine eskisi gibi zaman ayıramazlar. Bu da onların mutluklarını etkiler. Buradaki problem sadece şartların değişmesi değil, bebek geldikten sonra anne-babanın kendisini unutmalarıdır. Çiftler mükemmel anne-baba olma kaygısıyla kendilerini ihmal edebiliyor.

Hayatınızı nasıl etkiler?

Çiftlerin bebek sahibi olmadan önceki mutluluklarını, ilişkileri ve yaşadıkları şartlar etkiler. Birçok çift evlilikleri oturmadan, daha birlikte yaşamaya kendileri yeni uyum sağlarken, bebek sahibi oluyorlar. Çocuk sahibi olmak özellikle de günümüz şartlarında gerçekten büyük bir sorumluluk gerektiriyor. Bebeğin doğası nedeniyle ilk yıllar annesinin bakımına muhtaçtır. Annesi emzirmeli ya da sütünü sağmalıdır. Anne, bu dönemde kendine zaman ayıramıyor. Eğer baba yoğun çalışıyorsa, anne daha da yalnız kalabiliyor. Uykusuz geceler, eve kapanmak, bebeğin tüm rutinleri anne-babayı yoruyor. Özellikle uykusuzluk, çiftler arasında gerginlik yaratır. Eğer bebekten önce problemler varsa, durum daha da kötüye gider. Çünkü bu hassas dönemde çiftler birbirine karşı tahammülsüz olabiliyor.

Kendinize zaman ayırın!

Çiftler, özellikle ilk iki yıl bazen de dört yıl kendilerine zaman ayıramıyor ve ihmal ediyor. Bazı anne-babalar mükemmel ebeveyn olmak adına kedilerini hırpalıyor ve her şeyi kusursuz yapmaya çalışıyor. Eskiden yaptıkları birçok etkinliğe katılmıyor. Bazen küçük çocuğu olan danışanlarıma soruyorum “En son ne zaman sinemaya birlikte gittiniz?” diye... Verdikleri yanıt belki üç senedir birlikte etkinlik yapmadıkları yönünde oluyor.

Anne-babaların kendine zaman ayırması, hem evlilikleri için, hem de çocuklarının sağlıklı gelişimi ve mutluluğu için çok önemlidir. Çünkü onlar mutlu olursa çocuk da olacaktır.

Yetiştirme yaklaşımları tutarlı olmalı!

Diğer önemli anlaşmazlık sebebi ise aile ve çocuk yetiştirme yaklaşımlarındaki farklılıklar. Çocuğu nasıl yetiştirecekleri, nasıl sınır koyacakları ve nasıl davranacakları konusunda problem yaşarlar. Çocukla ilgili tartışmalar bir süre sonra aralarındaki iletişimi etkiler ve birbirlerinden uzaklaşmalarına ve mutsuz olmalarına sebep olabilir. Bu hem çocuk için hem de anne-baba için olumsuz bir durumdur. Çocuk yetiştirme konusundaki anlaşmazlıklar, hem çiftleri birbirini olan saygılarını, hem de çocuğun gelişimini etkiler. Bu nedenle anne-babaların bu konuda eğitim ve danışmanlık alması çocukların gelişimi için çok önemli.

Diğer aile üyelerinden destek alabilirler!

Ebeveynler birlikte çalışarak çocuk büyütüyor. Gerçekten büyük şehirlerde çocuk büyütmek çok zor... Geniş aile olmadığı için çocukla ilgilenecek güvenilir bir yetişkin olmaması, güvenli olmadığı için sokak oyunlarının bitmesi, yeterli yeşil oyun alanı olmaması, çocukları da anne-babaları da zor duruma sokuyor. Ebeveynler, tek başına çocuk büyütürken kendilerini unutmamak için akrabalarından destek alabilir. Oyun abisi ve oyun ablası bulabilir. Böylece arada bir baş başa zaman geçirebilirler. Ayrıca çocuklarını hobi etkinliklerine götürebilirler. Böylece onlar sevdikleri etkinlikle uğraşırken, kendileri de keyifli zaman geçirebilir.

Diğer önemli konu ise mükemmel değil, yeterli anne-baba olmaya çalışmaktır. Ebeveynler, çocuk yetiştirirken zorlanırlarsa, problemleri kendi çözmeye çalışarak, sorunların büyümesini beklemeden zamanında destek almalı ve hayatı kendilerine kolaylaştırmalı.

Kendinize zaman ayırmaya bu yeni yıldan başlayabilirsiniz. 2018’in hepimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Yeni yılda her şey daha güzel olsun. Mutlu yıllar!